Серегина - Расколотый храм

Вторым таинством в жизни христианина была конфирмация (миропомазание) - подтверждение в вере, усиливавшее Дары Святого Духа, сообщенные при крещении. В католической традиции таинство совершает епископ, помазующий лоб верующего освященным миром. Возраст для конфирмации не был точно установлен, однако каноны Латеранского собора (1215) предписывали совершать таинство, когда дети входили в «возраст разума», т.е. не раньше семи лет, а то и значительно позднее. В Позднее Средневековье миропомазание обычно проводили, когда детям было около восьми или девяти лет. Однако до сих пор неизвестно, насколько широкое распространение получила эта практика. Для совершения таинства нужен епископ, а епископы не имели обыкновение совершать регулярные разъезды по приходам. Не сохранилось и сведений о таких поездках, предшествовавших XVI веку. Вероятнее всего, конфирмация стала обычным делом для детей, живших в крупных городах и центрах епархий. В отдаленных же сельских приходах, жители которых никогда не видели своего епископа, она не совершалась никогда.

Повзрослевшие прихожане вступали в брак, и это таинство также совершалось в церкви. По крайней мере, того требовали церковные каноны. На практике представление о браке как о таинстве, совершаемом священником в церкви, долгое время соперничало с пониманием брака как контракта, заключаемого между двумя сторонами - женихом и невестой (и их семьями). Для того чтобы контракт считался обязывающим, достаточно было произнести фразу «Я беру тебя... в мужья/жены» в присутствии свидетелей (или даже без них, что допускалось, например, английским общим правом), а затем подкрепить обещание вступлением в интимные отношения. Для признания законности брака не требовалось венчание в церкви и присутствие священника при обмене брачными клятвами. Средневековым церковным властям удалось добиться признания принципа добровольности брака для обеих сторон, что на практике приводило к заключению тайных союзов и запутанным судебным искам о признании законности детей и наследственных прав, рассматривавшихся впоследствии в церковных судах. Уже в Позднее Средневековье церковные власти настаивали на том, что брак - это таинство, и законным он может считаться только после венчания в церкви, однако такое понимание брака не стало общим правилом к началу XVI века.

Анна Серегина - Расколотый храм. Реформация в Европе

© Анна Серегина, текст, 2026

• Слово/Slovo, 2026 - 242 с.

ISBN 978-5-387-02084-1

Анна Серегина - Расколотый храм. Реформация в Европе - Содеражине

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