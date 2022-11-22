Почти два тысячелетия прошло с тех пор, как Сын Человеческий обучал людей пути, истине и жизни. Он давал здоровье больным, мудрость - тем, кто пребывал в неведении, и счастье - обездоленным. Он покорил половину человечества и всю западную цивилизацию. Этот факт доказывает вечную жизненность слов Учителя и их высшую и уникальную ценность.

Содержание данной книги представляет лишь около третьей части полной рукописи, которая существует на арамейском языке в архивах Ватикана и на древнеславянском языке в Королевской библиотеке Габсбургов (в настоящее время является собственностью австрийского правительства).

Существованию этих двух вариантов текста мы обязаны несторианским священнослужителям, которые под угрозой наступающих орд Чингисхана были вынуждены бежать с Востока на Запад, взяв с собой все древние писания и иконы.

Эдмонд Бордо Шекли - Евангелие мира от ессеев - Книги 1-4

Пер. с англ. - М.: Саттва, Институт трансперсональной психологии, 2005 . - 288 с., с ил.

ISBN 5 -9 3509-015-5

Эдмонд Бордо Шекли - Евангелие мира от ессеев – Содержание