Шеффер - Иисус Навин и ход библейской истории

Шеффер - Иисус Навин и ход библейской истории
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Ethics

Книга Фрэнсиса Шеффера «Иисус Навин и ход библейской истории» представляет собой глубокий экзегетический и историко-философский анализ одной из самых динамичных книг Ветхого Завета. Автор ставит задачу показать, что история завоевания Ханаана — это не просто серия древних сражений, а ключевое звено в развертывании Божьего плана спасения человечества. Основная идея произведения заключается в том, что преемственность между Моисеем и Иисусом Навином демонстрирует неизменность Божьих обетований и важность верности Завету для каждого нового поколения, живущего в условиях духовной и физической войны.

Содержательная часть книги детально исследует переход израильтян через Иордан и взятие Иерихона как акты веры, в которых сверхъестественное вмешательство Творца сочетается с человеческой ответственностью. Шеффер последовательно разбирает теологическое значение «священной войны», объясняя её не как акт бессмысленной жестокости, а как исполнение Божьего суда над развращенными культурами Ханаана и очищение пространства для грядущего Мессии. Автор уделяет значительное внимание анализу личности Иисуса Навина, видя в нём прообраз Христа — истинного Вождя, который вводит Свой народ в покой. В книге также исследуется концепция «историчности» библейских событий: Шеффер настаивает на том, что если ветхозаветная история не истинна в пространстве и времени, то и наше упование на спасение лишается твердого основания.

Текст написан в характерном для Шеффера интеллектуальном и одновременно пастырском стиле, где глубокое знание древнееврейского контекста соединяется с актуальными вызовами современности. Он мастерски проводит параллели между вызовами, стоявшими перед израильтянами в Ханаане, и искушениями, с которыми сталкивается современный христианин в секулярном мире. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет увидеть за отдельными библейскими эпизодами единое величественное повествование о Божьем искуплении. Это чтение помогает осознать, что библейская история — это не прошлое, а живой поток, в который вплетена жизнь каждого верующего, призванного к мужеству и безусловному доверию Слову Бога.

Фрэнсис Шеффер - Иисус Навин и ход библейской истории

Пер. с англ. Л.Сумм

М.: Триада, 2002, 200 с.

ISBN 5-86181-192-Х

Originally published in the USA under the title Joshua and the How of Biblical History by Francis A. Shaefifer.

Фрэнсис Шеффер - Иисус Навин и ход библейской истории - Содержание

  • Глава первая Воспитание Иисуса Навина

  • Глава вторая Три неизменных фактора

  • Глава третья Преемственность завета

  • Глава четвертая Раав

  • Глава пятая Два вида памятников

  • Глава шестая Иерихон, Ахан, Гай

  • Глава седьмая Гора Гевал и гора Гаризим

  • Глава восьмая - Жители Гаваона

  • Глава девятая - Верность Халева

  • Глава десятая - К востоку и западу от Иордана

  • Глава одиннадцатая - Города-убежища

  • Глава двенадцатая Прощальные слова Навина: «Сделайте выбор!»

Views 50
Rating
Added 19.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

