Я не испытываю чувства стыда и не раболепствую, заявляя о своем принятии христианской религии и формулируя ее основные положения относительно Бога, Христа, Писания и рода человеческого. По своей постановке подобное принятие веры не будет ни примитивным, ни недостойным внимания критически мыслящего человека как философа и ученого, так и человека, просто обладающего здравым смыслом.

В этой книге я предлагаю исследовать правильность христианских положений веры. Я не могу приступить к предмету своих исследований, оставаясь нейтральным человеком. Я не нейтрален; я истинно верующий человек. Но я обещаю, что буду честен в своей работе.



Для того чтобы честно думать и поступать, совсем не обязательно быть беспристрастным. Я достаточно твердо знаю, что должен быть честен перед самим собой при рассмотрении любой темы исследования. Мне не свойственно утверждать, что «такое-то и такое-то заключение великолепно* в то время как ум мой сомневается в сделанных выводах. В молодые годы определенные сомнения и нерешенные вопросы заставляли меня скептически относиться к вещам, которые сейчас я утверждаю без колебаний.

Эта неопределенность заставляла меня изучать, проверять, исследовать и ставить вопросы. И в результате всего этого я пришел к вере. Но отсутствие доказательств сослужило бы христианству плохую службу.

Шелли Рубель - В защиту христианской веры

Санкт-Петербург

1994

Шелли Рубель - В защиту христианской веры - Содлержание



Введение

Глава 1. Философ может верить в Бога

Глава 2. Божьи отпечатки пальцев

Глава 3. Чье создание есть человек?

Глава 4. Страдание и любящий Бог

Глава 5. Что такое Библия?

Глава 6. Читая Библию

Глава 7. Некоторые сведения о Библии

Глава 8. Человеку свойственно ошибаться

Глава 9. Бог в обличье человека

Глава 10. Я верю — Он Бог!

Глава 11. Иисус — единственный путь к Богу

Глава 12. Почему люди отвергают христианство

Эпилог

Заключение



Шелли Рубель - В защиту христианской веры - Божьи отпечатки пальцев



Профессор Дэвис снова и снова говорит о таинственных константах, которые «критически важны для структуры Вселенной» и которые «заставляют нас согласиться с тем, что расширяющаяся вселенная не просто была приведена в движение, но сделано это было еще и с необыкновенной точностью». Он признает, что при изучении общей структуры Вселенной мы сталкиваемся с «согласованностью действий такого дико невероятного свойства, что здесь действует какой-то основополагающий принцип». Не моргнув глазом, он заявляет: «Действительно, маловероятно, что наш мир возник по принципу априори».



Хотя Дэвис не допускает, что возникновение Вселенной может быть объяснено чем-то иным, кроме как «удивительными случайными явлениями, без которых наша жизнь была бы невозможной», он прйЪодит длинный перечень поразительных фактов, приводящих наш ум в замешательство. Например, если бы наша вселенная, не расширилась с определенной скоростью, жизнь была бы невозможна, если бы темпы расширения в атеистической теории «большого взрыва» либо в теистической концепции «момента творения» была бы медленнее на одну миллионную единицы, Вселенная сжалась бы еще до того момента, когда температура понизилась до 10 ООО градусов. Но если бы темпы расширения были больше на ту же самую величину в одну миллионную, скорость была бы слишком велика, чтобы стало возможным сгущение материи. Таким образом образование галактик не имело бы места.

Если бы силы электричества в космосе были иными, чем мы наблюдаем, жизнь не могла бы существовать. Более сильные электрические воздействия не позволили бы образования никаких элементов, кроме водорода, ибо более простые связи внутри атома не допустили бы отталкивания протонов. Незначительно более слабые электрические силы заставили бы протоны соединяться слишком быстро, и солнце взорвалось бы как гигантская термоядерная бомба.

