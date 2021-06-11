Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг - Философия откровения

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775–1854) — уникальная личность в истории мировой философии. Наверное, прежде всего тем, что никто чаще него не менял свои взгляды, в каждой последующей работе не начинал все сначала и так и не доводил дело до конца. Свои последние воззрения он сам определял, как позитивную философию, о которой, однако, крайне мало известно современной российской философской публике. И напрасно.

Ведь ту позицию, на которой философ остановился в своем развитии и которую он сам считал плодом своих философских исканий, следует изучить хотя бы потому, что она может приоткрыть завесу тайны его первоначальной конструкции. Кроме того, в позитивной философии можно усмотреть исходный пункт многих последующих течений мысли. В стремлении к позитивному, утвердительному, апостериорному знанию в противоположность негативному, логическому, априорному просматривается поворот к позитивизму. Утверждение первичности бытия, существования (Existenz) по отношению к сущности делает позитивную философию предшественницей экзистенциализма, а в заявлении, что «негативная философия останется преимущественно философией школы, позитивная — философией жизни», можно усмотреть предвосхищение одноименного направления, сформировавшегося лишь в последней трети XIX века. Все эти различные течения можно было бы охарактеризовать как разнообразные формы негативной реакции на гегелевский «панлогизм», которая у Шеллинга присутствует во всей своей чистоте и полноте.

Трудно определенно сказать, когда у Шеллинга, неудовлетворенного прежним ходом и результатами собственного мыслительного процесса, возник замысел создания позитивной философии. Можно лишь констатировать факт, что уже в первом варианте написанных в 1810–1811 годах «Мировых эпох» содержится требование следовать развитию не понятий, а самой действительности. В настоящем лекционном курсе по философии откровения сам Шеллинг высказывается в том смысле, что ко времени написания (конец 1811 г.) полемического сочинения «Памятка о “Божественном сущем” господина Ф. Г. Якоби» (1812), для работы над которым он отложил в сторону «Мировые эпохи», позитивная философия уже была открыта2. Однако публично говорить о своей новой системе Шеллинг отважился только с 1827 года в курсе, изданном посмертно под названием «История новой философии». В 1832 году в Мюнхенском же университете он впервые прочитал лекционный курс, специально посвященный изложению системы позитивной философии. В развитом виде поздняя система Шеллинга должна была состоять из четырех частей: историко-философского введения, собственно системы позитивной философии («Мировые эпохи»), философии мифологии и философии откровения. Последняя, таким образом, являлась «венцом творения», а также приложением позитивной философии и поэтому не может быть подвергнута нами критическому разбору без осмысления исходного принципа всего построения.

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг - Философия откровения

(Philosophia perennis)

Санкт Петербург: Издательство «Умозрение», 2020 г. — 888 с

ISBN 978-5-6041974-2-4

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг - Философия откровения - Содержание

Предисловие переводчика

А. Л. Пестов. Поздняя философия Ф. В. Й. Шеллинга: позитивный негатив, или негативный позитив

Предисловие немецкого издателя

Первая книга. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ОТКРОВЕНИЯ, ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ

Первая лекция

Вторая лекция

Третья лекция

Четвёртая лекция

Пятая лекция

Шестая лекция

Седьмая лекция

Восьмая лекция

Вторая книга. ФИЛОСОФИИ ОТКРОВЕНИЯ. Часть первая

Девятая лекция

Десятая лекция

Одиннадцатая лекция

Двенадцатая лекция

Тринадцатая лекция

Четырнадцатая лекция

Пятнадцатая лекция

Шестнадцатая лекция

Семнадцатая лекция

Восемнадцатая лекция

Девятнадцатая лекция

Двадцатая лекция

Двадцать первая лекция

Двадцать вторая лекция

Двадцать третья лекция

Третья книга. ФИЛОСОФИИ ОТКРОВЕНИЯ. Часть вторая

Двадцать четвёртая лекция

Двадцать пятая лекция

Двадцать шестая лекция

Двадцать седьмая лекция

Двадцать восьмая лекция

Двадцать девятая лекция

Тридцатая лекция

Тридцать первая лекция

Тридцать вторая лекция

Тридцать третья лекция

Тридцать четвёртая лекция

Тридцать пятая лекция

Тридцать шестая лекция

Тридцать седьмая лекция

Примечания