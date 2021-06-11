Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг - Философия откровения

Шеллинг - Философия откровения
Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775–1854) — уникальная личность в истории мировой философии. Наверное, прежде всего тем, что никто чаще него не менял свои взгляды, в каждой последующей работе не начинал все сначала и так и не доводил дело до конца. Свои последние воззрения он сам определял, как позитивную философию, о которой, однако, крайне мало известно современной российской философской публике. И напрасно.
Ведь ту позицию, на которой философ остановился в своем развитии и которую он сам считал плодом своих философских исканий, следует изучить хотя бы потому, что она может приоткрыть завесу тайны его первоначальной конструкции. Кроме того, в позитивной философии можно усмотреть исходный пункт многих последующих течений мысли. В стремлении к позитивному, утвердительному, апостериорному знанию в противоположность негативному, логическому, априорному просматривается поворот к позитивизму. Утверждение первичности бытия, существования (Existenz) по отношению к сущности делает позитивную философию предшественницей экзистенциализма, а в заявлении, что «негативная философия останется преимущественно философией школы, позитивная — философией жизни», можно усмотреть предвосхищение одноименного направления, сформировавшегося лишь в последней трети XIX века. Все эти различные течения можно было бы охарактеризовать как разнообразные формы негативной реакции на гегелевский «панлогизм», которая у Шеллинга присутствует во всей своей чистоте и полноте.
Трудно определенно сказать, когда у Шеллинга, неудовлетворенного прежним ходом и результатами собственного мыслительного процесса, возник замысел создания позитивной философии. Можно лишь констатировать факт, что уже в первом варианте написанных в 1810–1811 годах «Мировых эпох» содержится требование следовать развитию не понятий, а самой действительности. В настоящем лекционном курсе по философии откровения сам Шеллинг высказывается в том смысле, что ко времени написания (конец 1811 г.) полемического сочинения «Памятка о “Божественном сущем” господина Ф. Г. Якоби» (1812), для работы над которым он отложил в сторону «Мировые эпохи», позитивная философия уже была открыта2. Однако публично говорить о своей новой системе Шеллинг отважился только с 1827 года в курсе, изданном посмертно под названием «История новой философии». В 1832 году в Мюнхенском же университете он впервые прочитал лекционный курс, специально посвященный изложению системы позитивной философии. В развитом виде поздняя система Шеллинга должна была состоять из четырех частей: историко-философского введения, собственно системы позитивной философии («Мировые эпохи»), философии мифологии и философии откровения. Последняя, таким образом, являлась «венцом творения», а также приложением позитивной философии и поэтому не может быть подвергнута нами критическому разбору без осмысления исходного принципа всего построения.
Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг - Философия откровения
(Philosophia perennis)
Санкт Петербург: Издательство «Умозрение», 2020 г. — 888 с
ISBN 978-5-6041974-2-4
Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг - Философия откровения - Содержание
Предисловие переводчика
А. Л. Пестов. Поздняя философия Ф. В. Й. Шеллинга: позитивный негатив, или негативный позитив
Предисловие немецкого издателя
Первая книга. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ОТКРОВЕНИЯ, ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ
- Первая лекция
- Вторая лекция
- Третья лекция
- Четвёртая лекция
- Пятая лекция
- Шестая лекция
- Седьмая лекция
- Восьмая лекция
Вторая книга. ФИЛОСОФИИ ОТКРОВЕНИЯ. Часть первая
- Девятая лекция
- Десятая лекция
- Одиннадцатая лекция
- Двенадцатая лекция
- Тринадцатая лекция
- Четырнадцатая лекция
- Пятнадцатая лекция
- Шестнадцатая лекция
- Семнадцатая лекция
- Восемнадцатая лекция
- Девятнадцатая лекция
- Двадцатая лекция
- Двадцать первая лекция
- Двадцать вторая лекция
- Двадцать третья лекция
Третья книга. ФИЛОСОФИИ ОТКРОВЕНИЯ. Часть вторая
- Двадцать четвёртая лекция
- Двадцать пятая лекция
- Двадцать шестая лекция
- Двадцать седьмая лекция
- Двадцать восьмая лекция
- Двадцать девятая лекция
- Тридцатая лекция
- Тридцать первая лекция
- Тридцать вторая лекция
- Тридцать третья лекция
- Тридцать четвёртая лекция
- Тридцать пятая лекция
- Тридцать шестая лекция
- Тридцать седьмая лекция
Примечания
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