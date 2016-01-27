Френк Шид (Frank Sheed) (1897-1981) — католический апологет, родом из Австралии. В Лондоне жил с 1926 года, книгу "Theology and Sanity" («Богословие и здравый смысл») опубликовал в 1946 г. Вместе со своей женой Марией (Мэйзи) Уорд он основал приобретшее известность издательство "Sheed and Ward", специализировавшееся на издании католической литературы, но исключительно литературной деятельностью супруги Шид не ограничивались. Френка и Мери часто приводят в качестве примера уличной проповеди у католиков. Их сын Уилфрид Шид тоже стал писателем. Наталья Леонидовна Трауберг в конце 1960-х виделась с Шидом в Честертоновском центре в Лондоне (Шид был близким другом Честертона).

Френк Шид - Богословие и здравый смысл

Москва, 1997 г., Издательство Францисканцев



Есть тысячи людей, которые лучше меня знают богословие, и не к ним я обращаюсь: это они должны учить меня. Но есть также тысячи людей, которые знают в богословии меньше моего, а меньше — значит недостаточно, поэтому я должен постараться научить их. Эта книга дает знания по богословию: не в таких количествах, какие потребны богословам, но тот необходимый минимум, который нужен каждому человеку, чтобы он жил в реальном мире — а это как раз то, что в заглавии моей книги обозначается словом "здравый смысл".



Имейте в виду, что обладание здравым смыслом не означает, что мы живем в том же самом мире, что и окружающие нас люди, но то, что мы живем в реальном мире. Однако некоторые из наиболее важных элементов реального мира могут быть познаны только через божественное откровение, изучать которое — задача богослова.



Не имея этого знания, разум будет вести полуслепую жизнь, пытаясь приспособиться к реальности, о большей части которой он даже не подозревает. Для бессмертной души это печальное состояние, которое почти наверняка кончится несчастьем. По-моему, вокруг достаточно несчастья и без этого.

