На страницах этой книги представлена реконструкция издательских начинаний российского медика-филантропа Фридриха Йозефа Гааза (Friedrich Joseph Laurentius Haass, 1780-1853). Отправной точкой для меня стало глубокое чтение латиноязычного письма Гааза протоиерею Феодру Голубинскому от 24 декабря 1839 г., написанного в связи с изданием небольшого сочинения для тюремного персонала и заключенных; замысел книги принадлежал Гаазу. Другие его инициативы удалось прояснить благодаря документам духовной цензуры.

Впрочем, уточнение всех обстоятельств книгоиздательских проектов доктора Гааза — не единственная авторская задача. Не так давно историк Й. Бекман-Кун (его работы будут процитированы ниже) продемонстрировал перспективность изучения биографии Гааза в контексте западноевропейского культурно-просветительского и философского дискурса. Поскольку книгоиздательские начинания медика-филантропа приоткрывают аспекты его личностной формации, я поставил перед собой вторую исследовательскую задачу: охарактеризовать личность Гааза, уточнить не только отдельные факты биографии, но и наши оценки его общественной деятельности. И наконец, третья задача — источниковедческая. Исследование призвано продемонстрировать эвристический потенциал документов духовной цензуры, неплохо сохранившихся, но мало освоенных исторической наукой.

Едва ли моя работа была бы завершена, если бы не профессиональные советы и заинтересованное внимание коллег. Автор считает своей приятной обязанностью выразить признательность Марине Ивановне Афанасьевой и Марии Сергеевне Касьян, оказавшим неоценимую помощь.

Семененко-Басин Илья - Доктор Гааз и христианская книга

М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. 192 с.

Серия "Studia historica"

ISBN 978-5-907498-28-0

Семененко-Басин Илья - Доктор Гааз и христианская книга - Оглавление

От автора

Вводная глава

Глава 1. Издания

1. 1. Первое издание «А. Б. В. христианского благонравия»

1. 2. Проблема авторства «А. Б. В. христианского благонравия»

1. 3. Азбука с молитвами

1. 4. Второе издание «А. Б. В. христианского благонравия»

1. 5. Третье издание «А. Б. В. христианского благонравия»

1. 6. Франциск Сальский. «Различные письма к людям, живущим в миру»

1. 7. Митрополит Московский Филарет. «Слово в день коронования императора Николая I»

1. 8. Бонавантюр Жиродо. «Истории и притчи»

1. 9. Компилятивные «Размышления о страданиях Господа нашего Иисуса Христа»

1. 10. Гимн Vox prima de more

1. 11. Митрополит Московский Филарет. «Беседа по освящении храма Богородицы Взыскательницы погибших, устроенного при замке пересыльных арестантов»

1. 12. Новый Завет на церковнославянском

1. 13. «Краткое христианское нравоучение», «Краткий славяно- российский букварь»

1. 14. Митрополит Московский Филарет. «Молитва заключенного в темнице»

1. 15. Четвертое издание «А. Б. В. христианского благонравия»

1. 16. Гааз. «Призыв к женщинам»

1. 17. Гааз. Письмо архимандриту Макарию (Глухареву)

1. 18. Гааз. «Загадки Сократа»

Глава 2. Культурно-исторический и биографический контекст

2. 1. Русские сочинения против злословия и брани XVII-XIX вв

2. 2. Издательские инициативы других членов Тюремного комитета

2. 3. Цензор протоиерей Голубинский и доктор Гааз

2. 4. Доктор Гааз и последователи различных христианских конфессий

2. 5. Личная библиотека Гааза

2. 6. Издания, подготовленные Гаазом, в российском обществе XIX в

Вместо заключения

Приложение. Письмо Ф. Й. Гааза протоиерею Ф. А. Голубинскому

Список источников и литературы

Список сокращений

Указатель имен

Summary

Inhaltsangabe