Серков - Правление "триумвирата"

Перед читателем книга, которая преимущественно представляет собой публикацию переписки трех молодых масонов, учеников И.А. Поздеева, которые очень быстро прошли ступени масонской иерархии и фактически возглавляли в 1815-1822 гг. один из двух больших масонских союзов в России, Великую Провинциальную ложу. В период расцвета масонства, М.Ю. Виельгорский, С.С. Ланской и А.П. Римский-Корсаков (личности достаточно интересные и независимо от их участия в масонстве) почти полностью контролировали ситуацию в российском Ордене вольных каменщиков и определяли пути его развития.

Публикуемая переписка является важнешим источником для истории масонства в России в начале XIX в. Настоящая книга является своего рода продолжением и дополнением переписки И.А. Поздеева, поскольку его письма-наставления молодым последователям, составившим своего рода «триумвират», которому были доверены «наружные» ложи и руководство одного из двух масонских союзов в России были уже опубликованы. Опосредовано с новой книгой связано и издание писем другого руководителя масонства в России, Н.И. Новикова.

Деятельность российского масонства в начале XIX в. уже была сравнительно детально раскрыта в моей монографии, поэтому мы не рассказываем здесь в деталях о всех процессах, происходящие в отечественном движении вольных каменщиков, лишь кратко упоминая основные процессы. Уже ко второй половине 1780-х гг. розенкрейцерство стало доминирующим движением в российском масонстве, вытеснив на периферию все другие «системы». Гонения со стороны властей на масонство заставили руководителей вольных каменщиков в Российской империи отказаться в значительной степени от системы иоанновских лож, сосредоточившись на теоретическом градусе. Руководили работами «теоретистов» вольные каменщики, посвященные в розенкрейцерские степени, они составляли директорию (гаупт-директорию), в которую входили в разное время С.И. Гамалея, В.В. и Ю.В. Долгорукие, Н.И. Новиков, Н.И. Одоевский, П.А. Татищев (без права управления собственным кругом так как был приором «рыцарской» системы) , Н.Н. и Ю.Н. Трубецкие, И.П. Тургенев, И.Г. Шварц, Г.Я. Шредер, А.Н. Щепотьев. Общее руководство градусом было предоставлено первоначально Ю.В. Долгорукому, затем И.В. Лопухину (он руководил также своим кругом в Орле).

Было несколько кругов теоретического градуса, каждым из которых в качестве главных надзирателей степени руководили: Н.В. Репнин, И.А. Поздеев (у него было два круга - один в Москве, другой в Вологде) , С.И. Гамалея, А.А. Ржевский, И.П. Тургенев, Н.Н. Трубецкой, А.А. Ленивцев. Над структурой теоретической степени в иерархии стояли посвященные в розенкерейцерские степени, которые как минимум из пятерых членов составляли свои округа. При увеличении членов каждый округ имел право организовывать новую структуру, поэтому состав округов постоянно менялся. В России (Москве) это были: с 1784 г. округ Н.И. Новикова (Коловиона) (в него входили М.И. Багрянский, С.И. Гамалея (затем переведен в другие округа) , А.М. Кутузов (затем переведен) , И.П. Тургенев (затем переведен) , А.И. Новиков (затем переведен) , И.Х. Шварц, В.В. Чулков (затем переведен); с 1784 г. округ Н.Н. Трубецкого (затем в связи с изменением Орденского имени изменил свое название) (в него входили П.И. Страхов, Ю.Н. Трубецкой, Г.Я. Шредер) ; с 1789 г. округ И.В. Лопухина (его членами были А.И. Клауде, Е.Е. Гине, З.Я. Карнеев, Ф.П. Ключарев, В.Я. Колокольников, П.В. Лопухин, А.М. Лунин, В.П. Митусов, М.В. Неклюдов, М.И. Невзоров, И.И. Панаев, И.А. Поздеев, Н.В. Репнин, Я.И. Зундбладт, П.П. Татищев, И. Туссень, Х.А. Чеботарев, П.П. Тургенев, П.Л. Вельяминов).



Андрей Иванович Серков - Правление «триумвирата": российское масонство начала XIX в. в переписке его руководителей

