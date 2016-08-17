Первая часть моей жизни прошла под знаком близкого знакомства с мусульманством, поскольку я сам рос в мусульманской семье. Я принимал участие в молитвах и подчинял свое тело и душу Аллаху, каждодневно следуя его воле, явленной в исламе и показанной в качестве примера в жизни и учении Пророка Мухаммеда. Я в самом деле чувствовал на себе всю притягательность и силу ислама.



Но затем в мою жизнь неожиданно пришел Иисус Мессия, Который позвал меня идти по Его пути. Я ответил согласием на Его призыв и теперь иду по пути Мессии, Которого признаю своим Спасителем и Господом.

Этот выбор дорого обошелся мне; родные и друзья не могли понять, почему я пошел по пути Мессии. И все же день за днем я испытывал благодать, оставаясь на пути Иисуса Мессии.

Последние тридцать восемь лет я чувствую на себе всю силу Благой Вести.

Дэвид Шенк - Пути мусульман и христианской церкви - Исследование миссии двух сообществ

"БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ" Санкт-Петербург 2009

ISBN 978-5-7454-1065-9

Дэвид Шенк - Пути мусульман и христианской церкви - Исследование миссии двух сообществ - Содержание

Предисловие

Вступление

1 Разные пути

2 За пределами Аравии

3 В саду

4 Сыновья Авраама: Исмаил — Исаак

5 Лидеры: Печать пророков — Мессия

6 Писание: Коран — Библия

7 Откровение: танзил — воплощение

8 Власть: хиджра — крест

9 Священные города: Медина — Иерусалим

10 Один Бог: тавхид — Троица

11 Паломничество: хадж — евхаристия

12 Два пути: шариат — Святой Дух

13 Молитва: салат — общение

14 Глобальная миссия: умма — церковь

15 Заключительное слово

Словарь терминов

Библиография

Указатель

Об авторе



Дэвид Шенк - Пути мусульман и христианской церкви - Исследование миссии двух сообществ - Содержание - Разные пути

Слово умма означает «народ» или «нация». Ислам означает подчинение; арабский корень с-л-м также является корнем слова «салам», «мир». Мусульманские народы представляют собой мировое сообщество (умму) верующих людей, подчиненных исламу. «Подчинение-мир»: это мусульманское понимание смысла слова «ислам». Верность исламу стоит выше всех остальных разновидностей верности. Главная функция такого общества состоит в том, чтобы сохранить ислам и защитить мусульманина от какого-либо отхода от этой веры. Ислам формирует общество, а общество хранит ислам.



Человечество разделено. Все люди, которые приняли ислам, принадлежат мусульманскому сообществу; те, кто не принял ислам, остаются за пределами этого сообщества. Умма дает свидетельство: «Ла илаа иллалла Мухаммадан Расулул-ла» (Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — наместник Аллаха). Человечество разделено на две части: те, кто принимает это исповедание и поэтому находится в умме, и те, кто еще не принял этого исповедания и поэтому находится вне.