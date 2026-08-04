Сетерс - Яхвист – Историк древностей Израиля

Книга подводит итог многолетнему исследовательскому пути Джона Ван Сетерса, посвящённому литературной истории Пятикнижия и прежде всего несвященническому корпусу, традиционно обозначаемому буквой J. Автор стремится представить Яхвиста не как условное название множества разновременных фрагментов и не как позднего редактора готовых преданий, а как самостоятельного историка древностей, создавшего цельное повествование от Праистории до смерти Моисея и связавшего его с более ранней Девтерономистической историей.

Первая часть книги предлагает последовательный очерк реконструируемого произведения Яхвиста, его источников, композиционных приёмов и богословской перспективы. Вторая часть защищает эту реконструкцию в полемике с современной редакционной критикой, рассматривая ряд проверочных текстов: повествование о потопе, завет Авраама, рассказ о Дине, историю Иосифа, начало Исхода, маршрут через пустыню, закон об алтаре, скинию собрания и заключительные главы Второзакония.

Сетерс Джон Ван – Яхвист – Историк древностей Израиля

Пер. с англ. по изд.: The Yahwist. A Historian of Israelite Origins by John Van Seters. Eisenbrauns, 2013. – Электронное издание. – Сиэтл – Минск – Новый Сад: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 583 с.

ISBN 978-1-57506-286-0

Сетерс Джон Ван – Яхвист – Содержание