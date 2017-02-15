Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сельский требный сборник

Сельский требный сборник
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Reference mod, New Arrivals, ORTHODOXY, Liturgical Books
Богослужебные книги
Этой книгой открываем новый раздел богослужебных книг.
Файлы этих книг изготовлены в цвете в формате PDF и могут применяться в богослужении.

Сельский требный сборник

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016. - 432 с.
ISBN 978-5-88017-515-4
На церковнославянском языке.

Сельский требный сборник - Содержание

Чины освящения
  • Последование малаго освящения воды
  • Молитва иная над водою
  • Молитва на освящение всякия вещи
  • Чин обхождения полей насеянных
  • Чин совершения крестнаго хода в поли
  • Чин благословения при начале сеяния
  • Молитва над гумном
  • Молитва о приносящих начатки овощей
  • Молитва над всяким плодом
  • Молитва в насаждение винограда
  • Молитва на обымание винограда
  • Молитва в причащении гроздия в 6-й день августа
  • Молитва на благословение вина
  • Молитва, еже освятити какое-либо благовонное зелие
  • Чин благословения соли
  • Молитва над солию
  • Чин благословения пчел
  • Благословение роев пчельных, во улия нова всажденных
  • Чин благословения новаго меда
  • Чин благословения колива
  • Чин благословения стад овчих, или иных скотов
  • Чин молитвенный на копание кладязя и обретение воды
  • Чин благословения новаго кладязя или источника
  • Последование над пещию
  • Чин благословити новый корабль или лодию
  • Молитва о еже благословити мрежи
  • Молитва на основание дому
  • Чин благословения новаго дома
  • Молитва, егда кто имать внити в дом нов
  • Молитва, во еже благословити брашна, мяса, во святую и великую Неделю Пасхи
  • Молитва, еже благословити сыр и яица
Чины на очищение от скверны
  • Чин бываемый на нивах, или винограде, или вертограде, аще случится вредитися от гадов или иных видов
  • Чин молитвенный во время губительнаго мора скотов
  • Чин бываемый, аще случится чесому скверному или нечистому ново впасти в сосуд вина, или елея, или меда, или иного чесого
  • Молитва над сосудом оскверншимся
Чины на избавление от стихийных бедствий и катастроф
  • Последование молебнаго пения, певаемаго во время бездождия
  • Последование моолебнаго пения ко Господу Богу нашему Иисусу Христу, певаемаго во время безведрия, егда дождь многий безгодно идет
  • Молебное пение во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы
  • Последование молебнаго пения от наводнения
  • Чин молебнаго пения во дни губительных бедствий и техногенных катастроф
  • Чин краткаго молебнаго пения о сохранении творения Божия
  • Благодарение о получении прошения и о всяком благодеянии Божии
Сельский требный сборник

Сельский требный сборник - Аннотация издательства

Богослужебная книга из серии тематических требных сборников.

Подготовлена совместно с Синодальной богослужебной комиссией во исполнение поручения Архиерейского Собора 2013 года («Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии», п. 2): «В условиях экологических кризисов и катастроф люди крайне нуждаются в молитвенной поддержке. Представляется важным издавать существующие, адаптированные и вновь разрабатываемые молебные чины с призыванием помощи Божией на сельскохозяйственную деятельность, а также на различные труды, направленные на сбережение окружающей среды. В дополнение к существующим могут быть созданы богослужебные чины и отдельные молитвы, возносимые во время стихийных бедствий и техногенных катастроф».

В издание включены последования, утверждённые Священным Синодом за последнее время: «Чин молебнаго пения во дни губительных бедствий и техногенных катастроф» (25.12.2013, журнал № 148) и «Чин краткаго молебнаго пения о сохранении творения Божия» (13.07.2015, журнал № 41).
Views 1 305
Rating 3.0 / 5
Added 15.02.2017
Author ushpizin
Rate this publication:
3.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books