Семья – Божье установление

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Быт. 1, 27

При всей своей красоте земля еще не видела ничего подобного! Творение, созданное по образу Творца, должно теперь жить на этой земле. Бог Творец назвал это творение человеком.

Сотворение семьи

Бог сотворил человека как мужа и жену. Вместе они являются одним творением по имени Человек. Только вместе они составляют одно совершенное творение, которое могло получить одно совместное имя. Следовательно, Бог сотворил не двух людей, а одного. Так рассматривает этот вопрос и Новый Завет. Хотя согрешили оба, все же написано:

«...Одним человеком грех вошел в мир» (Рим. 5, 12),

«...Преступлением одного подверглись смерти многие» (Рим. 5, 15),

«...Преступлением одного — всем человекам осуждение» (Рим. 5, 18).

Итак, «ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же — от Бога» (1 Кор. 11, 11—12).

Самостоятельность одного привела к гибели обоих. Только сохраняя гармоничность, в которой были сотворены, муж и жена могут остаться Человеком. «Бурный рост семей-одиночек в западных странах, рост гомосексуализма, планомерное развитие враждебности между мужчинами и женщинами, феминистская идеология — все это является ярким проявлением ненависти и презрения к человеку со стороны безбожного мира» (Герхард Соломон).

Человек — образ Божий

«Ибо человек создан по образу Божию» (Быт. 9, 6). Здесь речь идет не о теле человека или его внешности, но о Божественных чертах, которыми не обладает больше ни одно творение в видимом мире. Самыми важными из них являются: вечное существование, дух, разум, речь, воля. Об этих Божественных чертах, присущих человеку, в Библии сказано:

«...Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Иоан. 5, 28—29).

«Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии... Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии» (Рим. 8: 14, 16).

«...Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим» (Ис. 40, 28).

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоан. 1, 1).

«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой...» (Пс. 39, 9).

Итак, человек, то есть мужчина и женщина, сотворены по образу Божьему. «...Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек...» (Быт. 5, 1—2).

Сам Творец возвысил в ранг Божьего подобия как мужчину, так и женщину. Поэтому Всемогущий Бог не заставляет человека следовать за Ним, слушаться Его. Он считается с волей человека. От желания человека зависит — станет ли он счастливым, будет ли спасенным. Иисус Христос спрашивал больного перед тем, как помочь ему: «Хочешь ли быть здоровым?» или «Что ты хочешь, чтобы Я сделал тебе?»! В проявлении любви к человеку Господь часто зависим от его воли, от нежелания Божественных благ. «Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Матф. 23, 37).

Семья – Божье установление

Б.м.: Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2006. – 54 с.

Семья – Божье установление – Содержание

СОЗДАНИЕ МУЖА И ЖЕНЫ

ЦЕЛЬ СОТВОРЕНИЯ Сотворение семьи Человек — образ Божий Благословение человека и его назначение Сотворение мужчины Сотворение женщины Значение последовательности сотворения Назначение мужчины Назначение женщины

ГРЕХ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ Бог испытывает людей Искушение жены Искушение мужа Грех жены Грех мужа Последствия греха для мужа Последствия греха для жены Божье благословение для жены Божье благословение для мужа Евангелие



МУЖ И ЖЕНА В ОБЩЕСТВЕ

СЛОВО БОГА К ОТВЕРНУВШЕМУСЯ ОТ НЕГО ЧЕЛОВЕКУ .. Утверждение Божественных намерений Одежда Предупреждение о зависимости жены

УСТРЕМЛЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА Нападение на Божьи порядки Стирание Божьих границ Отказ от библейского порядка в семье Новые порядки в общественной жизни Сегодняшний мир

НЕИЗМЕННЫЕ БОЖЬИ ЗАПОВЕДИ Вопросы этики Образ мужчины и женщины Распределение обязанностей в обществе



МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА В СУПРУЖЕСТВЕ