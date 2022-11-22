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Шекли - Евангелие мира от ессеев

Эдмонд Бордо Шекли - Евангелие мира от ессеев
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, History, Religious Studies Atheism
Почти два тысячелетия прошло с тех пор, как Сын Человеческий обучал людей пути, истине и жизни. Он давал здоровье больным, мудрость - тем, кто пребывал в неведении, и счастье - обездоленным. Он покорил половину человечества и всю западную цивилизацию. Этот факт доказывает вечную жизненность слов Учителя и их высшую и уникальную ценность.
Содержание данной книги представляет лишь около третьей части полной рукописи, которая существует на арамейском языке в архивах Ватикана и на древнеславянском языке в Королевской библиотеке Габсбургов (в настоящее время является собственностью австрийского правительства).
Существованию этих двух вариантов текста мы обязаны несторианским священнослужителям, которые под угрозой наступающих орд Чингисхана были вынуждены бежать с Востока на Запад, взяв с собой все древние писания и иконы.

Эдмонд Бордо Шекли - Евангелие мира от ессеев - Книги 1-4

Пер. с англ. - М.: Саттва, Институт трансперсональной психологии, 2005 . - 288 с., с ил.
ISBN 5 -9 3509-015-5

Эдмонд Бордо Шекли - Евангелие мира от ессеев – Содержание

  • Книга первая. ЕВАНГЕЛИЕ МИРА ОТ ЕССЕЕВ
    • Предисловие
    • Евангелие мира от ессеев
  • Книга вторая. НЕИЗВЕСТНЫЕ КНИГИ ЕССЕЕВ
    • Предисловие
    • Введение
    • Видение Еноха, древнейшее из откровений
    • Из книги Моисеевой от ессеев : Десять заповедей
    • Причащения
    • Из книги Иисусовой от ессеев: Мир семикратный
    • Фрагменты, идентичные свиткам Мертвого моря
    • Из книги учителя праведности ессеев
    • Фрагменты из «Евангелия от Иоанна» ессеев
    • Фрагменты из «Откровения» ессеев
  • Книга третья. УТРАЧЕННЫЕ СВИТКИ БРАТСТВА ЕССЕЕВ
    • Предисловие
    • Введение
    • Семикратный обет
    • Богослужение ессеев
    • Ангел Солнца
    • Ангел Вод
    • Ангел Воздуха
    • Ангел Земли
    • Ангел Жизни
    • Ангел Радости
    • Матерь Земная
    • Ангел Силы
    • Ангел Любви
    • Ангел Мудрости
    • Ангел Жизни Вечной
    • Ангел Труда
    • Ангел Мира
    • Отец Небесный
    • Закон священный
    • Ангелы
    • Братство
    • Деревья
    • Звезды
    • Луна
    • Псалмы хвалы и благодарения
    • Плачи
    • Пророчества
  • Книга четвертая. УЧЕНИЯ ИЗБРАННЫХ
    • Предисловие
    • Ессейские причащения
    • Дар жизни в смиренной траве
    • Мир семикратный
    • Священные потоки
  • Символ веры Международного Биогенического Общества
  • История перевода Евангелия Мира от ессеев
  • О переводчике с арамейского языка
Views 895
Rating 5.0 / 5
Added 22.11.2022
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

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