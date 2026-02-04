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Шейнман - Вера в дьявола в истории религии

Шейнман - Вера в дьявола в истории религии
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

С верой в дьявола — важнейшей составной частью вероучения христианства, иудейства, ислама и ряда других религий — в истории человечества связаны страшные преступления: массовое уничтожение женщин и мужчин по обвинению в колдовстве, в связях с дьяволом, преследование прогрессивных движений и передовых общественных деятелей и ученых, разжигание религиозного фанатизма и невежества. Вера в дьявола — дело не только истории. Вопрос о существовании дьявола стал предметом дискуссии, которая проводится теологами, а также темой публичных выступлений руководящих зарубежных церковных деятелей, которые, как правило, отстаивают учение о реальном существовании дьявола как личностного существа, оказывающего огромное влияние на все происходящее в мире.

Только в феврале 1977 г. Папа Римский, выступая по случаю начала великого поста, сказал, что владыкой мира является демон и что мир находится под господством мощной нечистой силы. Ссылки на дьявола, на сатану, «нечистую силу» как виновников всех мировых бедствий выгораживают действительных виновников мирового зла — империализм и капиталистические монополии. Поэтому необходимо рассказать о том, как возникла вера в дьявола, какое место она занимает в системе всех религиозных учений, а также о той человеконенавистнической роли, которую играла и играет эта вера, неразрывно связанная с верой в Бога.

Ответственный редактор доктор исторических наук профессор И. А. Крывелев

Михаил Шейнман - Вера в дьявола в истории религии

Москва, Издательство «Наука», 1977

Ответственный редактор доктор исторических наук профессор И. А. Крывелев

Михаил Шейнман - Вера в дьявола в истории религии - Оглавление

Предисловие

  • Глава 1. Как возникла вера в дьявола

  • Глава 2. Вера в дьявола в Ветхом завете и иудаизме

  • Глава 3. Дьявол в Новом завете и христианстве

  • Глава 4. Вера в дьявола в Коране и исламе

  • Глава 5. Как создавался современный образ дьявола

  • Глава 6. Зачем бог сотворил дьявола ?

  • Глава 7. «Молот ведьм»

  • Глава 8. Как церковь расправлялась с ведьмами и колдунами

  • Глава 9. С какими «чертями» воевали православныесвятые

  • Глава 10. Таксиль, папа Лев XIII и вера в дьявола

  • Глава 11. Изгнание дьявола (экзорцизм)

  • Глава 12. На страже интересов церкви и господствующих классов

  • Глава 13. Современная церковь и вера в дьявола

  • Глава 14. Полемика вокруг учения церкви о дьяволе

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Added 04.02.2026
Author brat lexmak
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