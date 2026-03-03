Политическая история любого государства наполнена столкновениями различных группировок за сферы влияния и контроля. Не является исключением и Древняя Русь. Практически сразу после закрепления власти, у рода Рюриковичей между многочисленными потомками легендарного основателя начались вооруженные конфликты. Такие столкновения принято называть междоусобными войнами, междоусобицами или просто усобицами. Междоусобица определяется как несогласие, вражда, раздоры между своими, переходящие в войну. Поскольку Русская земля считалась нераздельной родовой собственностью Рюриковичей, любые столкновения интересов, выливавшиеся в вооруженный конфликт, следует относить к междоусобицам.
Природа возникновения конфликтов Рюриковичей связана, в первую очередь, с тем, что система наследования власти и собственности на Руси в тот момент не была отрегулирована. С одной стороны, все Рюриковичи имели право на долю — удел в Русской земле, с другой — система решений конфликтных ситуаций не была выработана.
Именно так развивался первый конфликт, который можно с полной уверенностью обозначить как усобицу.
Юрий Селезнев - Княжеские усобицы в Древней Руси 977-1132 гг.
(Серия «Боевые действия русских войск», Выпуск 2)
М.: Руниверс, 2017. — 232 с.
ISBN 978-5-905719-16-5
Схема земель и княжеств средневековой Руси - Генеалогическая таблица Рюриковичей до 1132 г. - Междоусобные конфликты в Древней Руси в конце X — первой трети XII в. (977-1132 гг.) - Усобица Ярополка и Олега в 977 г. - Усобица Ярополка и Владимира в 980 г. - Продолжение усобицы Ярополка и Владимира в 980 г. - Усобица Святополка и Бориса, Глеба, Святослава Владимировичей в 1015 г. - Усобица между Ярославом и Святополком Владимировичами в 1016 г. - Усобица между Святополком Владимировичем и Ярославом Владимировичем в 1018 г. - Продолжение усобицы между Святополком Владимировичем и Ярославом Владимировичем в 1018 г. - Окончание усобицы Святополка Владимировича и Ярослава Владимировича в 1019 г. - Усобица Брячислава Изяславича и Ярослава Владимировича в 1021 г. - Усобица Мстислава Владимировича и Ярослава Владимировича в 1024 г. - Усобица Мстислава Владимировича и Ярослава Владимировича в 1026 г. - Усобица Ростислава Владимировича и Глеба Святославича в 1064 г. - Усобица Святослава Ярославича и Ростислава Владимировича в 1065 г. - Усобица Ростислава Владимировича и Глеба Святославича в 1065 г. - Усобица Всеслава Брячиславича и Мстислава Изяславича в 1065 г. - Продолжение усобицы Всеслава Брячиславича и Мстислава Изяславича зимой 1066-1067 гг. - Усобица Ярославичей с Всеславом Брячиславичем зимой 1067 г. - Окончание усобицы Ярославичей с Всеславом Брячиславичем 3 марта 1067 г. - Усобица Изяслава Ярославича и Всеслава Брячиславича в 1069 г. - Окончание усобицы Изяслава Ярославича и Всеслава Брячиславича в 1069 г. - Усобица Всеслава Брячиславича и Святополка Изяславича в 1071 г. - Усобица Ярополка Изяславича и Всеслава Брячиславича в 1071 г. - Усобица Святослава и Всеволода Ярославичей против Изяслава Ярославича в 1073 г. - Усобица Изяслава Ярославича и Всеволода Ярославича в 1076 г. - Усобица Олега Святославича, Бориса Вячеславича и Всеволода Ярославича в 1078 г. - Окончание усобицы Олега Святославича, Бориса Вячеславича и Всеволода Ярославича в 1078 г. - Усобица Романа Святославича и Всеволода Ярославича в 1079 г. - Усобица между Владимиром Мономахом и полоцкими князьями в 1079 г. - Усобица Давыда Игоревича и Володаря Ростиславича в 1081 г. - Усобица Давыда Игоревича, Володаря Ростиславича и Олега Святославича в 1083 г. - Усобица Рюрика и Василька Ростиславичей и Ярополка Изяславича в 1084 г. - Окончание усобицы Рюрика и Василька Ростиславичей с Ярополком Изяславичем в 1084 г. - Усобица Всеволода Ярославича и Ярополка Изяславича в 1085 г. - Усобица Ярополка Изяславича и Владимира Мономаха в 1086 г. - Усобица Олега Святославича и Владимира Мономаха в 1094 г. - Усобица Олега Святославича и Изяслава Владимировича в 1095 г. - Усобица Святополка Изяславича и Владимира Мономаха с Давыдом Святославичем в 1095 г. - Усобица Святополка Изяславича, Владимира Мономаха и Олега Святославича в 1096 г. - Усобица Олега Святославича и Изяслава Владимировича в 1096 г. - Усобица Олега Святославича осенью 1096 г. — зимой 1097 г. - Усобица Мстислава Владимировича и Олега Святославича зимой-весной 1097 г. - Усобица Давыда Игоревича и Василька Ростиславича в 1097 г. - Продолжение усобицы Давыда Игоревича и Василька Ростиславича летом 1098 г. - Продолжение усобицы Давыда Игоревича и Василька Ростиславича весной 1098 г. - Продолжение усобицы Давыда Игоревича и Василька Ростиславича усобицей между Давыдом Игоревичем и Святополком Изяславичем в 1099 г. - Усобица Святополка Изяславича и Володаря Ростиславича и Василька Ростиславича в 1099 г. - Усобица Володаря Ростиславича и Давыда Игоревича с Ярославом Святополчичем в 1099 г. - Продолжение усобицы Давыда Игоревича и Василька Ростиславича усобицей между Давыдом Игоревичем и Святославом Давыдовичем в 1099 г. - Продолжение усобицы Давыда Игоревича и Василька Ростиславича усобицей между Давыдом Игоревичем и Святославом Давыдовичем в 1099 г. - Окончание усобицы Давыда Игоревича и Василька Ростиславича усобицей между Давыдом Игоревичем и Святополком Изяславичем в 1099 г. - Усобица Ярослава Ярополчича и Святополка Изяславича в 1101 г. - Усобица Ярослава Ярополчича и Ярослава Святополчича в октябре 1102 г. - Усобица Ярославичей и Глеба Всеславича в 1104 г. - Продолжение усобицы Ярославичей и Глеба Всеславича в 1115 г. - Окончание усобицы Ярославичей и Глеба Всеславича в 1116 г. - Усобица Владимира Мономаха и Ярослава Святополчича в 1118 г. - Продолжение усобицы Владимира Мономаха и Ярослава Святополчича в 1119 г. - Окончание усобицы Владимира Мономаха и Ярослава Святополчича в 1123 г. - Усобица Всеволода Ольговича и Ярослава Святославича в 1127 г. - Продолжение усобицы Всеволода Ольговича и Ярослава Святославича в 1127 г. - Усобица Мономашичей и союзных князей с полоцкими князьями в августе 1127 г. - Окончание усобицы Мономашичей с полоцкими князьями в 1129 г. - Список литературы - Анонс / Book review - Указатель географических названий - Указатель личных имен
Захват Киева войсками Андрея Боголюбского и провозглашение его верховным правителем обозначили изменения в политической жизни Руси. Старейшинство теперь не связывалось исключительно со столичным киевским княжеством. По словам В. О. Ключевского, если до этого времени «звание старшего великого князя нераздельно соединено было с обладанием старшим киевским столом», то теперь после действий суздальского князя «княжеское старшинство, оторвавшись от места, получило личное значение, и как будто мелькнула мысль придать ему авторитет верховной власти». В связи с этим Н. Ф. Котляр отмечает, что князь Андрей Юрьевич «руководствовался выгодным ему отчинным принципом, будучи сыном Долгорукого и внуком Мономаха».
Однако внутриполитическая борьба за княжения, в том числе за «старшее» киевское, не прекратилась, а в некоторых случаях развернулась с еще большим ожесточением.
Юрий Селезнев - Княжеские усобицы в Древней Руси 1169-1237 гг.
(Серия «Боевые действия русских войск», Выпуск 5)
М.: Руниверс, 2022. — 536 с.
ISBN 978-5-905719-29-5
Схема земель и княжеств средневековой Руси - Генеалогическая таблица Рюриковичей до 1237 г. - Княжеские усобицы в 1169-1237 гг. - Усобица Романа Мстиславича и Всеслава Васильковича в 1169 г. - Осада Дорогобужа войском Мстислава Изяславича Волынского в 1169/1170 гг. - Борьба за сферы влияния в Заволочье в 1169/1170 гг. - Занятие Дорогобужа Владимиром Мстиславичем в 1170 г. - Осада Новгорода войском Мстислава Андреевича в 1170 г. - Усобица князей Мстислава Изяславича и Глеба Юрьевича в 1170 г. - Усобица между князем Глебом Юрьевичем и Василько Ярополковичем в 1170 г. - Вражда между Ярославом Осмомыслом Галицким и его сыном Владимиром в 1172 г. - Захват Киева Рюриком Ростиславичем и его братьями Давидом и Мстиславом в 1173 г. - Осада Михалко Юрьевича в Торческе Рюриком Ростиславичем Киевским и его братьями Давидом и Мстиславом в 1173 г. - Поход войск Андрея Боголюбского Владимирского с союзниками против Рюрика Ростиславича и его братьев Давида и Мстислава на Киев в 1173 г. - Приход Святослава Всеволодовича Черниговского в Киев в 1174 г. - Поход Святослава Всеволодовича Черниговского в волость Новгород-Северского княжества против Олега Святославича Северского в 1174 г. - Осада Михаила Юрьевича во Владимире войсками Ярополка Ростиславича в 1174 г. - Поход в черниговские земли войск Олега Святославича Северского в 1174 г. - Осада Новгорода-Северского войсками Святослава Всеволодовича Черниговского в 1174 г. - Усобица князей Ярослава Изяславича и Романа Ростиславича в 1174/1175 гг. - Приход Михаила и Всеволода во Владимир в 1175 г. (1176?) - Захват Олегом Святославичем рязанского Сверилеска в 1175 г. (1177?) - Разграбление Владимира князем Глебом Ростиславичем Рязанским в 1176 г. - Междоусобная война между Мстиславом Ростиславичем и Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо за Владимирский стол в 1176 г. - Разорение Москвы войском Глеба Ростиславича Рязанского в 1176 г. - Поход войск Глеба Ростиславича Рязанского и Мстислава Ростиславича на Владимир против Всеволода Юрьевича Владимирского в 1176/1177 гг. - Борьба за княжение в Киеве между Романом Ростиславичем и Святославом Всеволодовичем Черниговским в 1174 г. - Усобица между Мстиславом Ростиславичем Безоким и Всеволодом Юрьевичем Владимирским в 1177/1178 гг. - Усобица между князем Мстиславом Романовичем Новгородским и Всеславом Васильковичем Полоцким в 1180 г. - Усобица между Всеволодом Юрьевичем Владимирским и Романом Глебовичем Рязанским в 1180 г. - Нападение дружины Святослава Всеволодовича Киевского на ходившего по Днепру с товарами («в лодьях ловы дея») Давида Ростиславича Вышгородского в 1180 г. - Стояние на р. Влене войск Святослава II Всеволодовича Черниговского и Всеволода Юрьевича Владимирского (1-й этап северного похода) в 1180/1181 гг. - Осада Друцка черниговскими войсками во главе с Ярославом Всеволодовичем и Игорем Святославичем Новгород-Северским (2-й этап северного похода) в 1181 г. - Сражение на реке Черторый войск Игоря Святославича Новгород-Северского и Мстислава Владимировича Трепольского (3-й этап северного похода) - Осада Ярополка Ростиславича в Торжке войском Всеволода Юрьевича Владимирского в 1181 г. - Скитания Владимира Ярославича по русским княжествам после ссоры со своим отцом Ярославом Осмомыслом в 1182 г. - Разграбление войском Владимира Глебовича Переяславского северских городов во время совместного похода русских князей на половцев в 1184 г. - Осада войском Романа и Игоря Глебовичей Рязанских Пронска в 1186 г. (распря между детьми рязанского князя Глеба Ростиславича, «пронская брань») - Усобица смоленских и полоцких князей в 1186/1187 гг. - Разорение земель Рязанского княжества войском Всеволода Юрьевича Владимирского в 1187 г. - Борьба за галицкий стол между Владимиром и Олегом Ярославичами в 1187 г. - Бегство Владимира Ярославича Галицкого с семьей в Венгрию вследствие мятежа галицких бояр в 1188 г. - Возвращение Владимира Ярославича с венгерским войском в Галич и утверждение на галицком столе сына венгерского короля Андраша в 1188 г. - Противодействие Всеволода Мстиславича Волынского возвращению Романа Мстиславича на владимир-волынский стол в 1188 г. - Поход Романа Мстиславича с овручским войском на Галич в 1188 г. - Появление Романа Мстиславича с польским войском у Владимира-Волынского в 1188 г. - Возвращение Романа Мстиславича во Владимир-Волынский в 1188 г. - Противодействие Рюрика Ростиславича Овручского заключению между Святославом Всеволодовичем Киевским и венгерским королем Белой III мирного соглашения в отношении Галича в 1189 г. - Соискание Ростиславом Ивановичем Берладником княжения в Галиче в 1189 г. - Появление Владимира Ярославича с польским войском в Галиче и утверждение его на галицком столе в 1189 г. - Попытка Святослава Всеволодовича Киевского организовать поход на Рязань в 1194 г. - Распря между Рюриком Ростиславичем Киевским и Всеволодом Юрьевичем Владимирским из-за распределения киевских уделов в 1195 г. - Совместные выступления смоленских Ростиславичей и Всеволода Юрьевича Владимирского против черниговских Ольговичей в 1195/1196 гг. - Поход на Витебск черниговского войска во главе с Олегом Святославичем Стародубским (витебский поход Ольговичей) в 1196 г. - Нападения войск Рюрика Ростиславича Киевского на черниговские волости в 1196 г. - Нападения Романа Мстиславича Волынского на волости смоленских Ростиславичей в 1196 г. - Нападения союзников Рюрика Ростиславича Киевского на волости Романа Мстиславича Волынского в 1196 г. - Вторжение войск Всеволода Юрьевича Владимирского и Давида Ростиславича Смоленского в черниговские земли в 1196 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и Романа Мстиславича в 1202 г. - Усобица князя Романа Мстиславича и князя Рюрика Ростиславича в 1203 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и Романа Мстиславича в 1203 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и князя Всеволода Святославича в 1205 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и князей Романовичей (Даниила и Василько) в 1205 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и князей Романовичей (Даниила и Василько) в 1206 г. - Усобица Романа Мстиславича и Даниила Романовича в 1206 г. - Усобица князя Владимира Игоревича и князей Романовичей (Даниила и Василько) в 1206 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и Всеволода Святославича в 1206 г. - Усобица князя Всеволода Святославича и князя Рюрика Ростиславича в 1206 г. - Усобица князя Всеволода Святославича и князя Ярослава Всеволодовича в 1206 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и князя Всеволода Святославича в 1206 г. - Продолжение усобицы князя Рюрика Ростиславича и князя Всеволода Святославича в 1206 г. - Продолжение усобицы князя Рюрика Ростиславича и князя Всеволода Святославича в 1207 г. - Усобица князя Всеволода Юрьевича и князя Романа Глебовича в 1207 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и князя Всеволода Святославича в 1207 г. - Усобица князя Всеволода Святославича и князя Рюрика Ростиславича в 1207 г. - Усобица между родными братьями — князьями Романом Игоревичем и Владимиром Игоревичем в 1207 г. - Подавление мятежа в Рязани князем Всеволодом Юрьевичем в 1208 г. - Усобица между князем Изяславом Владимировичем и князем Всеволодом Юрьевичем в 1208 г. - Усобица между князем Кир-Михаилом Всеволодовичем и князем Всеволодом Юрьевичем в 1208/1209 гг. - Усобица между князем Александром Всеволодовичем и князем Святославом Игоревичем в 1208 г. - Усобица между князем Ингварем Ярославичем и князем Владимиром Глебовичем в 1208 г. - Война князя Владимира Игоревича против венгерского ставленника Андрея (Андраша) в 1208 г. - Усобица князя Мстислава Мстиславича и князя Всеволода Юрьевича в 1209 г. - Усобица князя Александра Всеволодовича и князя Ингваря Ярославича в 1210 г. - Усобица князей Игоревичей и князей Романовичей в 1211 г. - Усобица князя Всеволода Святославича и князей Ростиславичей в 1211 г. - Усобица князя Константина Всеволодовича и князя Юрия Всеволодовича в 1212 г. - Война князей Романовичей за владение Галичем в 1213 г. - Усобица князей Романовичей и князя Мстислава Ярославича Немого в 1213 г. - Усобица князя Александра Всеволодовича и князя Василько Романовича в 1213 г. - Война князя Мстислава Ярославича Немого за обладание Галичем в 1213 г. - Усобица между князем Юрием Всеволодовичем и князем Владимиром Всеволодовичем в 1213 г. - Усобица между князем Юрием Всеволодовичем и князем Константином Всеволодовичем в 1213 г. - Усобица между князем Юрием Всеволодовичем и князем Константином Всеволодовичем в 1213 г. - Усобица между князем Константином Всеволодовичем и князем Святославом Всеволодовичем в 1213 г. - Усобица между князем Юрием Всеволодовичем и князем Константином Всеволодовичем в 1213 г. - Усобица между князем Всеволодом Святославичем и смоленскими Ростиславичами в 1214 г. - Усобица между черниговскими Ольговичами и смоленскими Ростиславичами в 1214 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Александром Всеволодовичем в 1214 г. - Усобица между князем Мстиславом Мстиславичем Удатным и князем Ярославом Всеволодовичем в 1215/1216 гг. - Усобица между князем Мстиславом Мстиславичем Удатным и князем Юрием Всеволодовичем в 1216 г. - Война князя Мстислава Мстиславича Удатного за «галицкое наследство» в 1217 г. - Вооруженный захват власти в Рязанском княжестве князем Глебом Владимировичем в 1217 г. - Усобица князя Ингваря Игоревича и князя Глеба Владимировича в 1218/1219 гг. - Продолжение усобицы князя Ингваря Игоревича и князя Глеба Владимировича в 1219 г. - Усобица между князем Александром Всеволодовичем и князем Даниилом Романовичем в 1221 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Мстиславом Мстиславичем Удатным в 1225 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Мстиславом Мстиславичем в 1226 г. - Усобица между князем Михаилом Всеволодовичем и князем Олегом Святославичем в 1226 г. - Усобица между князьями Романовичами в 1227 г. - Захват князем Даниилом Романовичем Черторыйска в 1228 г. - Усобица между князем Владимиром Рюриковичем и князем Даниилом Романовичем в 1228 г. - Усобица между князем Ярославом Всеволодовичем и князем Юрием Всеволодовичем в 1228 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Александром Всеволодовичем в 1230 г. - Усобица между князем Ярославом Всеволодовичем и князем Михаилом Всеволодовичем в 1230 г. - Развитие усобицы между князем Ярославом Всеволодовичем и князем Михаилом Всеволодовичем в 1230 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Александром Всеволодовичем в 1230/1231 гг. - Усобица между князем Владимиром Рюриковичем и князем Михаилом Всеволодовичем в 1231 г. - Усобица между князем Ярославом Всеволодовичем и князем Михаилом Всеволодовичем в 1231 г. - Усобица между князем Ярославом Всеволодовичем и князем Святославом Всеволодовичем в 1232 г. - Усобица князя Святослава Мстиславича и князя Ростислава Мстиславича в 1232 г. - Усобица князя Изяслава Владимировича и князей Романовичей в 1233 г. - Усобица князя Ярослава Владимировича и князя Ярослава Всеволодовича в 1233 г. - Усобица князя Александра Всеволодовича и князя Даниила Романовича в 1234 г. - Усобица между князем Михаилом Всеволодовичем и князем Владимиром Рюриковичем в 1234 г. - Усобица между князем Михаилом Всеволодовичем и князем Даниилом Романовичем в 1234 г. - Усобица между князем Изяславом Владимировичем и князем Владимиром Рюриковичем в 1234 г. - Усобица между князем Михаилом Всеволодовичем и князьями Романовичами в 1234 г. - Развитие усобицы между князем Михаилом Всеволодовичем и князьями Романовичами в 1234/1235 гг. - Усобица в Галицком княжестве в 1235 г. - Усобица между князем Михаилом Всеволодовичем и князьями Романовичами в 1235 г. - Продолжение усобицы между князем Михаилом Всеволодовичем и князьями Романовичами в 1236 г. - Усобица между князьями Ярославом Всеволодовичем и князем Владимиром Рюриковичем в 1236 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Михаилом Всеволодовичем в 1237 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Михаилом Всеволодовичем в 1237 г. - Список литературы - Анонс / Book review - Указатель географических названий - Указатель личных имен
Селезнев Юрий - Княжеские усобицы в Древней Руси 1132–1169 гг.
М.: Руниверс, 2018. 392 с.
Серия «Боевые действия русских войск», выпуск 3
ISBN 978-5-905719-18-9
Схема земель и княжеств средневековой Руси - Генеалогическая таблица Рюриковичей до 1169 г. - Княжеские усобицы в Древней Руси 1132–1169 гг. - Усобица Юрия Владимировича и Всеволода Мстиславича в 1132 г. - Усобица Ярополка Владимировича и Юрия Владимировича в 1132 г. - Усобица Вячеслава Владимировича и Изяслава Мстиславича в 1134 г. - Усобица Мстиславичей и Владимировичей летом 1135 г. - Усобица Ярополка Владимировича и Всеволода Ольговича осенью 1135 г. - Продолжение усобицы Мстиславичей и Владимировичей зимой 1135 г. - Продолжение усобицы Мстиславичей и Владимировичей зимой 1135–1136 гг. - Усобица Ольговичей и Владимировичей летом 1136 г. - Продолжение усобицы Ярополка Владимировича и Всеволода Ольговича зимой 1137 г. - Продолжение усобицы Ярополка Владимировича и Всеволода Ольговича в 1137 г. - Усобица Всеволода Мстиславича и Святослава Ольговича в1137 г. - Продолжение усобицы Всеволода Мстиславича и Святослава Ольговича летом 1138 г. - Усобица великого князя Вячеслава Владимировича и Всеволода Ольговича весной 1139 г. - Усобица Всеволода Ольговича и Изяслава Мстиславича в 1139 г. - Усобица Всеволода Ольговича и Андрея Владимировича в 1139 г. - Усобица Игоря Ольговича и Юрия Владимировича в 1141 г. - Усобица Игоря Ольговича и Вячеслава Владимировича в 1141 г. - Усобица Ростислава Мстиславича и Игоря Ольговича в 1141 г. - Усобица Ольговичей с Владимиром Володаревичем в 1144 г. - Усобица Ивана Ростиславича и Владимира Володаревича зимой 1144 г. - Продолжение усобицы Ольговичей с Владимирком Володаревичем в 1146 г. - Продолжение усобицы Ольговичей с Владимиром Володаревичем в 1146 г. - Усобица Изяслава Мстиславича и Игоря Ольговича в августе 1146 г. - Усобица Вячеслава Владимировича и Изяслава Мстиславича в 1146 г. - Продолжение усобицы Вячеслава Владимировича и Изяслава Мстиславича в 1146 г. - Усобица Изяслава Мстиславича и Давыдовичей с Святославом Ольговичем в 1146 г. - Продолжение усобицы Изяслава Мстиславича и Давыдовичей с Святославом Ольговичем в 1146 г. - Продолжение усобицы Изяслава Мстиславича и Давыдовичей с Святославом Ольговичем в январе 1147 г. - Продолжение усобицы Изяслава Мстиславича и Давыдовичей с Святославом Ольговичем зимой-весной 1147 г. - Продолжение усобицы Изяслава Мстиславича и Давыдовичей с Святославом Ольговичем зимой-весной 1147 г. - Усобица Изяслава Мстиславича и Юрия Долгорукого весной 1147 г. - Продолжение усобицы между Святославом Ольговичем и Изяславом Давыдовичем летом 1147 г. - Продолжение усобицы между Святославом Ольговичем и Изяславом Давыдовичем в 1147 г. - Усобица князя Изяслава Мстиславича и князей Владимира Давыдовича, Изяслава Давыдовича и Святослава Ольговича в 1147 г. - Усобица Глеба Юрьевича и Мстислава Изяславича зимой 1147–1148 гг. - Усобица Глеба Юрьевича и Изяслава Мстиславича зимой 1147–1148 гг. - Усобица Ростислава Юрьевича и Изяслава Мстиславича в 1148 г. - Усобица князя Ростислава Юрьевича с черниговскими князьями (Владимиром и Изяславом Давыдовичами) в 1148 г. - Продолжение усобицы Глеба Юрьевича и Мстислава Изяславича летом 1148 г. - Продолжение усобицы Изяслава Мстиславича и Юрия Владимировича зимой 1148–1149 гг. - Продолжение усобицы Изяслава Мстиславича и Юрия Долгорукого летом 1149 г. - Продолжение усобицы Изяслава Мстиславича и Юрия Владимировича зимой 1149 г. — весной 1150 г. - Продолжение усобицы Изяслава Мстиславича и Юрия Владимировича весной-летом 1150 г. - Продолжение усобицы Изяслава Мстиславича и Юрия Владимировича в 1150 г. - Усобица Владимира Мстиславича и Владимира Володаревича осенью 1150 г. - Продолжение усобицы Изяслава Мстиславича и Юрия Владимировича зимой 1150 г. - Продолжение усобицы Изяслава Мстиславича и Юрия Владимировича в апреле-мае 1151 г. - Продолжение усобицы Изяслава Мстиславича и Юрия Владимировича в 1151 г. - Продолжение усобицы Изяслава Мстиславича и Юрия Владимировича летом 1151 г. - Окончание усобицы Изяслава Мстиславича и Юрия Владимировича летом 1151 г. - Усобица Изяслава Мстиславича и Глеба Юрьевича зимой 1151–1152 гг. - Усобица Изяслава Мстиславича и Владимира Володаревича в 1152 г. - Усобица Юрия Владимировича и Изяслава Мстиславича осенью 1152 г. — зимой 1153 г. - Усобица Изяслава Мстиславича и Ярослава Владимировича в 1153 г. - Усобица Юрия Владимировича и Изяслава Мстиславича в 1154 г. - Усобица Ростислава Ярославича и Андрея Юрьевича летом 1154 г. - Усобица Глеба Юрьевича и Ростислава Мстиславича в ноябре 1154 г. - Усобица Ростислава Мстиславича и Юрия Владимировича зимой 1154–1155 гг. - Усобица союзников Юрия Владимировича и Мстислава Изяславича осенью 1155 г. - Усобица Владимира Мстиславича и Мстислава Изяславича летом 1156 г. - Усобица Изяслава Давыдовича и Святослава Всеволодовича летом 1156 г. - Усобица Юрия Владимировича и Мстислава Изяславича зимой 1156–1157 гг. - Усобица Юрия Владимировича и Изяслава Давыдовича в мае 1157 г. - Усобица Святослава Ольговича и Изяслава Давыдовича в мае 1157 г. - Усобица Изяслава Давыдовича и союзников Юрия Долгорукого зимой 1158 г. - Усобица Рогволода Борисовича и Святослава Ольговича в 1158 г. - Усобица Ивана Ростиславича и Ярослава Владимирковича осенью 1158 г. - Усобица Изяслава Давыдовича и Мстислава Изяславича зимой 1158 г. - Усобица Изяслава Давыдовича и Святослава Ольговича летом 1159 г. - Усобица Рогволода Борисовича и Ростислава Глебовича в июле 1159 г. - Усобица Святослава Ольговича и Святослава Владимировича зимой 1159–1160 гг. - Усобица Рогволода Борисовича и Ростислава Глебовича в 1160 г. - Усобица Святослава Ростиславича и жителей Новгорода в 1160 г. - Усобица Изяслава Давыдовича и Ростислава Мстиславича осенью 1160 г. и зимой 1160–1161 гг. - Усобица Мстислава Изяславича и Юрия Ярославича зимой 1160–1161 гг. - Окончание усобицы Изяслава Давыдовича и Ростислава Мстиславича в 1161 г. - Усобица Рогволда Борисовича и Володаря Глебовича в 1162 г. - Усобица Мстислава Изяславича и Владимира Андреевича в 1162 г. - Усобица Ростислава Мстиславича и Владимира Мстиславича в 1162 г. - Усобица Олега Святославича и Святослава Всеволодовича в феврале 1164 г. - Усобица Святослава Всеволодовича, Олега Святославича и Ростислава Мстиславича в 1167 г. - Усобица Володаря Глебовича и Всеслава Васильковича в 1167 г. - Усобица Мстислава Изяславича и Владимира Мстиславича в 1167 г. - Усобица Романа Мстиславича и Всеслава Васильковича в 1168 г. - Поход Андрея Боголюбского на Киев против Мстислава Изяславича зимой 1168 г. — весной 1169 г. - Список источников и литературы - Заключение - Анонс - Book review - Указатель географических названий - Указатель личных имен
No comments yet. Be the first!