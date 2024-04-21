У нас есть привилегия быть частью чего-то намного большего, чем мы сами. Того, что существовало задолго до нашего рождения и будет существовать после завершения нашего земного пути. Есть что-то освобождающее, когда в бурном ритме жизни дух этого мира хочет увлечь нас и заставить жить только ради самих себя, но мы вместо этого выбираем жизнь ради более высокой, вечной цели. Это приносит в нашу жизнь что-то свежее и захватывающее.

Иисус говорит прямо и недвусмысленно, когда призывает нас искать Его Царства прежде всего! Тут же Он дает нам и потрясающее обещание, что восполнит все наши нужды. Важно понять, что Иисус прежде всего подчеркивает не то, от чего нам придется отречься и отказаться, а то, куда Он хочет нас ввести. Он даже не упомянул о сетях Петра. Он поторопил его словами: «Следуй за Мною, и Я сделаю тебя ловцом человеков». Он призвал Петра к чему-то более великому. Петр не колебался и, ответив на призыв, превратился из рыбака в Божьего служителя, который на протяжении всех времен будет благословением для миллионов людей. Найти Божье призвание и предназначение для своей жизни, стать частью Божьего плана – это замечательно, и только Бог знает, какой плод из этого вырастет.

Мы можем откликнуться на тот же призыв, принять то же решение и, найдя свое место, стать частью чего-то большего. Для одних это будет означать, что придется оставить родные места и переехать на миссионерское поле. Для других это не будет связано с переездом, но их сердце будет гореть ради всего, что Бог совершает в их стране и в других странах. Вот что значит – жить ради высокой цели и быть по-настоящему богатым.

Карл-Густав Северин - Дай нам народы. Как сделать следующий шаг в миссию

ЧУ Издательский центр «Золотые страницы», 2015 г.

ISBN 978-5-91943-034-6

Карл-Густав Северин - Дай нам народы. Как сделать следующий шаг в миссию - ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ЧТО ТАКОЕ МИССИЯ?

2. ЧТО ТАКОЕ ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ?

3. КТО ПРИЗВАН?

4. КАК УЗНАТЬ, ПРИЗВАН ЛИ Я БЫТЬ МИССИОНЕРОМ?

5. КАК МНЕ ИМЕТЬ СЕРДЦЕ МИССИОНЕРА?

6. ЧТО МЕШАЕТ НАМ ВЫЙТИ?

7. ЧТО ДЕЛАТЬ НА МИССИОНЕРСКОМ ПОЛЕ?

8. КАК МНЕ ФИНАНСИРОВАТЬ МИССИЮ?

9. ЧТО ТЕПЕРЬ?

ПРИМЕЧАНИЯ