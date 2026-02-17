Шеппинг - Мифы славянского язычества

Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Технологии культуры (10 books)

Книга Дмитрия Шеппинга «Мифы славянского язычества», впервые изданная в 1849 году, является классическим памятником русской мифологической школы XIX века. Автор ставил перед собой задачу не просто собрать сведения о божествах, но реконструировать первоначальное мировоззрение славян, опираясь на сравнительный метод и лингвистический анализ.

Шеппинг рассматривает славянскую мифологию как систему, выросшую из обожествления сил природы. Он детально анализирует образы главных божеств (Перуна, Сварога, Даждьбога), связывая их с небесными явлениями, светом и грозой. Большое внимание в книге уделено «низшей» мифологии — духам природы и дома, а также анализу народных поверий, сказок и песен, в которых, по мнению автора, сохранились осколки древних дохристианских истин.

Одной из ключевых особенностей труда является стремление автора найти общие корни славянских мифов с верованиями других индоевропейских народов (индийцев, греков, германцев). Шеппинг верил, что за внешними именами богов скрываются глубокие философские понятия о борьбе света и тьмы, жизни и смерти. Несмотря на то, что современная наука пересмотрела некоторые выводы автора, его книга остается важным источником для понимания того, как зарождалось и развивалось научное изучение славянской старины.

Шеппинг Дмитрий - Мифы славянского язычества

М.: Академический проект; Гаудеамус, 2014, 216 с.

Серия "Технологии культуры"

ISBN 978-5-8291-1592-0

Шеппинг Дмитрий - Мифы славянского язычества - Содержание

Предисловие (Е.Е. Приказчикова)

  • Примечания

Предисловие автора

МИФЫ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА

  • ГЛАВА I. Общий взгляд на развитие славянской мифологии

  • ГЛАВА II. Бог — Жива и Мора — жизнь и смерть

  • ГЛАВА III. Олицетворение идеи плодородия относительно человека

  • ГЛАВА IV. Домовые духи

  • ГЛАВА V. Олицетворение идеи плодородия в царстве животных

  • ГЛАВА VI. Боги растительного царства

  • ГЛАВА VII. Боги неорганической природы

  • ГЛАВА VIII. Боги неба вообще

  • ГЛАВА IX. Боги небесных светил

  • ГЛАВА X. Боги атмосферы

  • ГЛАВА XI. Боги огня и боги войны

  • ГЛАВА XII. Праздники и времяисчисление древних славян

  • Примечания

РУССКАЯ МИФОЛОГИЯ

  • Краткий очерк русской мифологии

  • Купала и Коляда в их отношении к народному быту русских славян

  • Род и Рожаница

  • Космогоническое значение русских сказок и былин

  • Иван-царевич — могучий русский богатырь

  • Несколько заметок о народных русских былинах, изданных в «Известиях Императорской академии наук по отделению русского языка и словесности»

  • О древних навязах и наузах и влиянии их на язык, жизнь и отвлеченные понятия человека

  • Очерк первоначальной истории земледелия в отношении его к быту и языку русского народа

  • Значение Перуна и Волоса в договорах Олега и Игоря с Царьградом

  • Примечания

Views 80
Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books