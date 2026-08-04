Сетерс - Яхвист – Историк древностей Израиля
Книга подводит итог многолетнему исследовательскому пути Джона Ван Сетерса, посвящённому литературной истории Пятикнижия и прежде всего несвященническому корпусу, традиционно обозначаемому буквой J. Автор стремится представить Яхвиста не как условное название множества разновременных фрагментов и не как позднего редактора готовых преданий, а как самостоятельного историка древностей, создавшего цельное повествование от Праистории до смерти Моисея и связавшего его с более ранней Девтерономистической историей.
Первая часть книги предлагает последовательный очерк реконструируемого произведения Яхвиста, его источников, композиционных приёмов и богословской перспективы. Вторая часть защищает эту реконструкцию в полемике с современной редакционной критикой, рассматривая ряд проверочных текстов: повествование о потопе, завет Авраама, рассказ о Дине, историю Иосифа, начало Исхода, маршрут через пустыню, закон об алтаре, скинию собрания и заключительные главы Второзакония.
Сетерс Джон Ван – Яхвист – Историк древностей Израиля
Пер. с англ. по изд.: The Yahwist. A Historian of Israelite Origins by John Van Seters. Eisenbrauns, 2013. – Электронное издание. – Сиэтл – Минск – Новый Сад: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 583 с.
ISBN 978-1-57506-286-0
Сетерс Джон Ван – Яхвист – Содержание
Предисловие
Благодарности
Пролог
Часть I. Очерк «Древностей Израиля» Яхвиста
Глава 1. Введение
Краткая история изучения Яхвиста
Проблема литературного жанра
Глава 2. Праистория от творения до Вавилонской башни
Рассказ о творении
Генеалогия Адама и Евы
Рассказ о потопе
Священническая композиция Праистории
Таблица народов
Вавилонская башня
Глава 3. История патриархов
Рассказ об Аврааме
Рассказ об Исааке
Рассказ об Иакове
Рассказ об Иосифе
Глава 4. Пребывание в Египте и Исход
Переход от патриархов к рассказу об Исходе
Рождение Моисея и жизнь пастухом
Откровение у Синая и призвание Моисея
Противостояние с фараоном и египетские казни
Уход из Египта и чудо у моря
Глава 5. От Красного моря к Синаю
Горькая вода Мерры
Дар манны
Вода из скалы
Победа над амаликитянами
Глава 6. Израиль у Синая
Дарование закона и заключение завета
Книга Завета
Ратификация завета
Золотой телец
Присутствие Бога и шатёр встречи
Обновление завета
Посещение Иофором Синая и происхождение судов
Глава 7. Путь через пустыню от Синая к Кадесу
Божественное водительство
Жалобы и мятежи
Спор Мариам и Аарона о пророческой власти
Рассказ о соглядатаях
Мятеж Дафана и Авирона
Глава 8. Последний этап: от Кадеса к реке Иордан
Смерть Мариам и обход Эдома
Война против аморреев Трансиордании
Рассказ о Валааме
Распределение восточных земель
Поставление Иисуса Навина и смерть Моисея
Глава 9. Источники J, литературные приёмы и идеологическая перспектива
Яхвист и его источники
Литературные структуры и композиционные приёмы
Богословские перспективы
Заключение
Экскурс о связи Праистории и патриархов
Экскурс об Аврааме и царе Герара
Экскурс о рассказе о соглядатаях
Часть II. Исследования в защиту Яхвиста
Глава 10. Есть ли историография в Еврейской Библии? Еврейско-греческое сопоставление
Определение истории в греческой интеллектуальной традиции
Божественная причинность в греческой и еврейской историографии
Искусство рассказа у Геродота
Греческая история древностей и Яхвист
Глава 11. Автор или редактор?
Ответ Жан-Луи Ска
Фон Рад и Нот об авторстве и редакции
Глава 12. Слухи о кончине Яхвиста сильно преувеличены
P как связующее звено между Бытием и Исходом
Яхвист как связующее звено между патриархами и Исходом
Глава 13. Яхвистский рассказ о потопе и вавилонская традиция потопа
Источниковедческий анализ Бытия 6–8
Священническое изложение потопа
Вавилонский и библейский рассказы о потопе
Глава 14. Завет Авраама в Бытии 15
Литературный жанр Бытия 15
Оракул спасения и завет с Авраамом
Повествовательный стиль
Соотношение с Второзаконием
Литературный и социальный контекст
Заветы D, J и P
Глава 15. Молчание Дины
Глава 16. История Иосифа: некоторые основные наблюдения
Форма рассказа и его социально-исторический контекст
История Иосифа как повесть диаспоры
Место истории Иосифа в Пятикнижии
Яхвист и история Иосифа
Глава 17. Израильтяне в Египте в более широком контексте истории Яхвиста
Начало композиции Исхода
Города-хранилища Пифом и Раамсес
Рассказ о Моисее
Призвание Моисея
Начало противостояния с фараоном
Глава 18. Маршрут от Египта до реки Иордан
Маршруты в древней историографии
Переселение из Египта
От Чермного моря до Синая
От Синая до Кадеса
От Кадеса до Моава
Глава 19. Закон об алтаре в Исходе 20:24–26
Глава 20. Скиния собрания в синайско-пустынном повествовании Яхвиста
Скиния собрания у J и в девтерономистической традиции
Теофания у J, P, Второзакония и Иезекииля
Функция скинии и роль Моисея
Глава 21. Второзаконие между Пятикнижием и Девтерономистической историей
Современное состояние проблемы
Соотношение P со Второзаконием
Параллельные тексты в D и J
Смерть Моисея во Второзаконии 34
Библиография
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