Шеппинг - Мифы славянского язычества

Книга Дмитрия Шеппинга «Мифы славянского язычества», впервые изданная в 1849 году, является классическим памятником русской мифологической школы XIX века. Автор ставил перед собой задачу не просто собрать сведения о божествах, но реконструировать первоначальное мировоззрение славян, опираясь на сравнительный метод и лингвистический анализ.

Шеппинг рассматривает славянскую мифологию как систему, выросшую из обожествления сил природы. Он детально анализирует образы главных божеств (Перуна, Сварога, Даждьбога), связывая их с небесными явлениями, светом и грозой. Большое внимание в книге уделено «низшей» мифологии — духам природы и дома, а также анализу народных поверий, сказок и песен, в которых, по мнению автора, сохранились осколки древних дохристианских истин.

Одной из ключевых особенностей труда является стремление автора найти общие корни славянских мифов с верованиями других индоевропейских народов (индийцев, греков, германцев). Шеппинг верил, что за внешними именами богов скрываются глубокие философские понятия о борьбе света и тьмы, жизни и смерти. Несмотря на то, что современная наука пересмотрела некоторые выводы автора, его книга остается важным источником для понимания того, как зарождалось и развивалось научное изучение славянской старины.

Шеппинг Дмитрий - Мифы славянского язычества

М.: Академический проект; Гаудеамус, 2014, 216 с.

Серия "Технологии культуры"

ISBN 978-5-8291-1592-0

Шеппинг Дмитрий - Мифы славянского язычества - Содержание

Предисловие (Е.Е. Приказчикова)

Примечания

Предисловие автора

МИФЫ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА

ГЛАВА I. Общий взгляд на развитие славянской мифологии

ГЛАВА II. Бог — Жива и Мора — жизнь и смерть

ГЛАВА III. Олицетворение идеи плодородия относительно человека

ГЛАВА IV. Домовые духи

ГЛАВА V. Олицетворение идеи плодородия в царстве животных

ГЛАВА VI. Боги растительного царства

ГЛАВА VII. Боги неорганической природы

ГЛАВА VIII. Боги неба вообще

ГЛАВА IX. Боги небесных светил

ГЛАВА X. Боги атмосферы

ГЛАВА XI. Боги огня и боги войны

ГЛАВА XII. Праздники и времяисчисление древних славян

Примечания

РУССКАЯ МИФОЛОГИЯ