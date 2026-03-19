Шеффер - Иисус Навин и ход библейской истории

Книга Фрэнсиса Шеффера «Иисус Навин и ход библейской истории» представляет собой глубокий экзегетический и историко-философский анализ одной из самых динамичных книг Ветхого Завета. Автор ставит задачу показать, что история завоевания Ханаана — это не просто серия древних сражений, а ключевое звено в развертывании Божьего плана спасения человечества. Основная идея произведения заключается в том, что преемственность между Моисеем и Иисусом Навином демонстрирует неизменность Божьих обетований и важность верности Завету для каждого нового поколения, живущего в условиях духовной и физической войны.
Содержательная часть книги детально исследует переход израильтян через Иордан и взятие Иерихона как акты веры, в которых сверхъестественное вмешательство Творца сочетается с человеческой ответственностью. Шеффер последовательно разбирает теологическое значение «священной войны», объясняя её не как акт бессмысленной жестокости, а как исполнение Божьего суда над развращенными культурами Ханаана и очищение пространства для грядущего Мессии. Автор уделяет значительное внимание анализу личности Иисуса Навина, видя в нём прообраз Христа — истинного Вождя, который вводит Свой народ в покой. В книге также исследуется концепция «историчности» библейских событий: Шеффер настаивает на том, что если ветхозаветная история не истинна в пространстве и времени, то и наше упование на спасение лишается твердого основания.
Текст написан в характерном для Шеффера интеллектуальном и одновременно пастырском стиле, где глубокое знание древнееврейского контекста соединяется с актуальными вызовами современности. Он мастерски проводит параллели между вызовами, стоявшими перед израильтянами в Ханаане, и искушениями, с которыми сталкивается современный христианин в секулярном мире. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет увидеть за отдельными библейскими эпизодами единое величественное повествование о Божьем искуплении. Это чтение помогает осознать, что библейская история — это не прошлое, а живой поток, в который вплетена жизнь каждого верующего, призванного к мужеству и безусловному доверию Слову Бога.
Фрэнсис Шеффер - Иисус Навин и ход библейской истории
Пер. с англ. Л.Сумм
М.: Триада, 2002, 200 с.
ISBN 5-86181-192-Х
Originally published in the USA under the title Joshua and the How of Biblical History by Francis A. Shaefifer.
Фрэнсис Шеффер - Иисус Навин и ход библейской истории - Содержание
Глава первая Воспитание Иисуса Навина
Глава вторая Три неизменных фактора
Глава третья Преемственность завета
Глава четвертая Раав
Глава пятая Два вида памятников
Глава шестая Иерихон, Ахан, Гай
Глава седьмая Гора Гевал и гора Гаризим
Глава восьмая - Жители Гаваона
Глава девятая - Верность Халева
Глава десятая - К востоку и западу от Иордана
Глава одиннадцатая - Города-убежища
Глава двенадцатая Прощальные слова Навина: «Сделайте выбор!»
