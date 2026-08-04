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Сетерс - Яхвист – Историк древностей Израиля

Сетерс - Яхвист – Историк древностей Израиля
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Biblical Studies, Theology, History

Книга подводит итог многолетнему исследовательскому пути Джона Ван Сетерса, посвящённому литературной истории Пятикнижия и прежде всего несвященническому корпусу, традиционно обозначаемому буквой J. Автор стремится представить Яхвиста не как условное название множества разновременных фрагментов и не как позднего редактора готовых преданий, а как самостоятельного историка древностей, создавшего цельное повествование от Праистории до смерти Моисея и связавшего его с более ранней Девтерономистической историей.

Первая часть книги предлагает последовательный очерк реконструируемого произведения Яхвиста, его источников, композиционных приёмов и богословской перспективы. Вторая часть защищает эту реконструкцию в полемике с современной редакционной критикой, рассматривая ряд проверочных текстов: повествование о потопе, завет Авраама, рассказ о Дине, историю Иосифа, начало Исхода, маршрут через пустыню, закон об алтаре, скинию собрания и заключительные главы Второзакония.

Сетерс Джон Ван – Яхвист – Историк древностей Израиля

Пер. с англ. по изд.: The Yahwist. A Historian of Israelite Origins by John Van Seters. Eisenbrauns, 2013. – Электронное издание. – Сиэтл – Минск – Новый Сад: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 583 с.
ISBN 978-1-57506-286-0

Сетерс Джон Ван – Яхвист – Содержание

  1. Предисловие

  2. Благодарности

  3. Пролог

  4. Часть I. Очерк «Древностей Израиля» Яхвиста

    1. Глава 1. Введение

      • Краткая история изучения Яхвиста

      • Проблема литературного жанра

    2. Глава 2. Праистория от творения до Вавилонской башни

      • Рассказ о творении

      • Генеалогия Адама и Евы

      • Рассказ о потопе

      • Священническая композиция Праистории

      • Таблица народов

      • Вавилонская башня

    3. Глава 3. История патриархов

      • Рассказ об Аврааме

      • Рассказ об Исааке

      • Рассказ об Иакове

      • Рассказ об Иосифе

    4. Глава 4. Пребывание в Египте и Исход

      • Переход от патриархов к рассказу об Исходе

      • Рождение Моисея и жизнь пастухом

      • Откровение у Синая и призвание Моисея

      • Противостояние с фараоном и египетские казни

      • Уход из Египта и чудо у моря

    5. Глава 5. От Красного моря к Синаю

      • Горькая вода Мерры

      • Дар манны

      • Вода из скалы

      • Победа над амаликитянами

    6. Глава 6. Израиль у Синая

      • Дарование закона и заключение завета

      • Книга Завета

      • Ратификация завета

      • Золотой телец

      • Присутствие Бога и шатёр встречи

      • Обновление завета

      • Посещение Иофором Синая и происхождение судов

    7. Глава 7. Путь через пустыню от Синая к Кадесу

      • Божественное водительство

      • Жалобы и мятежи

      • Спор Мариам и Аарона о пророческой власти

      • Рассказ о соглядатаях

      • Мятеж Дафана и Авирона

    8. Глава 8. Последний этап: от Кадеса к реке Иордан

      • Смерть Мариам и обход Эдома

      • Война против аморреев Трансиордании

      • Рассказ о Валааме

      • Распределение восточных земель

      • Поставление Иисуса Навина и смерть Моисея

    9. Глава 9. Источники J, литературные приёмы и идеологическая перспектива

      • Яхвист и его источники

      • Литературные структуры и композиционные приёмы

      • Богословские перспективы

      • Заключение

      • Экскурс о связи Праистории и патриархов

      • Экскурс об Аврааме и царе Герара

      • Экскурс о рассказе о соглядатаях

  5. Часть II. Исследования в защиту Яхвиста

    1. Глава 10. Есть ли историография в Еврейской Библии? Еврейско-греческое сопоставление

      • Определение истории в греческой интеллектуальной традиции

      • Божественная причинность в греческой и еврейской историографии

      • Искусство рассказа у Геродота

      • Греческая история древностей и Яхвист

    2. Глава 11. Автор или редактор?

      • Ответ Жан-Луи Ска

      • Фон Рад и Нот об авторстве и редакции

    3. Глава 12. Слухи о кончине Яхвиста сильно преувеличены

      • P как связующее звено между Бытием и Исходом

      • Яхвист как связующее звено между патриархами и Исходом

    4. Глава 13. Яхвистский рассказ о потопе и вавилонская традиция потопа

      • Источниковедческий анализ Бытия 6–8

      • Священническое изложение потопа

      • Вавилонский и библейский рассказы о потопе

    5. Глава 14. Завет Авраама в Бытии 15

      • Литературный жанр Бытия 15

      • Оракул спасения и завет с Авраамом

      • Повествовательный стиль

      • Соотношение с Второзаконием

      • Литературный и социальный контекст

      • Заветы D, J и P

    6. Глава 15. Молчание Дины

    7. Глава 16. История Иосифа: некоторые основные наблюдения

      • Форма рассказа и его социально-исторический контекст

      • История Иосифа как повесть диаспоры

      • Место истории Иосифа в Пятикнижии

      • Яхвист и история Иосифа

    8. Глава 17. Израильтяне в Египте в более широком контексте истории Яхвиста

      • Начало композиции Исхода

      • Города-хранилища Пифом и Раамсес

      • Рассказ о Моисее

      • Призвание Моисея

      • Начало противостояния с фараоном

    9. Глава 18. Маршрут от Египта до реки Иордан

      • Маршруты в древней историографии

      • Переселение из Египта

      • От Чермного моря до Синая

      • От Синая до Кадеса

      • От Кадеса до Моава

    10. Глава 19. Закон об алтаре в Исходе 20:24–26

    11. Глава 20. Скиния собрания в синайско-пустынном повествовании Яхвиста

    • Скиния собрания у J и в девтерономистической традиции

    • Теофания у J, P, Второзакония и Иезекииля

    • Функция скинии и роль Моисея

    1. Глава 21. Второзаконие между Пятикнижием и Девтерономистической историей

    • Современное состояние проблемы

    • Соотношение P со Второзаконием

    • Параллельные тексты в D и J

    • Смерть Моисея во Второзаконии 34

  6. Библиография

Views 78
Rating 5.0 / 5
Added 04.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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