Шелли - Франкенштейн или Современный Прометей

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Philology Literature
Series Эксклюзивная классика (36 books)

«Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли — это основополагающее произведение готической литературы и первый в истории научно-фантастический роман. В центре сюжета — молодой ученый Виктор Франкенштейн, который, стремясь разгадать тайну зарождения жизни, создает живое существо из фрагментов тел умерших. Однако, столкнувшись с безобразием своего творения, создатель в ужасе отрекается от него, запуская цепь трагических событий. Оставленное без любви и руководства, наделенное человеческим разумом и чувствами, Существо превращается из невинного создания в мстительного монстра, чья ярость направлена на его творца и всё, что ему дорого.

Роман поднимает глубокие этические и философские вопросы об ответственности науки перед человечеством и о границах познания. Подзаголовок «Современный Прометей» отсылает к античному мифу, предупреждая об опасности похищения божественного огня и самонадеянного желания человека занять место Творца. Шелли исследует природу зла, задаваясь вопросом: рождается ли человек монстром или его делает таким отвержение обществом и отсутствие сострадания? Это глубокое размышление об одиночестве, жажде признания и фатальных последствиях гордыни, которое остается пугающе актуальным в эпоху современных биотехнологий.

Шелли М. У. - Франкенштейн, или Современный Прометей

«ФТМ», «АСТ», 1818 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-092594-0

Шелли М. У. - Франкенштейн, или Современный Прометей – Содержание

Предисловие автора к изданию 1831 года

  • Глава I

  • Глава II

  • Глава III

  • Глава IV

  • Глава V

  • Глава VI

  • Глава VII

  • Глава VIII

  • Глава IX

  • Глава X

  • Глава XI

  • Глава XII

  • Глава XIII

  • Глава XIV

  • Глава XV

  • Глава XVI

  • Глава XVII

  • Глава XVIII

  • Глава XIX

  • Глава XX

  • Глава XXI

  • Глава XXII

  • Глава XXIII

  • Глава XXIV

