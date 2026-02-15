Шелли - Франкенштейн или Современный Прометей

«Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли — это основополагающее произведение готической литературы и первый в истории научно-фантастический роман. В центре сюжета — молодой ученый Виктор Франкенштейн, который, стремясь разгадать тайну зарождения жизни, создает живое существо из фрагментов тел умерших. Однако, столкнувшись с безобразием своего творения, создатель в ужасе отрекается от него, запуская цепь трагических событий. Оставленное без любви и руководства, наделенное человеческим разумом и чувствами, Существо превращается из невинного создания в мстительного монстра, чья ярость направлена на его творца и всё, что ему дорого.

Роман поднимает глубокие этические и философские вопросы об ответственности науки перед человечеством и о границах познания. Подзаголовок «Современный Прометей» отсылает к античному мифу, предупреждая об опасности похищения божественного огня и самонадеянного желания человека занять место Творца. Шелли исследует природу зла, задаваясь вопросом: рождается ли человек монстром или его делает таким отвержение обществом и отсутствие сострадания? Это глубокое размышление об одиночестве, жажде признания и фатальных последствиях гордыни, которое остается пугающе актуальным в эпоху современных биотехнологий.

Шелли М. У. - Франкенштейн, или Современный Прометей

«ФТМ», «АСТ», 1818 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-092594-0

Шелли М. У. - Франкенштейн, или Современный Прометей – Содержание

Предисловие автора к изданию 1831 года

Глава I

Глава II

Глава III

Глава IV

Глава V

Глава VI

Глава VII

Глава VIII

Глава IX

Глава X

Глава XI

Глава XII

Глава XIII

Глава XIV

Глава XV

Глава XVI

Глава XVII

Глава XVIII

Глава XIX

Глава XX

Глава XXI

Глава XXII

Глава XXIII

Глава XXIV

