Сельский требный сборник
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Сельский требный сборник
М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016. - 432 с.
ISBN 978-5-88017-515-4
На церковнославянском языке.
Сельский требный сборник - Содержание
Чины освящения
- Последование малаго освящения воды
- Молитва иная над водою
- Молитва на освящение всякия вещи
- Чин обхождения полей насеянных
- Чин совершения крестнаго хода в поли
- Чин благословения при начале сеяния
- Молитва над гумном
- Молитва о приносящих начатки овощей
- Молитва над всяким плодом
- Молитва в насаждение винограда
- Молитва на обымание винограда
- Молитва в причащении гроздия в 6-й день августа
- Молитва на благословение вина
- Молитва, еже освятити какое-либо благовонное зелие
- Чин благословения соли
- Молитва над солию
- Чин благословения пчел
- Благословение роев пчельных, во улия нова всажденных
- Чин благословения новаго меда
- Чин благословения колива
- Чин благословения стад овчих, или иных скотов
- Чин молитвенный на копание кладязя и обретение воды
- Чин благословения новаго кладязя или источника
- Последование над пещию
- Чин благословити новый корабль или лодию
- Молитва о еже благословити мрежи
- Молитва на основание дому
- Чин благословения новаго дома
- Молитва, егда кто имать внити в дом нов
- Молитва, во еже благословити брашна, мяса, во святую и великую Неделю Пасхи
- Молитва, еже благословити сыр и яица
Чины на очищение от скверны
- Чин бываемый на нивах, или винограде, или вертограде, аще случится вредитися от гадов или иных видов
- Чин молитвенный во время губительнаго мора скотов
- Чин бываемый, аще случится чесому скверному или нечистому ново впасти в сосуд вина, или елея, или меда, или иного чесого
- Молитва над сосудом оскверншимся
Чины на избавление от стихийных бедствий и катастроф
- Последование молебнаго пения, певаемаго во время бездождия
- Последование моолебнаго пения ко Господу Богу нашему Иисусу Христу, певаемаго во время безведрия, егда дождь многий безгодно идет
- Молебное пение во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы
- Последование молебнаго пения от наводнения
- Чин молебнаго пения во дни губительных бедствий и техногенных катастроф
- Чин краткаго молебнаго пения о сохранении творения Божия
- Благодарение о получении прошения и о всяком благодеянии Божии
Сельский требный сборник - Аннотация издательства
Богослужебная книга из серии тематических требных сборников.
Подготовлена совместно с Синодальной богослужебной комиссией во исполнение поручения Архиерейского Собора 2013 года («Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии», п. 2): «В условиях экологических кризисов и катастроф люди крайне нуждаются в молитвенной поддержке. Представляется важным издавать существующие, адаптированные и вновь разрабатываемые молебные чины с призыванием помощи Божией на сельскохозяйственную деятельность, а также на различные труды, направленные на сбережение окружающей среды. В дополнение к существующим могут быть созданы богослужебные чины и отдельные молитвы, возносимые во время стихийных бедствий и техногенных катастроф».
В издание включены последования, утверждённые Священным Синодом за последнее время: «Чин молебнаго пения во дни губительных бедствий и техногенных катастроф» (25.12.2013, журнал № 148) и «Чин краткаго молебнаго пения о сохранении творения Божия» (13.07.2015, журнал № 41).
Подготовлена совместно с Синодальной богослужебной комиссией во исполнение поручения Архиерейского Собора 2013 года («Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии», п. 2): «В условиях экологических кризисов и катастроф люди крайне нуждаются в молитвенной поддержке. Представляется важным издавать существующие, адаптированные и вновь разрабатываемые молебные чины с призыванием помощи Божией на сельскохозяйственную деятельность, а также на различные труды, направленные на сбережение окружающей среды. В дополнение к существующим могут быть созданы богослужебные чины и отдельные молитвы, возносимые во время стихийных бедствий и техногенных катастроф».
В издание включены последования, утверждённые Священным Синодом за последнее время: «Чин молебнаго пения во дни губительных бедствий и техногенных катастроф» (25.12.2013, журнал № 148) и «Чин краткаго молебнаго пения о сохранении творения Божия» (13.07.2015, журнал № 41).
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