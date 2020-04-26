Лев Шестов (настоящие имя и фамилия - Лев Исаакович Шварцман) (1866 – 1938) - русский философ-экзистенциалист и литератор. Публикуемая рукопись содержит восемь лекций курса, прочитанного им в 1918 - 1919 гг. в киевском Народном университете. В лекциях отразилась одна из главных его идей о противоборстве в духовной истории Европы двух начал: эллинского (логос-разум) и библейского (вера). Лев Шестов - Лекции по истории греческой философии

М.: Русский путь; Париж: YMCA-Press, 2001. - 304 с.

ISBN 5-85887-107-0

Лев Шестов - Лекции по истории греческой философии - Содержание

Античность в философии Льва Шестова A.B. Ахутин

ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ -Предмет, задачи и методы философии

ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ- Ионийские мыслители (Фалес, Анаксимандр, Апаксимсн). Гераклит. Элеаты (Ксснофан, Парменид, Зенон). Эмпедокл. Анаксагор. Атомисты (Демокрит). Пифагорейцы

ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ -Софисты (Протагор, Горгий). Сократ

ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ - Платон

ЛЕКЦИЯ ПЯТАЯ -Аристотель

ЛЕКЦИЯ ШЕСТАЯ -Мегарская школа. Киренская школа. Циники (Антисфсн, Диоген)

ЛЕКЦИЯ СЕДЬМАЯ -Стоики (Зенон, Хрисипп, Цицерон, Сенека, Марк Аврелий)

ЛЕКЦИЯ ВОСЬМАЯ -Эпикурейцы

ПРИМЕЧАНИЯ

Лев Шестов - Лекции по истории греческой философии - Античность в философии Льва Шестова A.B. Ахутин В основе данной книги — сохранившиеся неполных восемь, лекций курса «История греческой философии», прочитаннoro известным русским философом Львом Шестовым в зимний семестр 1918/19 учебного года в киевском Народном университете. По некоторым отсылкам в тексте можно предполагать, что курс был задуман как часть более обширного цикла, охватывавшего историю западноевропейской и русской философии. Об этом же свидетельствует и другая сохранившаяся рукопись лекций «Основные философские проблемы в историческом освещении: От Платона до Декарта», которые Шестов читал в том же университете осенью 1918 года.

Л. Шестов был в России одним из наиболее выразительных философов Серебряного века, но европейскую известность он приобрел именно в эмиграции, в 1930-е годы. Его произведения сразу же переводятся на европейские языки, он выступает с докладами в Германии, где знакомится с Э. Гуссерлем (философом-антиподом) и М. Хайдеггером. После публикации на французском отрывка из статьи о Достоевском («Преодоление самоочевидностей») и книги о Паскале («Гефсиманская ночь», вошла в книгу «На весах Иова») Шестов приобретает высокую репутацию в кругу французских интеллектуалов. Дружеское сотрудничество связывает его с Э. Мейерсоном, А. Жидом, А. Мальро, Ш. Дю Боссом и др.

Наряду с H.A. Бердяевым он, пожалуй, один из самых известных и ценимых на Западе русских философов. А. Камю не колеблясь ставит Шестова вместе с Киркегором, Хайдеггером, Ясперсом, Шелером и феноменологами в ряд критиков традиционного рационализма и разбирает идеи Шестова в качестве показательного примера нового подхода. Средоточие его философствования совпало с тем, что в 1930-е годы стало средоточием философии в Европе и получило наименование экзистенциализма.