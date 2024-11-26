Шейфер - Травма і стійкість

Служіння Богу – це один із найзахоплюючих і приємних способів життя. Водночас воно може бути складним, ризикованим і часто виснажливим. Будучи місіонерами в міжнародних контекстах, кожен із нас відчував особливу близькість до Бога. Чарлі керував комп’ютерним центром у Того; його діяльність була пов’язана з перекладом Біблії. Фрауке служила директором лікарні для прокажених у Непалі, її діяльність була зосереджена на підтримці здоров’я і розвитку громади. Для нас ці служіння стали життєзмінюючими. Який привілей брати участь у побудові Божого Царства в цих місцях, досягаючи бідних і перетинаючи культурні кордони ! Безумовно, у цьому були додаткові ризики, однак коли ризикуєш в ім’я Бога, Його присутність стає дуже очевидною, переконливою й особистою.

Нас також уразив професіоналізм місіонерів, з якими ми познайомились. Вони були дивовижними людьми – сміливими, витривалими, жертовними і відданими своєму покликанню. Проте постійний високий рівень стресу, надмірна праця, проблеми у стосунках і травматичні події впливали на багатьох. Дехто просто виживав у служінні, замість того щоб процвітати, інші передчасно повернулися додому. Повернувшись до своєї країни, ми відчули Божий поклик підтримувати тих, хто служить. Чи допомогла б належна підтримка місіонерам продовжувати служіння без вигорання або передчасного припинення служіння? Чи можна зменшити негативні наслідки сильної травми ? Ми присвятили себе вивченню психічного здоров’я у сфері психології та психіатрії, шукаючи способи допомогти місіонерам і пасторам. Вивчення Біблії та професійних книг у спробі поєднати віру і наукові знання стало нашим найбільш важливим завданням.

Після еміграції з Німеччини до США та після свого весілля 2000 року Фрауке почала вивчати психіатрію в Університеті Дюка в Північній Кароліні. Д-р Дан Дж. Блейзер, досвідчений дослідник університету, на початку своєї кар’єри брав участь у медичній місії в Центральній і Західній Африці. Він погодився взяти на себе керівництво дослідницьким проєктом на тему травми, травматичного стресу і стійкості серед місіонерів (Schaefer et al., 2007) . Одним із головних відкриттів дослідження став той факт, що місіонери проживали у складних контекстах, але виявляли дивовижну стійкість, навіть попри високі ризики зазнати важких травм. Безумовно, ті, хто зазнав численних травматичних подій за кордоном, відчув міжособистісне насильство або жив у дуже нестабільних умовах (наприклад, часті бойові дії, громадянська війна і злочини), з більшою імовірністю могли зазнати посттравматичного стресового розладу. Водночас зі зростанням кількості зазнаних травматичних подій зростала і стійкість місіонерів. Чи можливо зміцнити стійкість місіонерів навіть попри травму та її руйнівні наслідки ? Дивовижно ! Подібне спостереження викладене в Біблії ще багато років тому.

Фрауке і Чарлі Шейфер - Травма і стійкість - Ефективна допомога тим, хто служить Богу

Ел. виданн, 2023

Посібник

ISBN 9798388237996

Фрауке і Чарлі Шейфер - Травма і стійкість - Ефективна допомога тим, хто служить Богу - Зміст

ПОДЯКА

ПОДЯКА. УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. РОЗДУМИ НАД БОГОСЛОВ’ЯМ СТРАЖДАННЯ. СКОТТ Е. ШОМ

РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЇ ПРО ТРАВМУ В СЛУЖІННІ

РОЗДІЛ 3. РЕСУРСИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДТРИМКИ

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ. ФРАУКЕ І ЧАРЛІ ШЕЙФЕР

ДОДАТОК А - ДОДАТОК Г

БІБЛІОГРАФІЯ

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