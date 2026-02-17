Шеппинг - Мифы славянского язычества
Книга Дмитрия Шеппинга «Мифы славянского язычества», впервые изданная в 1849 году, является классическим памятником русской мифологической школы XIX века. Автор ставил перед собой задачу не просто собрать сведения о божествах, но реконструировать первоначальное мировоззрение славян, опираясь на сравнительный метод и лингвистический анализ.
Шеппинг рассматривает славянскую мифологию как систему, выросшую из обожествления сил природы. Он детально анализирует образы главных божеств (Перуна, Сварога, Даждьбога), связывая их с небесными явлениями, светом и грозой. Большое внимание в книге уделено «низшей» мифологии — духам природы и дома, а также анализу народных поверий, сказок и песен, в которых, по мнению автора, сохранились осколки древних дохристианских истин.
Одной из ключевых особенностей труда является стремление автора найти общие корни славянских мифов с верованиями других индоевропейских народов (индийцев, греков, германцев). Шеппинг верил, что за внешними именами богов скрываются глубокие философские понятия о борьбе света и тьмы, жизни и смерти. Несмотря на то, что современная наука пересмотрела некоторые выводы автора, его книга остается важным источником для понимания того, как зарождалось и развивалось научное изучение славянской старины.
Шеппинг Дмитрий - Мифы славянского язычества
М.: Академический проект; Гаудеамус, 2014, 216 с.
Серия "Технологии культуры"
ISBN 978-5-8291-1592-0
Шеппинг Дмитрий - Мифы славянского язычества - Содержание
Предисловие (Е.Е. Приказчикова)
Примечания
Предисловие автора
МИФЫ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА
ГЛАВА I. Общий взгляд на развитие славянской мифологии
ГЛАВА II. Бог — Жива и Мора — жизнь и смерть
ГЛАВА III. Олицетворение идеи плодородия относительно человека
ГЛАВА IV. Домовые духи
ГЛАВА V. Олицетворение идеи плодородия в царстве животных
ГЛАВА VI. Боги растительного царства
ГЛАВА VII. Боги неорганической природы
ГЛАВА VIII. Боги неба вообще
ГЛАВА IX. Боги небесных светил
ГЛАВА X. Боги атмосферы
ГЛАВА XI. Боги огня и боги войны
ГЛАВА XII. Праздники и времяисчисление древних славян
Примечания
РУССКАЯ МИФОЛОГИЯ
Краткий очерк русской мифологии
Купала и Коляда в их отношении к народному быту русских славян
Род и Рожаница
Космогоническое значение русских сказок и былин
Иван-царевич — могучий русский богатырь
Несколько заметок о народных русских былинах, изданных в «Известиях Императорской академии наук по отделению русского языка и словесности»
О древних навязах и наузах и влиянии их на язык, жизнь и отвлеченные понятия человека
Очерк первоначальной истории земледелия в отношении его к быту и языку русского народа
Значение Перуна и Волоса в договорах Олега и Игоря с Царьградом
Примечания
No comments yet. Be the first!