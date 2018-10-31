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Сельманович - Это все о Боге

Это все о Боге - Самир Сельманович
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Homiletics, Religious Studies Atheism
Миллионы людей предпочитают безличную духовность определенной религии, миллионы ставят свою религию выше других, миллионы просто ни во что не верят. Эта книга - дерзкий вызов всем нашим представлениям о духовности, вере и атеизме. Ее с восторгом приняли представители всех величайших религий. Это оригинальный рецепт жить счастливо в мире, где есть "свои" и "чужие". Уже сегодня эта история изменяет мир! Здесь все по-настоящему.

Сельманович Самир. Это все о Боге. История мусульманина атеиста иудея христианина

It's Really All About God: Reflections of a Muslim Atheist Jewish Christian
Пер. с англ. У. Сапциной.
М.: Эксмо, 2010. — 336 с.
Книга-откровение
ISBN 978-5-699-42643-0

Самир-Сельманович - Это все о Боге - История мусульманина - атеиста - иудея - христианина - Содержание

  • Отзывы о книге
  • Предисловие к русскому изданию
  • От автора
  • Предисловие
Пролог Жизнь побеждает
  • Невыносимая определенность
  • Бог, достойный поклонения
  • Наш Бог и моя религия
  • Вера других людей
1 Бог, религии и тайна жизни
  • «Тонкие места»: где встретиться с Богом
  • Частица вечности в наших сердцах
  • Что придаст нашей жизни смысл
  • Живи, радуйся и не будь негодяем
  • Как уходят из мусульманских семей
  • «Нет принуждения в религии»
  • Жить вечно — начните сейчас
2 Таинство обычной жизни
  • Бог против духовных лекарств
  • Величайший из грехов
  • Обыкновенный Иисус
  • Главное таинство
  • Религии ограничивают знание о Боге
  • Конец изолированных религий
  • Как найти Бога в своей жизни
3 Системы управления Богом
  • Бог вне границ одной религии
  • Тайна или абсурд?
  • Путь, который хорош для всех
  • Борьба за власть в Царстве Божьем
  • Наши незамеченные сокровища
  • Безумный Мухаммад
  • Развивающийся монотеизм
  • Деколонизация имени Бога
  • Дыхание веры
4 Тайна Бога
  • Тайна, которую можно узнать
  • Главная тайна мистиков
  • Экстаз незавершенности
  • Истинные религиозные экстремисты
  • Молочное братство
5 Ради чего стоит жить
  • За пять минут до того, как уснуть
  • Почему религиозные и нерелигиозные люди одинаковы
  • Идолопоклонство религии
  • Спасение наших религий
  • Зачем нужен Бог
  • Бог или религия
6 Бог против религии
  • Величина Бога
  • Вопрос с улиц большого города
  • Христианство: воля к власти
  • Вся полнота славы Божьей
  • Почему неверующие ближе к Богу
  • Веяние тихого ветра
  • Закон жизни на все времена
7 Благословение атеизма
  • Зачем Бог создал атеистов
  • Обиженный и отвергнутый атеизм
  • Чего хотел бы Бог?
  • Воображение и ничто
  • Атеизм в своем лучшем проявлении
  • Добродетель атеизма
  • О вере и неверии
  • Лучшие вопросы — общими усилиями
8 Жить одним миром
  • Что рекламировал Иисус?
  • Запутавшиеся в картах
  • Более радостная весть
  • Внутри собора
9 Когда мой Бог становится вашим Богом
  • Братья и сестры
  • Достаточно ли Бога?
  • Как жить вместе «нам» и «им»
  • Бытие чужаков
  • Переломный момент в существовании религий
  • Все подобно океану
  • Любить Бога всей моей любовью
  • Моя вторая молитва
Эпилог Моя история — и, возможно, ваша
  • Вихрь, который не остановить
  • Раскрытая тайна
  • Когда будущее за нашим столом
  • Смех, слезы и спонтанный подъем
В помощь читателю Тед Юинг
Примечания
Об авторе

Самир-Сельманович - Это все о Боге - История мусульманина - атеиста - иудея - христианина

Мы достигли состояния, когда миллионы людей заявляют: «Религия? Нет уж, спасибо. Лучше быть духовным человеком, а не религиозным». Но наш отход от религии в то же время является отходом от таких ее ценностей, как сообщество, понимание, искусство, обряды, организованные действия, трудные уроки. Без религии мы одиноки, непоследовательны и наивны в своем духовном путешествии.
Как заметила в электронном письме Филлис Тикл, автор книг «Божественные часы» и «Великое явление», «каждая вера по–своему мудра в большей или меньшей степени. Различие между нами — наши тайны». Следовательно, честный разговор о наших религиях носит интимный характер. Только когда мы убеждены, что иные не повредят нам — хотя могут стремиться понять нас, — мы начинаем делиться не только светлыми, но и темными сторонами своей религии. Вступая в подобные разговоры, нам приходится готовиться к благочестивой неловкости, которой неизменно окружены наши речи о Боге.
Жизнь так широка и глубока, что нашей религии едва оказывается достаточно, чтобы помочь нам воспринять ее. «Это все о Боге» — другой способ сказать «это далеко не все о религии». Данная книга — попытка отступить на шаг вверх, вниз, в стороны от наших религий и взглянуть на них глазами не просто их приверженцев, а человеческих существ. Я написал эту книгу потому, что верю: любовь к нашей религии должна быть столь же динамичной, как любые другие любовные взаимоотношения. Должны присутствовать не только объятия, но и дистанция — напряжение. «Это все о Боге» — предложение признать существование этой дистанции и найти надежное, добротное, подразумевающее надежду место, позволяющее расположиться в этих взаимоотношениях таким образом, чтобы благотворная любовь к нашим религиям процветала.
Религия, если надлежащим образом придерживаться ее, может изменяться, и когда я смотрю на наших детей, то наполняюсь надеждой. Религии подобны живым существам, и наши дети, а также дети наших детей должны видеть, что мы обращаемся с религиями как с живыми существами.
Кое–кто из моих друзей, мусульман, атеистов, иудеев и христиан, воспринял подзаголовок этой книги — «История мусульманина атеиста иудея христианина» — как описание человека, который исповедует все четыре религии одновременно. Я не уверен, что подобные люди существуют. Тем не менее это предположение имеет смысл для высказавших его. «Религиозная принадлежность через дефис» становится реальностью для многих людей, которые обрели истину, красоту, справедливость — иными словами жизнь, — не только в одних писаниях, традициях и ритуалах.
С их точки зрения, просьба все–таки определиться и отказаться от одной религии в пользу другой, сродни принуждению выбрать одного из родителей и отвергнуть другого, или полагаться на один из органов чувств, не пользуясь всеми остальными. Для этих людей важны не столько противоречия и столкновения между религиями, сколько их способность дополнять и проливать свет одна на другую.
Ради полной откровенности признаюсь, что тайна, поддерживающая во мне жизнь, заключена в христианских текстах, истории и сообществе. Колыбель моей религиозной веры — протестантизм, скорее, евангелического толка. Для меня подзаголовок этой книги — в большей степени цепочка характеристик, видоизменяющих существительное «христианин». Я признаю всю честь и позор, связанные с принадлежностью к этой религии. Однако я не просто христианин. Подобных людей не существует. Среди нас нет клонов, созданных нашей религией, нет даже людей, которые изо всех сил пытаются быть одинаковыми.
Иные — отдельные лица или группы, не такие, как мы, — всегда рядом, они влияют на нас, уязвляют нас, доставляют нам радость, меняют нас. И поэтому все мы, бесспорно, уникальны. Я не стал бы христианином и не остался бы им, если бы не благословения ислама, атеизма и иудаизма. Надеюсь, что мусульмане, атеисты, иудеи и христиане, читающие эту книгу, услышат еще один голос, подтверждающий, насколько незаменимы сокровища наших разных религий, и не только для нас самих, но и для других. Чтобы поддерживать дыхание жизни в сложном и прекрасном человеческом опыте, наши тайны необходимы друг другу.
Эта книга повествует главным образом о четырех системах значений — трех авраамических религиях и атеизме. Как бы мне ни хотелось пошире раскинуть шатер этой книги, я очень скоро понял, что невозможно объять необъятное. Я не подготовлен для этой задачи и не способен выполнить ее. Но я надеюсь, что сокровища других религий сами проступят между строк в каждой главе этой книги и будут вновь и вновь дарить нам благословение по мере углубления и расширения темы нашей беседы.
Views 1 387
Rating 3.9 / 5
Added 31.10.2018
Author esxatos
Rate this publication:
3.9/5 (4)

Comments (1 comment)

N
Natalya_53 11 years ago
Спасибо, это интересно.

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