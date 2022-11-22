Шекли - Евангелие мира от ессеев
Почти два тысячелетия прошло с тех пор, как Сын Человеческий обучал людей пути, истине и жизни. Он давал здоровье больным, мудрость - тем, кто пребывал в неведении, и счастье - обездоленным. Он покорил половину человечества и всю западную цивилизацию. Этот факт доказывает вечную жизненность слов Учителя и их высшую и уникальную ценность.
Содержание данной книги представляет лишь около третьей части полной рукописи, которая существует на арамейском языке в архивах Ватикана и на древнеславянском языке в Королевской библиотеке Габсбургов (в настоящее время является собственностью австрийского правительства).
Существованию этих двух вариантов текста мы обязаны несторианским священнослужителям, которые под угрозой наступающих орд Чингисхана были вынуждены бежать с Востока на Запад, взяв с собой все древние писания и иконы.
Эдмонд Бордо Шекли - Евангелие мира от ессеев - Книги 1-4
Пер. с англ. - М.: Саттва, Институт трансперсональной психологии, 2005 . - 288 с., с ил.
ISBN 5 -9 3509-015-5
Эдмонд Бордо Шекли - Евангелие мира от ессеев – Содержание
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Книга первая. ЕВАНГЕЛИЕ МИРА ОТ ЕССЕЕВ
- Предисловие
- Евангелие мира от ессеев
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Книга вторая. НЕИЗВЕСТНЫЕ КНИГИ ЕССЕЕВ
- Предисловие
- Введение
- Видение Еноха, древнейшее из откровений
- Из книги Моисеевой от ессеев : Десять заповедей
- Причащения
- Из книги Иисусовой от ессеев: Мир семикратный
- Фрагменты, идентичные свиткам Мертвого моря
- Из книги учителя праведности ессеев
- Фрагменты из «Евангелия от Иоанна» ессеев
- Фрагменты из «Откровения» ессеев
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Книга третья. УТРАЧЕННЫЕ СВИТКИ БРАТСТВА ЕССЕЕВ
- Предисловие
- Введение
- Семикратный обет
- Богослужение ессеев
- Ангел Солнца
- Ангел Вод
- Ангел Воздуха
- Ангел Земли
- Ангел Жизни
- Ангел Радости
- Матерь Земная
- Ангел Силы
- Ангел Любви
- Ангел Мудрости
- Ангел Жизни Вечной
- Ангел Труда
- Ангел Мира
- Отец Небесный
- Закон священный
- Ангелы
- Братство
- Деревья
- Звезды
- Луна
- Псалмы хвалы и благодарения
- Плачи
- Пророчества
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Книга четвертая. УЧЕНИЯ ИЗБРАННЫХ
- Предисловие
- Ессейские причащения
- Дар жизни в смиренной траве
- Мир семикратный
- Священные потоки
- Символ веры Международного Биогенического Общества
- История перевода Евангелия Мира от ессеев
- О переводчике с арамейского языка
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