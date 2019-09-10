Исаак Шапира – Возвращение Кошерной Свиньи

Шапира – Возвращение Кошерной Свиньи
Когда мне было семь лет. все мои мечты были сосредоточены на том, чего мне хотелось больше всего на свете: в Пурим - мои любимый праздник - нарядиться в костюм рыцаря и взять в руки меч. Моя дорогая мама обзвонила все магазины города, в котором мы жили, и где продавали костюмы, чтобы найти для меня рыцарский костюм. И однажды она сообщила мне, что прямо из школы мы пойдем в один из магазинов, где, в конце концов, нашелся для меня костюм рыцаря.
Я был необычайно взволнован. Помню, как мчался в магазин, а по лицу от предвкушения и возбуждения ручьями струился пот. Когда я, наконец, примчался в магазин, меня ожидал костюм, еще более прекрасный, чем я представлял его в своих мечтах. Владелец магазина сказал мне, что у него есть еще один сюрприз для меня, и вручил мне щит и меч! Я смотрел на щит и не мог поверить своим глазам. Щит был украшен крестом!
Увидев в зеркале отражение креста, я задрожал от страха и гнева и выбежал из магазина в слезах. Не осознавая и не понимая почему, я чувствовал боль и обиду в душе. Пятнадцать лет спустя, в Америке, в вечер Йом Кипур Судный день) я зашел в синагогу, чтобы послушать традиционную молитву Кол нидрей (Все обеты). К моему удивлению, вместо того, чтобы стенать и горевать, люди пели хвалу Богу и провозглашали вслух имя Иешуа.
Сначала я решил, что они имеют в виду Иисуса Навина, но вскоре мои опасения стали реальными. Я понял, что они прославляют имя Иешуа, Ешу, а не Бога Израиля! То, что происходило в мессианской синагоге, вернуло меня к событиям детства. Вновь на меня нахлынули те же страх и гнев по отношению к «этому человеку». В тот вечер Йом Кипур, прежде чем я успел сорваться с места, дрожа от страха и гнева, ко мне подошел пастор и вручил мне Новый Завет на иврите.
Из вежливости я взял его и покинул собрание. Прошло несколько лет прежде, чем я начал читать эту книгу, которая зародила в моей душе вопросы, глубоко затронувшие мою душу. Кто является обетованным Мессией? Что должен совершить обещанный Израилю Мессия? Каковы Его природа и происхождение? В глубине души я верил в то, что каждый еврей обязан быть частью этого процесса, найти ответы на все эти вопросы, потому что в первую очередь Мессия принадлежит Израилю.
Исаак Шапира – Возвращение Кошерной Свиньи
Издательство – «Агефен» – 579 с.
Израиль – 2017 г.
ISBN 978-965-7454-72-5
Исаак Шапира – Возвращение Кошерной Свиньи – Содержание
- Отзывы
- К читателю
- Предисловие
- Введение
- Кто это Кошерная Свинья и о чем эта книга?
- Возвращение Кошерной Свиньи?
Глава Первая (א): Критерии
Исторический и теологический фон фактов в отношении Кошерной Свиньи
- Исторический обзор еврейского фона
- Какая методология применяется в рамках иудаизма?
- Первоисточники прецедента Кошерной Свиньи
- Вторичные источники для обсуждения темы Кошерной Свиньи
- Устная Тора и мудрецы Израиля: обоюдоострый меч
- Философский подход к дискуссии о Кошерной Свинье
Глава Вторая (ב): Идентификация
Понимание проблемы Кошерной Свиньи в рамках традиционного иудаизма
- Понимание аргументов по отношению к ереси, согласно Тринадцати принципам веры Рамбама
Глава Третья:(ג) Доказательства
Изучение первичных доказательств в деле о Божественной Кошерной Свинье, Иешуа из Назарета
Ремез первый (א)
- Статус Мессии
- Заключение
Ремез второй (ב)
- Власть Мессии
- Использование гизра шава (сравнения)
- для понимания значения слова פלו (солу)
- Заключение
Ремез третий (ג)
- Мессия как פורץ (Стенорушитель) и בעל התורה (Господин Торы)
- Заключение
Ремез четвертый (ד)
- И Дух Божий носился над водою
- Мессия и Его Божественное происхождение
- Заключение
Ремез пятый (ה)
- Первый искупитель как Последний Искупитель
- Мессия как Божественный Искупитель
- Заключение
Глава Четвертая (ד): Исследование
Сравнение вторичных доказательств в деле Кошерной Свиньи
- Кто является Князем Лика, каково его имя и в чем заключается его власть?
- Великая тайна, сокрытая в именах Метатрон, Енох, и Отрасль
- Кто такой Отрок (ha-Haap) и какова, по словам мудрецов, его роль?
Тайна первая:
- Отрок - Метатрон – будет Первосвященником Израиля
Тайна вторая:
- Отрок - Метатрон - имеет право говорить с Богом лицом к лицу от нашего имени, как Первосвященник
Тайна третья:
- Отрок - никто иной, как Сам воскресший Мессия
Тайна четвертая:
- Отрок - никто иной, как Сам Мессия, описанный в еврейской литературе как Мессия, Сын Иосифа
Тайна пятая:
- Отрока называют Сын Божий
- Сын Божий в тайнах Торы
- Заключение
Глава Пятая (ה): Примирение
Предложение примирения между Кошерной Свиньей (и ее последователями) и традиционным иудаизмом
- Принцип божественного «сжатия» (цимцум) в соответствии с тем, как Он отображается в образе Мессии
- Выводы:
Решение суда, или Открытое письмо народу Израиля
- Дополнение
Список раввинов и толкователей Писаний с разделением на эпохи
- Период Таннаим
- Период Амораев
- Период Гаонов
- Период Ришоним
- Период Ахроним
Ссылки на Танах
Ссылки на Новый Завет
Ссылки на Талмуд
Библиография на Иврите
Библиография на Английском
Исаак Шапира – Возвращение Кошерной Свиньи – Власть Мессии
В следующем разделе доказательств божественной сущности Мессии рассмотрим Его суверенитет. В книге Исход (20:5) Бог ясно проинструктировал Моисея на горе Синай: «Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» Термин אל קנא «Бог-Ревнитель» появляется пять раз в Торе’, подчеркивая мысль, что Бог не разделит Свой суверенитет, власть или славу ни с каким другим богом или личностью. Предположение о том, что существует какое-либо другое божество, которому мы должны поклоняться, полностью противоречит Танаху.
Туже мысль продолжает и Второзаконие 5:8-9, где служение другим богам недвусмысленно запрещено. Еврейское слово עבודה (авода, работа или служение), в данном контексте имеет значение намного большее, чем «служение» другим богам. Оно означает ряд запретов, связанных с идолопоклонством, то есть запрет «служить», «представлять» или «присоединяться» к любым другим богам. В сущности, святая Тора подчеркивает, что нам не только запрещается поклоняться другим богам, но мы не должны также и признавать других богов в нашей повседневной жизни. Текст молитвы «Шма» четко дает понять, что Бог требует не просто однократного действия в служении Ему, да будет благословенно Его имя.
Бог требует, чтобы вся наша жизнь полностью была посвящена служению Ему, поклонению во имя Его и только Его Одного, во всех наших делах. «И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая». Идея познания Бога в любых обстоятельствах, которые вcтречаются в нашей повседневной жизни, указывает на качество наших взаимоотношений с Богом, которые должны быть у верующего в Бога Израиля: полное сосредоточение на Нем и признание Его и только Его одного. Очевидно, что на основании этих стихов невозможно даже представить себе вероятность того, что Бог разделит Свою славу или Свою власть с другой личностью.
Супер книга! Растолковано на 5 из 5!
спасибо
благодарю