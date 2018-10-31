Это все о Боге - Самир Сельманович

Сельманович - Это все о Боге
Миллионы людей предпочитают безличную духовность определенной религии, миллионы ставят свою религию выше других, миллионы просто ни во что не верят. Эта книга - дерзкий вызов всем нашим представлениям о духовности, вере и атеизме. Ее с восторгом приняли представители всех величайших религий. Это оригинальный рецепт жить счастливо в мире, где есть "свои" и "чужие". Уже сегодня эта история изменяет мир! Здесь все по-настоящему.
Сельманович Самир. Это все о Боге. История мусульманина атеиста иудея христианина
It's Really All About God: Reflections of a Muslim Atheist Jewish Christian
Пер. с англ. У. Сапциной.
М.: Эксмо, 2010. — 336 с.
Книга-откровение
ISBN 978-5-699-42643-0
Самир-Сельманович - Это все о Боге - История мусульманина - атеиста - иудея - христианина - Содержание
- Отзывы о книге
- Предисловие к русскому изданию
- От автора
- Предисловие
Пролог Жизнь побеждает
- Невыносимая определенность
- Бог, достойный поклонения
- Наш Бог и моя религия
- Вера других людей
1 Бог, религии и тайна жизни
- «Тонкие места»: где встретиться с Богом
- Частица вечности в наших сердцах
- Что придаст нашей жизни смысл
- Живи, радуйся и не будь негодяем
- Как уходят из мусульманских семей
- «Нет принуждения в религии»
- Жить вечно — начните сейчас
2 Таинство обычной жизни
- Бог против духовных лекарств
- Величайший из грехов
- Обыкновенный Иисус
- Главное таинство
- Религии ограничивают знание о Боге
- Конец изолированных религий
- Как найти Бога в своей жизни
3 Системы управления Богом
- Бог вне границ одной религии
- Тайна или абсурд?
- Путь, который хорош для всех
- Борьба за власть в Царстве Божьем
- Наши незамеченные сокровища
- Безумный Мухаммад
- Развивающийся монотеизм
- Деколонизация имени Бога
- Дыхание веры
4 Тайна Бога
- Тайна, которую можно узнать
- Главная тайна мистиков
- Экстаз незавершенности
- Истинные религиозные экстремисты
- Молочное братство
5 Ради чего стоит жить
- За пять минут до того, как уснуть
- Почему религиозные и нерелигиозные люди одинаковы
- Идолопоклонство религии
- Спасение наших религий
- Зачем нужен Бог
- Бог или религия
6 Бог против религии
- Величина Бога
- Вопрос с улиц большого города
- Христианство: воля к власти
- Вся полнота славы Божьей
- Почему неверующие ближе к Богу
- Веяние тихого ветра
- Закон жизни на все времена
7 Благословение атеизма
- Зачем Бог создал атеистов
- Обиженный и отвергнутый атеизм
- Чего хотел бы Бог?
- Воображение и ничто
- Атеизм в своем лучшем проявлении
- Добродетель атеизма
- О вере и неверии
- Лучшие вопросы — общими усилиями
8 Жить одним миром
- Что рекламировал Иисус?
- Запутавшиеся в картах
- Более радостная весть
- Внутри собора
9 Когда мой Бог становится вашим Богом
- Братья и сестры
- Достаточно ли Бога?
- Как жить вместе «нам» и «им»
- Бытие чужаков
- Переломный момент в существовании религий
- Все подобно океану
- Любить Бога всей моей любовью
- Моя вторая молитва
Эпилог Моя история — и, возможно, ваша
- Вихрь, который не остановить
- Раскрытая тайна
- Когда будущее за нашим столом
- Смех, слезы и спонтанный подъем
В помощь читателю Тед Юинг
Примечания
Об авторе
Самир-Сельманович - Это все о Боге - История мусульманина - атеиста - иудея - христианина
Мы достигли состояния, когда миллионы людей заявляют: «Религия? Нет уж, спасибо. Лучше быть духовным человеком, а не религиозным». Но наш отход от религии в то же время является отходом от таких ее ценностей, как сообщество, понимание, искусство, обряды, организованные действия, трудные уроки. Без религии мы одиноки, непоследовательны и наивны в своем духовном путешествии.
Как заметила в электронном письме Филлис Тикл, автор книг «Божественные часы» и «Великое явление», «каждая вера по–своему мудра в большей или меньшей степени. Различие между нами — наши тайны». Следовательно, честный разговор о наших религиях носит интимный характер. Только когда мы убеждены, что иные не повредят нам — хотя могут стремиться понять нас, — мы начинаем делиться не только светлыми, но и темными сторонами своей религии. Вступая в подобные разговоры, нам приходится готовиться к благочестивой неловкости, которой неизменно окружены наши речи о Боге.
Жизнь так широка и глубока, что нашей религии едва оказывается достаточно, чтобы помочь нам воспринять ее. «Это все о Боге» — другой способ сказать «это далеко не все о религии». Данная книга — попытка отступить на шаг вверх, вниз, в стороны от наших религий и взглянуть на них глазами не просто их приверженцев, а человеческих существ. Я написал эту книгу потому, что верю: любовь к нашей религии должна быть столь же динамичной, как любые другие любовные взаимоотношения. Должны присутствовать не только объятия, но и дистанция — напряжение. «Это все о Боге» — предложение признать существование этой дистанции и найти надежное, добротное, подразумевающее надежду место, позволяющее расположиться в этих взаимоотношениях таким образом, чтобы благотворная любовь к нашим религиям процветала.
Религия, если надлежащим образом придерживаться ее, может изменяться, и когда я смотрю на наших детей, то наполняюсь надеждой. Религии подобны живым существам, и наши дети, а также дети наших детей должны видеть, что мы обращаемся с религиями как с живыми существами.
Кое–кто из моих друзей, мусульман, атеистов, иудеев и христиан, воспринял подзаголовок этой книги — «История мусульманина атеиста иудея христианина» — как описание человека, который исповедует все четыре религии одновременно. Я не уверен, что подобные люди существуют. Тем не менее это предположение имеет смысл для высказавших его. «Религиозная принадлежность через дефис» становится реальностью для многих людей, которые обрели истину, красоту, справедливость — иными словами жизнь, — не только в одних писаниях, традициях и ритуалах.
С их точки зрения, просьба все–таки определиться и отказаться от одной религии в пользу другой, сродни принуждению выбрать одного из родителей и отвергнуть другого, или полагаться на один из органов чувств, не пользуясь всеми остальными. Для этих людей важны не столько противоречия и столкновения между религиями, сколько их способность дополнять и проливать свет одна на другую.
Ради полной откровенности признаюсь, что тайна, поддерживающая во мне жизнь, заключена в христианских текстах, истории и сообществе. Колыбель моей религиозной веры — протестантизм, скорее, евангелического толка. Для меня подзаголовок этой книги — в большей степени цепочка характеристик, видоизменяющих существительное «христианин». Я признаю всю честь и позор, связанные с принадлежностью к этой религии. Однако я не просто христианин. Подобных людей не существует. Среди нас нет клонов, созданных нашей религией, нет даже людей, которые изо всех сил пытаются быть одинаковыми.
Иные — отдельные лица или группы, не такие, как мы, — всегда рядом, они влияют на нас, уязвляют нас, доставляют нам радость, меняют нас. И поэтому все мы, бесспорно, уникальны. Я не стал бы христианином и не остался бы им, если бы не благословения ислама, атеизма и иудаизма. Надеюсь, что мусульмане, атеисты, иудеи и христиане, читающие эту книгу, услышат еще один голос, подтверждающий, насколько незаменимы сокровища наших разных религий, и не только для нас самих, но и для других. Чтобы поддерживать дыхание жизни в сложном и прекрасном человеческом опыте, наши тайны необходимы друг другу.
Эта книга повествует главным образом о четырех системах значений — трех авраамических религиях и атеизме. Как бы мне ни хотелось пошире раскинуть шатер этой книги, я очень скоро понял, что невозможно объять необъятное. Я не подготовлен для этой задачи и не способен выполнить ее. Но я надеюсь, что сокровища других религий сами проступят между строк в каждой главе этой книги и будут вновь и вновь дарить нам благословение по мере углубления и расширения темы нашей беседы.
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