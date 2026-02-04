Шейнман - Вера в дьявола в истории религии
С верой в дьявола — важнейшей составной частью вероучения христианства, иудейства, ислама и ряда других религий — в истории человечества связаны страшные преступления: массовое уничтожение женщин и мужчин по обвинению в колдовстве, в связях с дьяволом, преследование прогрессивных движений и передовых общественных деятелей и ученых, разжигание религиозного фанатизма и невежества. Вера в дьявола — дело не только истории. Вопрос о существовании дьявола стал предметом дискуссии, которая проводится теологами, а также темой публичных выступлений руководящих зарубежных церковных деятелей, которые, как правило, отстаивают учение о реальном существовании дьявола как личностного существа, оказывающего огромное влияние на все происходящее в мире.
Только в феврале 1977 г. Папа Римский, выступая по случаю начала великого поста, сказал, что владыкой мира является демон и что мир находится под господством мощной нечистой силы. Ссылки на дьявола, на сатану, «нечистую силу» как виновников всех мировых бедствий выгораживают действительных виновников мирового зла — империализм и капиталистические монополии. Поэтому необходимо рассказать о том, как возникла вера в дьявола, какое место она занимает в системе всех религиозных учений, а также о той человеконенавистнической роли, которую играла и играет эта вера, неразрывно связанная с верой в Бога.
Ответственный редактор доктор исторических наук профессор И. А. Крывелев
Михаил Шейнман - Вера в дьявола в истории религии
Москва, Издательство «Наука», 1977
Ответственный редактор доктор исторических наук профессор И. А. Крывелев
Михаил Шейнман - Вера в дьявола в истории религии - Оглавление
Предисловие
Глава 1. Как возникла вера в дьявола
Глава 2. Вера в дьявола в Ветхом завете и иудаизме
Глава 3. Дьявол в Новом завете и христианстве
Глава 4. Вера в дьявола в Коране и исламе
Глава 5. Как создавался современный образ дьявола
Глава 6. Зачем бог сотворил дьявола ?
Глава 7. «Молот ведьм»
Глава 8. Как церковь расправлялась с ведьмами и колдунами
Глава 9. С какими «чертями» воевали православныесвятые
Глава 10. Таксиль, папа Лев XIII и вера в дьявола
Глава 11. Изгнание дьявола (экзорцизм)
Глава 12. На страже интересов церкви и господствующих классов
Глава 13. Современная церковь и вера в дьявола
Глава 14. Полемика вокруг учения церкви о дьяволе
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