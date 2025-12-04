Шаповалов - Говорящие с духами
Однажды мы с коллегами шли по улочкам частного сектора города Кызыла в поисках шаманского центра «Дунгур». Точного адреса у нас не было, но я бывал там раньше и, как мне казалось, дорогу знал отлично. Мы были на нужной улице, я хорошо помнил, что где-то здесь должны быть большие голубые ворота и дом с неприметной табличкой, но они почему-то нам не встретились. Попутчики уже немного подтрунивали над моими топографическими способностями, когда совершенно неожиданно в полусотне метров от нас из калитки прямо на тротуар вышел шаман в полном облачении — ярко-красном халате со свисающими с плеч разноцветными жгутами-змеями и большими поддужными колокольчиками. Мы на мгновение замерли. Он остановился, повернулся к нам всем телом и дальше не двигался. Мы быстро приблизились.
— Я вас жду, добро пожаловать, — дружелюбно улыбнулся он и с полупоклоном указал на те самые голубые ворота с калиткой.
— Да, мы ищем «Дунгур», — кивнул я. — Но откуда вы узнали?
— Мне духи сказали: «Иди, тебя люди ищут», я пошел, — просто пояснил он. — И вас тоже духи привели, вы дорогу не знали, но вам надо, духи вам помогли и мне подсказали. Духи всегда сами приведут, если надо. Тебе вот, — он обратился теперь только ко мне, — точно надо… я вижу… тебя духи к шаманизму ведут.
В то время его речи показались мне обычным коммерческим разводиловом. На дворе стояли 1990-е, все зарабатывали как могли, и шаманские общества в Туве были вполне коммерческими предприятиями с твердыми ценами на услуги: поторговавшись, можно было получить скидку или, наоборот, влететь на многократно завышенные цены. Тогда слова о том, что духи ведут меня к шаманизму, я просто пропустил мимо ушей. Сейчас, когда прошло уже много лет, они все чаще кажутся мне пророческими. Ведь каким-то странным образом жизнь всегда сталкивала меня с шаманизмом или его проявлениями.
Шаповалов А. - Говорящие с духами - Мир сибирского шаманизма
М. : Альпина нон-фикшн, 2024. — 238 с. : ил.
ISBN 978-5-00223-133-1
Говорящие с духами - Содержание
- Духи сами ведут (Вступление)
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Тунгусское слово (Раздел I)
- Религиозная система
- Картина мира
- Обряд
- Посредник
- Как это работает
- Шаманская картина мира
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Шаманский обряд (Раздел II)
- Мистерия
- Духи-помощники
- В иные миры
- Шаманский транс
- Чудеса и фокусы
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Зачем зовут шамана (Раздел III)
- Целитель тел и душ
- Провидец и проводник
- Общественные функции шамана
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Великий медиатор (Раздел IV)
- Избранник
- Шаманская болезнь
- Посвящение в шаманы
- Шаманские ранги
- Не просто человек
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Орудия перевоплощения (Раздел V)
- Духовный двой ник
- Олень, лодка, облако и Вселенная
- Она все знает
- Жезлы и трости
- Зеркало
- Малая магия
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Проблема происхождения (Раздел VI)
- Мнения и гипотезы
- Возможности и источники
- Социокультурный подход
- Шаманская география
- На границе миров (вместо заключения)
- Примечания
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