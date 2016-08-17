Шенк - Пути мусульман и христианской церкви
Первая часть моей жизни прошла под знаком близкого знакомства с мусульманством, поскольку я сам рос в мусульманской семье. Я принимал участие в молитвах и подчинял свое тело и душу Аллаху, каждодневно следуя его воле, явленной в исламе и показанной в качестве примера в жизни и учении Пророка Мухаммеда. Я в самом деле чувствовал на себе всю притягательность и силу ислама.
Но затем в мою жизнь неожиданно пришел Иисус Мессия, Который позвал меня идти по Его пути. Я ответил согласием на Его призыв и теперь иду по пути Мессии, Которого признаю своим Спасителем и Господом.
Этот выбор дорого обошелся мне; родные и друзья не могли понять, почему я пошел по пути Мессии. И все же день за днем я испытывал благодать, оставаясь на пути Иисуса Мессии.
Последние тридцать восемь лет я чувствую на себе всю силу Благой Вести.
Дэвид Шенк - Пути мусульман и христианской церкви - Исследование миссии двух сообществ
"БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ" Санкт-Петербург 2009
ISBN 978-5-7454-1065-9
Дэвид Шенк - Пути мусульман и христианской церкви - Исследование миссии двух сообществ - Содержание
Предисловие
Вступление
1 Разные пути
2 За пределами Аравии
3 В саду
4 Сыновья Авраама: Исмаил — Исаак
5 Лидеры: Печать пророков — Мессия
6 Писание: Коран — Библия
7 Откровение: танзил — воплощение
8 Власть: хиджра — крест
9 Священные города: Медина — Иерусалим
10 Один Бог: тавхид — Троица
11 Паломничество: хадж — евхаристия
12 Два пути: шариат — Святой Дух
13 Молитва: салат — общение
14 Глобальная миссия: умма — церковь
15 Заключительное слово
Словарь терминов
Библиография
Указатель
Об авторе
Вступление
1 Разные пути
2 За пределами Аравии
3 В саду
4 Сыновья Авраама: Исмаил — Исаак
5 Лидеры: Печать пророков — Мессия
6 Писание: Коран — Библия
7 Откровение: танзил — воплощение
8 Власть: хиджра — крест
9 Священные города: Медина — Иерусалим
10 Один Бог: тавхид — Троица
11 Паломничество: хадж — евхаристия
12 Два пути: шариат — Святой Дух
13 Молитва: салат — общение
14 Глобальная миссия: умма — церковь
15 Заключительное слово
Словарь терминов
Библиография
Указатель
Об авторе
Дэвид Шенк - Пути мусульман и христианской церкви - Исследование миссии двух сообществ - Содержание - Разные пути
Слово умма означает «народ» или «нация». Ислам означает подчинение; арабский корень с-л-м также является корнем слова «салам», «мир». Мусульманские народы представляют собой мировое сообщество (умму) верующих людей, подчиненных исламу. «Подчинение-мир»: это мусульманское понимание смысла слова «ислам». Верность исламу стоит выше всех остальных разновидностей верности. Главная функция такого общества состоит в том, чтобы сохранить ислам и защитить мусульманина от какого-либо отхода от этой веры. Ислам формирует общество, а общество хранит ислам.
Человечество разделено. Все люди, которые приняли ислам, принадлежат мусульманскому сообществу; те, кто не принял ислам, остаются за пределами этого сообщества. Умма дает свидетельство: «Ла илаа иллалла Мухаммадан Расулул-ла» (Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — наместник Аллаха). Человечество разделено на две части: те, кто принимает это исповедание и поэтому находится в умме, и те, кто еще не принял этого исповедания и поэтому находится вне.
Человечество разделено. Все люди, которые приняли ислам, принадлежат мусульманскому сообществу; те, кто не принял ислам, остаются за пределами этого сообщества. Умма дает свидетельство: «Ла илаа иллалла Мухаммадан Расулул-ла» (Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — наместник Аллаха). Человечество разделено на две части: те, кто принимает это исповедание и поэтому находится в умме, и те, кто еще не принял этого исповедания и поэтому находится вне.
Comments (2 comments)