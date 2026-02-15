Сент-Джон - Жизнь вечная

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

«Жизнь вечная» — это уникальный сборник рассказов Патрисии Сент-Джон, в котором она использует свой дар повествователя, чтобы сделать сложные теологические истины Апостольского символа веры доступными и близкими сердцу. Вместо сухих догматических объяснений автор предлагает живые истории, действие которых разворачивается в самых разных уголках мира — от африканских деревень до современных европейских городов. Каждая глава книги соответствует определенному положению веры (верую в Бога Отца, в Иисуса Христа, в воскресение мертвых и т.д.), иллюстрируя, как эти истины радикально меняют повседневную жизнь обычных людей.

Патрисия Сент-Джон подчеркивает, что Символ веры — это не просто текст для заучивания, а фундамент, на котором строится реальный духовный опыт. Через судьбы своих героев она показывает, что вера в прощение грехов приносит исцеление израненной совести, а надежда на жизнь вечную дает силы проходить через тяжелейшие утраты. Книга наполнена глубоким гуманизмом и искренней любовью к Богу, помогая как детям, так и взрослым увидеть за привычными словами молитвы величественную картину Божьего искупления и Его бесконечной заботы о человеке.

Патрисия Сент-Джон - Жизнь вечная - Истории, иллюстрирующие апостольский символ веры

Переводчик О. П. Сковпень. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2009. – 114 с.

ISBN 978-5-7454-1094-9

Патрисия Сент-Джон - Жизнь вечная - Содержание

Введение

  • Апостольский символ веры

  • Верую в Бога Отца

  • Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божия

  • Верую в Духа Святого

  • Верую в единую святую Вселенскую Церковь

  • Верую в общение святых

  • Верую в отпущение грехов

  • Верую в воскресение тела

Письмо Аиши

История жизни Патрисии Сент-Джон, написанная Ирен Хоуэт

Места из Библии, которые стоит прочитать

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

