Захват Киева войсками Андрея Боголюбского и провозглашение его верховным правителем обозначили изменения в политической жизни Руси. Старейшинство теперь не связывалось исключительно со столичным киевским княжеством. По словам В. О. Ключевского, если до этого времени «звание старшего великого князя нераздельно соединено было с обладанием старшим киевским столом», то теперь после действий суздальского князя «княжеское старшинство, оторвавшись от места, получило личное значение, и как будто мелькнула мысль придать ему авторитет верховной власти». В связи с этим Н. Ф. Котляр отмечает, что князь Андрей Юрьевич «руководствовался выгодным ему отчинным принципом, будучи сыном Долгорукого и внуком Мономаха».

Однако внутриполитическая борьба за княжения, в том числе за «старшее» киевское, не прекратилась, а в некоторых случаях развернулась с еще большим ожесточением.

Юрий Селезнев - Княжеские усобицы в Древней Руси 1169-1237 гг.

(Серия «Боевые действия русских войск», Выпуск 5)

М.: Руниверс, 2022. — 536 с.

ISBN 978-5-905719-29-5

Юрий Селезнев - Княжеские усобицы в Древней Руси 1169-1237 гг. - Содержание

Схема земель и княжеств средневековой Руси - Генеалогическая таблица Рюриковичей до 1237 г. - Княжеские усобицы в 1169-1237 гг. - Усобица Романа Мстиславича и Всеслава Васильковича в 1169 г. - Осада Дорогобужа войском Мстислава Изяславича Волынского в 1169/1170 гг. - Борьба за сферы влияния в Заволочье в 1169/1170 гг. - Занятие Дорогобужа Владимиром Мстиславичем в 1170 г. - Осада Новгорода войском Мстислава Андреевича в 1170 г. - Усобица князей Мстислава Изяславича и Глеба Юрьевича в 1170 г. - Усобица между князем Глебом Юрьевичем и Василько Ярополковичем в 1170 г. - Вражда между Ярославом Осмомыслом Галицким и его сыном Владимиром в 1172 г. - Захват Киева Рюриком Ростиславичем и его братьями Давидом и Мстиславом в 1173 г. - Осада Михалко Юрьевича в Торческе Рюриком Ростиславичем Киевским и его братьями Давидом и Мстиславом в 1173 г. - Поход войск Андрея Боголюбского Владимирского с союзниками против Рюрика Ростиславича и его братьев Давида и Мстислава на Киев в 1173 г. - Приход Святослава Всеволодовича Черниговского в Киев в 1174 г. - Поход Святослава Всеволодовича Черниговского в волость Новгород-Северского княжества против Олега Святославича Северского в 1174 г. - Осада Михаила Юрьевича во Владимире войсками Ярополка Ростиславича в 1174 г. - Поход в черниговские земли войск Олега Святославича Северского в 1174 г. - Осада Новгорода-Северского войсками Святослава Всеволодовича Черниговского в 1174 г. - Усобица князей Ярослава Изяславича и Романа Ростиславича в 1174/1175 гг. - Приход Михаила и Всеволода во Владимир в 1175 г. (1176?) - Захват Олегом Святославичем рязанского Сверилеска в 1175 г. (1177?) - Разграбление Владимира князем Глебом Ростиславичем Рязанским в 1176 г. - Междоусобная война между Мстиславом Ростиславичем и Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо за Владимирский стол в 1176 г. - Разорение Москвы войском Глеба Ростиславича Рязанского в 1176 г. - Поход войск Глеба Ростиславича Рязанского и Мстислава Ростиславича на Владимир против Всеволода Юрьевича Владимирского в 1176/1177 гг. - Борьба за княжение в Киеве между Романом Ростиславичем и Святославом Всеволодовичем Черниговским в 1174 г. - Усобица между Мстиславом Ростиславичем Безоким и Всеволодом Юрьевичем Владимирским в 1177/1178 гг. - Усобица между князем Мстиславом Романовичем Новгородским и Всеславом Васильковичем Полоцким в 1180 г. - Усобица между Всеволодом Юрьевичем Владимирским и Романом Глебовичем Рязанским в 1180 г. - Нападение дружины Святослава Всеволодовича Киевского на ходившего по Днепру с товарами («в лодьях ловы дея») Давида Ростиславича Вышгородского в 1180 г. - Стояние на р. Влене войск Святослава II Всеволодовича Черниговского и Всеволода Юрьевича Владимирского (1-й этап северного похода) в 1180/1181 гг. - Осада Друцка черниговскими войсками во главе с Ярославом Всеволодовичем и Игорем Святославичем Новгород-Северским (2-й этап северного похода) в 1181 г. - Сражение на реке Черторый войск Игоря Святославича Новгород-Северского и Мстислава Владимировича Трепольского (3-й этап северного похода) - Осада Ярополка Ростиславича в Торжке войском Всеволода Юрьевича Владимирского в 1181 г. - Скитания Владимира Ярославича по русским княжествам после ссоры со своим отцом Ярославом Осмомыслом в 1182 г. - Разграбление войском Владимира Глебовича Переяславского северских городов во время совместного похода русских князей на половцев в 1184 г. - Осада войском Романа и Игоря Глебовичей Рязанских Пронска в 1186 г. (распря между детьми рязанского князя Глеба Ростиславича, «пронская брань») - Усобица смоленских и полоцких князей в 1186/1187 гг. - Разорение земель Рязанского княжества войском Всеволода Юрьевича Владимирского в 1187 г. - Борьба за галицкий стол между Владимиром и Олегом Ярославичами в 1187 г. - Бегство Владимира Ярославича Галицкого с семьей в Венгрию вследствие мятежа галицких бояр в 1188 г. - Возвращение Владимира Ярославича с венгерским войском в Галич и утверждение на галицком столе сына венгерского короля Андраша в 1188 г. - Противодействие Всеволода Мстиславича Волынского возвращению Романа Мстиславича на владимир-волынский стол в 1188 г. - Поход Романа Мстиславича с овручским войском на Галич в 1188 г. - Появление Романа Мстиславича с польским войском у Владимира-Волынского в 1188 г. - Возвращение Романа Мстиславича во Владимир-Волынский в 1188 г. - Противодействие Рюрика Ростиславича Овручского заключению между Святославом Всеволодовичем Киевским и венгерским королем Белой III мирного соглашения в отношении Галича в 1189 г. - Соискание Ростиславом Ивановичем Берладником княжения в Галиче в 1189 г. - Появление Владимира Ярославича с польским войском в Галиче и утверждение его на галицком столе в 1189 г. - Попытка Святослава Всеволодовича Киевского организовать поход на Рязань в 1194 г. - Распря между Рюриком Ростиславичем Киевским и Всеволодом Юрьевичем Владимирским из-за распределения киевских уделов в 1195 г. - Совместные выступления смоленских Ростиславичей и Всеволода Юрьевича Владимирского против черниговских Ольговичей в 1195/1196 гг. - Поход на Витебск черниговского войска во главе с Олегом Святославичем Стародубским (витебский поход Ольговичей) в 1196 г. - Нападения войск Рюрика Ростиславича Киевского на черниговские волости в 1196 г. - Нападения Романа Мстиславича Волынского на волости смоленских Ростиславичей в 1196 г. - Нападения союзников Рюрика Ростиславича Киевского на волости Романа Мстиславича Волынского в 1196 г. - Вторжение войск Всеволода Юрьевича Владимирского и Давида Ростиславича Смоленского в черниговские земли в 1196 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и Романа Мстиславича в 1202 г. - Усобица князя Романа Мстиславича и князя Рюрика Ростиславича в 1203 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и Романа Мстиславича в 1203 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и князя Всеволода Святославича в 1205 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и князей Романовичей (Даниила и Василько) в 1205 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и князей Романовичей (Даниила и Василько) в 1206 г. - Усобица Романа Мстиславича и Даниила Романовича в 1206 г. - Усобица князя Владимира Игоревича и князей Романовичей (Даниила и Василько) в 1206 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и Всеволода Святославича в 1206 г. - Усобица князя Всеволода Святославича и князя Рюрика Ростиславича в 1206 г. - Усобица князя Всеволода Святославича и князя Ярослава Всеволодовича в 1206 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и князя Всеволода Святославича в 1206 г. - Продолжение усобицы князя Рюрика Ростиславича и князя Всеволода Святославича в 1206 г. - Продолжение усобицы князя Рюрика Ростиславича и князя Всеволода Святославича в 1207 г. - Усобица князя Всеволода Юрьевича и князя Романа Глебовича в 1207 г. - Усобица князя Рюрика Ростиславича и князя Всеволода Святославича в 1207 г. - Усобица князя Всеволода Святославича и князя Рюрика Ростиславича в 1207 г. - Усобица между родными братьями — князьями Романом Игоревичем и Владимиром Игоревичем в 1207 г. - Подавление мятежа в Рязани князем Всеволодом Юрьевичем в 1208 г. - Усобица между князем Изяславом Владимировичем и князем Всеволодом Юрьевичем в 1208 г. - Усобица между князем Кир-Михаилом Всеволодовичем и князем Всеволодом Юрьевичем в 1208/1209 гг. - Усобица между князем Александром Всеволодовичем и князем Святославом Игоревичем в 1208 г. - Усобица между князем Ингварем Ярославичем и князем Владимиром Глебовичем в 1208 г. - Война князя Владимира Игоревича против венгерского ставленника Андрея (Андраша) в 1208 г. - Усобица князя Мстислава Мстиславича и князя Всеволода Юрьевича в 1209 г. - Усобица князя Александра Всеволодовича и князя Ингваря Ярославича в 1210 г. - Усобица князей Игоревичей и князей Романовичей в 1211 г. - Усобица князя Всеволода Святославича и князей Ростиславичей в 1211 г. - Усобица князя Константина Всеволодовича и князя Юрия Всеволодовича в 1212 г. - Война князей Романовичей за владение Галичем в 1213 г. - Усобица князей Романовичей и князя Мстислава Ярославича Немого в 1213 г. - Усобица князя Александра Всеволодовича и князя Василько Романовича в 1213 г. - Война князя Мстислава Ярославича Немого за обладание Галичем в 1213 г. - Усобица между князем Юрием Всеволодовичем и князем Владимиром Всеволодовичем в 1213 г. - Усобица между князем Юрием Всеволодовичем и князем Константином Всеволодовичем в 1213 г. - Усобица между князем Юрием Всеволодовичем и князем Константином Всеволодовичем в 1213 г. - Усобица между князем Константином Всеволодовичем и князем Святославом Всеволодовичем в 1213 г. - Усобица между князем Юрием Всеволодовичем и князем Константином Всеволодовичем в 1213 г. - Усобица между князем Всеволодом Святославичем и смоленскими Ростиславичами в 1214 г. - Усобица между черниговскими Ольговичами и смоленскими Ростиславичами в 1214 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Александром Всеволодовичем в 1214 г. - Усобица между князем Мстиславом Мстиславичем Удатным и князем Ярославом Всеволодовичем в 1215/1216 гг. - Усобица между князем Мстиславом Мстиславичем Удатным и князем Юрием Всеволодовичем в 1216 г. - Война князя Мстислава Мстиславича Удатного за «галицкое наследство» в 1217 г. - Вооруженный захват власти в Рязанском княжестве князем Глебом Владимировичем в 1217 г. - Усобица князя Ингваря Игоревича и князя Глеба Владимировича в 1218/1219 гг. - Продолжение усобицы князя Ингваря Игоревича и князя Глеба Владимировича в 1219 г. - Усобица между князем Александром Всеволодовичем и князем Даниилом Романовичем в 1221 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Мстиславом Мстиславичем Удатным в 1225 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Мстиславом Мстиславичем в 1226 г. - Усобица между князем Михаилом Всеволодовичем и князем Олегом Святославичем в 1226 г. - Усобица между князьями Романовичами в 1227 г. - Захват князем Даниилом Романовичем Черторыйска в 1228 г. - Усобица между князем Владимиром Рюриковичем и князем Даниилом Романовичем в 1228 г. - Усобица между князем Ярославом Всеволодовичем и князем Юрием Всеволодовичем в 1228 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Александром Всеволодовичем в 1230 г. - Усобица между князем Ярославом Всеволодовичем и князем Михаилом Всеволодовичем в 1230 г. - Развитие усобицы между князем Ярославом Всеволодовичем и князем Михаилом Всеволодовичем в 1230 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Александром Всеволодовичем в 1230/1231 гг. - Усобица между князем Владимиром Рюриковичем и князем Михаилом Всеволодовичем в 1231 г. - Усобица между князем Ярославом Всеволодовичем и князем Михаилом Всеволодовичем в 1231 г. - Усобица между князем Ярославом Всеволодовичем и князем Святославом Всеволодовичем в 1232 г. - Усобица князя Святослава Мстиславича и князя Ростислава Мстиславича в 1232 г. - Усобица князя Изяслава Владимировича и князей Романовичей в 1233 г. - Усобица князя Ярослава Владимировича и князя Ярослава Всеволодовича в 1233 г. - Усобица князя Александра Всеволодовича и князя Даниила Романовича в 1234 г. - Усобица между князем Михаилом Всеволодовичем и князем Владимиром Рюриковичем в 1234 г. - Усобица между князем Михаилом Всеволодовичем и князем Даниилом Романовичем в 1234 г. - Усобица между князем Изяславом Владимировичем и князем Владимиром Рюриковичем в 1234 г. - Усобица между князем Михаилом Всеволодовичем и князьями Романовичами в 1234 г. - Развитие усобицы между князем Михаилом Всеволодовичем и князьями Романовичами в 1234/1235 гг. - Усобица в Галицком княжестве в 1235 г. - Усобица между князем Михаилом Всеволодовичем и князьями Романовичами в 1235 г. - Продолжение усобицы между князем Михаилом Всеволодовичем и князьями Романовичами в 1236 г. - Усобица между князьями Ярославом Всеволодовичем и князем Владимиром Рюриковичем в 1236 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Михаилом Всеволодовичем в 1237 г. - Усобица между князем Даниилом Романовичем и князем Михаилом Всеволодовичем в 1237 г. - Список литературы - Анонс / Book review - Указатель географических названий - Указатель личных имен