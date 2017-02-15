Чины освящения

Чины на очищение от скверны

Чины на избавление от стихийных бедствий и катастроф

Сельский требный сборник - Аннотация издательства

Богослужебная книга из серии тематических требных сборников.



Подготовлена совместно с Синодальной богослужебной комиссией во исполнение поручения Архиерейского Собора 2013 года («Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии», п. 2): «В условиях экологических кризисов и катастроф люди крайне нуждаются в молитвенной поддержке. Представляется важным издавать существующие, адаптированные и вновь разрабатываемые молебные чины с призыванием помощи Божией на сельскохозяйственную деятельность, а также на различные труды, направленные на сбережение окружающей среды. В дополнение к существующим могут быть созданы богослужебные чины и отдельные молитвы, возносимые во время стихийных бедствий и техногенных катастроф».



В издание включены последования, утверждённые Священным Синодом за последнее время: «Чин молебнаго пения во дни губительных бедствий и техногенных катастроф» (25.12.2013, журнал № 148) и «Чин краткаго молебнаго пения о сохранении творения Божия» (13.07.2015, журнал № 41).