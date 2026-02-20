Книга «Сердца, полные огня» представляет собой сборник из восьми биографических очерков о женщинах, которые стали живыми свидетельствами непоколебимой веры в условиях жесточайших преследований. Героини книги живут в разных странах и культурах — от Вьетнама до Пакистана и Румынии, — но их объединяет готовность пожертвовать свободой, общественным положением и даже жизнью ради верности Христу. Эти истории демонстрируют, что за внешней хрупкостью часто скрывается невероятная духовная сила, способная противостоять тоталитарным режимам и религиозному фанатизму.

Каждая глава — это глубокое погружение в судьбу конкретной женщины, которая столкнулась с тюремным заключением, пытками или изгнанием. Автор подчеркивает, что их испытания не были напрасными: именно в стенах камер или в моменты полной изоляции их вера превращалась в «огонь», согревающий окружающих и приводящий к Богу даже их мучителей. Книга не просто фиксирует исторические факты гонений, но и исследует внутренний мир героинь, показывая, как через молитву и Писание они обретали сверхъестественный мир там, где человеческая логика диктует отчаяние.

Это произведение служит мощным призывом к сопереживанию и молитвенной поддержке «гонимой церкви» по всему миру. «Сердца, полные огня» напоминают современному читателю, живущему в условиях относительной религиозной свободы, о истинной цене Евангелия. Истории этих восьми женщин вдохновляют пересмотреть собственные приоритеты и осознать, что духовное пламя не зависит от внешнего комфорта, а напротив, ярче всего горит в самой глубокой тьме.

Сердца, полные огня - Восемь женщин - членов гонимых церквей и истории их веры, за которую они пострадали

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2006. — 320 с. — (Посланники).

ISBN 5-93925-105-6

