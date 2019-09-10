Исаак Шапира – Возвращение Кошерной Свиньи

Когда мне было семь лет. все мои мечты были сосредоточены на том, чего мне хотелось больше всего на свете: в Пурим - мои любимый праздник - нарядиться в костюм рыцаря и взять в руки меч. Моя дорогая мама обзвонила все магазины города, в котором мы жили, и где продавали костюмы, чтобы найти для меня рыцарский костюм. И однажды она сообщила мне, что прямо из школы мы пойдем в один из магазинов, где, в конце концов, нашелся для меня костюм рыцаря.

Я был необычайно взволнован. Помню, как мчался в магазин, а по лицу от предвкушения и возбуждения ручьями струился пот. Когда я, наконец, примчался в магазин, меня ожидал костюм, еще более прекрасный, чем я представлял его в своих мечтах. Владелец магазина сказал мне, что у него есть еще один сюрприз для меня, и вручил мне щит и меч! Я смотрел на щит и не мог поверить своим глазам. Щит был украшен крестом!

Увидев в зеркале отражение креста, я задрожал от страха и гнева и выбежал из магазина в слезах. Не осознавая и не понимая почему, я чувствовал боль и обиду в душе. Пятнадцать лет спустя, в Америке, в вечер Йом Кипур Судный день) я зашел в синагогу, чтобы послушать традиционную молитву Кол нидрей (Все обеты). К моему удивлению, вместо того, чтобы стенать и горевать, люди пели хвалу Богу и провозглашали вслух имя Иешуа.

Сначала я решил, что они имеют в виду Иисуса Навина, но вскоре мои опасения стали реальными. Я понял, что они прославляют имя Иешуа, Ешу, а не Бога Израиля! То, что происходило в мессианской синагоге, вернуло меня к событиям детства. Вновь на меня нахлынули те же страх и гнев по отношению к «этому человеку». В тот вечер Йом Кипур, прежде чем я успел сорваться с места, дрожа от страха и гнева, ко мне подошел пастор и вручил мне Новый Завет на иврите.

Из вежливости я взял его и покинул собрание. Прошло несколько лет прежде, чем я начал читать эту книгу, которая зародила в моей душе вопросы, глубоко затронувшие мою душу. Кто является обетованным Мессией? Что должен совершить обещанный Израилю Мессия? Каковы Его природа и происхождение? В глубине души я верил в то, что каждый еврей обязан быть частью этого процесса, найти ответы на все эти вопросы, потому что в первую очередь Мессия принадлежит Израилю.

Исаак Шапира – Возвращение Кошерной Свиньи

Издательство – «Агефен» – 579 с.

Израиль – 2017 г.

ISBN 978-965-7454-72-5

Исаак Шапира – Возвращение Кошерной Свиньи – Содержание

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К читателю

Предисловие

Введение

Кто это Кошерная Свинья и о чем эта книга?

Возвращение Кошерной Свиньи?

Глава Первая (א): Критерии

Исторический и теологический фон фактов в отношении Кошерной Свиньи

Исторический обзор еврейского фона

Какая методология применяется в рамках иудаизма?

Первоисточники прецедента Кошерной Свиньи

Вторичные источники для обсуждения темы Кошерной Свиньи

Устная Тора и мудрецы Израиля: обоюдоострый меч

Философский подход к дискуссии о Кошерной Свинье

Глава Вторая (ב): Идентификация

Понимание проблемы Кошерной Свиньи в рамках традиционного иудаизма

Понимание аргументов по отношению к ереси, согласно Тринадцати принципам веры Рамбама

Глава Третья:(ג) Доказательства

Изучение первичных доказательств в деле о Божественной Кошерной Свинье, Иешуа из Назарета

Ремез первый (א)

Статус Мессии

Заключение

Ремез второй (ב)

Власть Мессии

Использование гизра шава (сравнения)

для понимания значения слова פלו (солу)

Заключение

Ремез третий (ג)

Мессия как פורץ (Стенорушитель) и בעל התורה (Господин Торы)

Заключение

Ремез четвертый (ד)

И Дух Божий носился над водою

Мессия и Его Божественное происхождение

Заключение

Ремез пятый (ה)

Первый искупитель как Последний Искупитель

Мессия как Божественный Искупитель

Заключение

Глава Четвертая (ד): Исследование

Сравнение вторичных доказательств в деле Кошерной Свиньи

Кто является Князем Лика, каково его имя и в чем заключается его власть?

Великая тайна, сокрытая в именах Метатрон, Енох, и Отрасль

Кто такой Отрок (ha-Haap) и какова, по словам мудрецов, его роль?

Тайна первая:

Отрок - Метатрон – будет Первосвященником Израиля

Тайна вторая:

Отрок - Метатрон - имеет право говорить с Богом лицом к лицу от нашего имени, как Первосвященник

Тайна третья:

Отрок - никто иной, как Сам воскресший Мессия

Тайна четвертая:

Отрок - никто иной, как Сам Мессия, описанный в еврейской литературе как Мессия, Сын Иосифа

Тайна пятая:

Отрока называют Сын Божий

Сын Божий в тайнах Торы

Заключение

Глава Пятая (ה): Примирение

Предложение примирения между Кошерной Свиньей (и ее последователями) и традиционным иудаизмом

Принцип божественного «сжатия» (цимцум) в соответствии с тем, как Он отображается в образе Мессии

Выводы:

Решение суда, или Открытое письмо народу Израиля

Дополнение

Список раввинов и толкователей Писаний с разделением на эпохи

Период Таннаим

Период Амораев

Период Гаонов

Период Ришоним

Период Ахроним

Ссылки на Танах

Ссылки на Новый Завет

Ссылки на Талмуд

Библиография на Иврите

Библиография на Английском

Исаак Шапира – Возвращение Кошерной Свиньи – Власть Мессии

В следующем разделе доказательств божественной сущности Мессии рассмотрим Его суверенитет. В книге Исход (20:5) Бог ясно проинструктировал Моисея на горе Синай: «Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» Термин אל קנא «Бог-Ревнитель» появляется пять раз в Торе’, подчеркивая мысль, что Бог не разделит Свой суверенитет, власть или славу ни с каким другим богом или личностью. Предположение о том, что существует какое-либо другое божество, которому мы должны поклоняться, полностью противоречит Танаху.

Туже мысль продолжает и Второзаконие 5:8-9, где служение другим богам недвусмысленно запрещено. Еврейское слово עבודה (авода, работа или служение), в данном контексте имеет значение намного большее, чем «служение» другим богам. Оно означает ряд запретов, связанных с идолопоклонством, то есть запрет «служить», «представлять» или «присоединяться» к любым другим богам. В сущности, святая Тора подчеркивает, что нам не только запрещается поклоняться другим богам, но мы не должны также и признавать других богов в нашей повседневной жизни. Текст молитвы «Шма» четко дает понять, что Бог требует не просто однократного действия в служении Ему, да будет благословенно Его имя.

Бог требует, чтобы вся наша жизнь полностью была посвящена служению Ему, поклонению во имя Его и только Его Одного, во всех наших делах. «И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая». Идея познания Бога в любых обстоятельствах, которые вcтречаются в нашей повседневной жизни, указывает на качество наших взаимоотношений с Богом, которые должны быть у верующего в Бога Израиля: полное сосредоточение на Нем и признание Его и только Его одного. Очевидно, что на основании этих стихов невозможно даже представить себе вероятность того, что Бог разделит Свою славу или Свою власть с другой личностью.