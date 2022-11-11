Семененко-Басин - Доктор Гааз и христианская книга
На страницах этой книги представлена реконструкция издательских начинаний российского медика-филантропа Фридриха Йозефа Гааза (Friedrich Joseph Laurentius Haass, 1780-1853). Отправной точкой для меня стало глубокое чтение латиноязычного письма Гааза протоиерею Феодру Голубинскому от 24 декабря 1839 г., написанного в связи с изданием небольшого сочинения для тюремного персонала и заключенных; замысел книги принадлежал Гаазу. Другие его инициативы удалось прояснить благодаря документам духовной цензуры.
Впрочем, уточнение всех обстоятельств книгоиздательских проектов доктора Гааза — не единственная авторская задача. Не так давно историк Й. Бекман-Кун (его работы будут процитированы ниже) продемонстрировал перспективность изучения биографии Гааза в контексте западноевропейского культурно-просветительского и философского дискурса. Поскольку книгоиздательские начинания медика-филантропа приоткрывают аспекты его личностной формации, я поставил перед собой вторую исследовательскую задачу: охарактеризовать личность Гааза, уточнить не только отдельные факты биографии, но и наши оценки его общественной деятельности. И наконец, третья задача — источниковедческая. Исследование призвано продемонстрировать эвристический потенциал документов духовной цензуры, неплохо сохранившихся, но мало освоенных исторической наукой.
Едва ли моя работа была бы завершена, если бы не профессиональные советы и заинтересованное внимание коллег. Автор считает своей приятной обязанностью выразить признательность Марине Ивановне Афанасьевой и Марии Сергеевне Касьян, оказавшим неоценимую помощь.
Семененко-Басин Илья - Доктор Гааз и христианская книга
М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. 192 с.
Серия "Studia historica"
ISBN 978-5-907498-28-0
Семененко-Басин Илья - Доктор Гааз и христианская книга - Оглавление
От автора
Вводная глава
Глава 1. Издания
- 1. 1. Первое издание «А. Б. В. христианского благонравия»
- 1. 2. Проблема авторства «А. Б. В. христианского благонравия»
- 1. 3. Азбука с молитвами
- 1. 4. Второе издание «А. Б. В. христианского благонравия»
- 1. 5. Третье издание «А. Б. В. христианского благонравия»
- 1. 6. Франциск Сальский. «Различные письма к людям, живущим в миру»
- 1. 7. Митрополит Московский Филарет. «Слово в день коронования императора Николая I»
- 1. 8. Бонавантюр Жиродо. «Истории и притчи»
- 1. 9. Компилятивные «Размышления о страданиях Господа нашего Иисуса Христа»
- 1. 10. Гимн Vox prima de more
- 1. 11. Митрополит Московский Филарет. «Беседа по освящении храма Богородицы Взыскательницы погибших, устроенного при замке пересыльных арестантов»
- 1. 12. Новый Завет на церковнославянском
- 1. 13. «Краткое христианское нравоучение», «Краткий славяно- российский букварь»
- 1. 14. Митрополит Московский Филарет. «Молитва заключенного в темнице»
- 1. 15. Четвертое издание «А. Б. В. христианского благонравия»
- 1. 16. Гааз. «Призыв к женщинам»
- 1. 17. Гааз. Письмо архимандриту Макарию (Глухареву)
1. 18. Гааз. «Загадки Сократа»
Глава 2. Культурно-исторический и биографический контекст
- 2. 1. Русские сочинения против злословия и брани XVII-XIX вв
- 2. 2. Издательские инициативы других членов Тюремного комитета
- 2. 3. Цензор протоиерей Голубинский и доктор Гааз
- 2. 4. Доктор Гааз и последователи различных христианских конфессий
- 2. 5. Личная библиотека Гааза
- 2. 6. Издания, подготовленные Гаазом, в российском обществе XIX в
Вместо заключения
Приложение. Письмо Ф. Й. Гааза протоиерею Ф. А. Голубинскому
Список источников и литературы
Список сокращений
Указатель имен
Summary
Inhaltsangabe
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