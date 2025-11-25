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Шелленберг - Сокрытость Бога и разум человека

Джон Л. Шелленберг - Сокрытость Бога и разум человека
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy
Редко кому удается стать классиком и попасть в учебники еще при жизни. Книга, которую вы держите в руках, была написана Джоном Шелленбергом (род. 1959), когда ему было немногим более тридцати лет, однако с момента своего появления она сразу же стала предметом непрекращающихся дискуссий, конференций и публикаций.
Сегодня она повсеместно входит в списки обязательной литературы по курсу философии религии, а представленный в ней атеистический аргумент — «Аргумент от сокрытости» — считается одним из самых успешных философских опровержений существования Бога.
Помимо безусловных достоинств самой книги, ее успех отчасти обусловлен тем, что она появилась в весьма удачное время. Шелленберг начал работу над ней во время учебы в Оксфорде в конце 1980-х — в эпоху бурного расцвета философской теологии и теистической аналитической философии.
Окажись он в Оксфорде лет на десять раньше, этой книги бы, скорее всего, не было. До начала 1980-х в англоамериканской академической философии безраздельно господствовал атеизм. Те философы, которые частным образом исповедовали теистические взгляды, не имели возможности хоть как-то проявлять это в своей профессиональной деятельности. Определяемый атеистическим истеблишментом список легитимных философских направлений и дискуссий не включал в себя ничего связанного с религией и теологией, за исключением исследования религии и религиозного языка как социальных феноменов.

Джон Л. Шелленберг - Сокрытость Бога и разум человека

— М.: Академический проект, 2021. — 292 с.
ISBN 978-5-8291-3802-8

Джон Л. Шелленберг - Сокрытость Бога и разум человека - Содержание

  • Современный вызов теизму: аргумент Шелленберга (П. Бутаков)
  • Предисловие ко второму изданию
  • Введение
  • Часть 1. Структура аргумента
  • Часть 2. Сила аргумента
  • Заключение
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Views 667
Rating 4.3 / 5
Added 25.11.2025
Author brat Vasil
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4.3/5 (4)

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