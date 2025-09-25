Никаких правил! Именно так!» - таков слоган коммерсантов популярного стейк-хауса. Мы живем в непростые дни, когда подход «никаких правил» многие люди считают нормой. Каждый человек считает себя максимально независимым.

Этот менталитет проник на рабочие места, в школы, в церкви и - в той же степени - в дома людей. И несмотря на то, что, наверное, никто не планирует брак для того, чтобы он развалился, бытует мнение о том, что закона для удержания пары от развода не существует. И все же законы существуют. Мы все, например, живем по гражданскому праву. Тот же римский центурион, попросивший Иисуса исцелить своего слугу, признавал принцип авторитетности. Центурион сказал Иисусу: «Сотник же, отвечая, сказал: Господи! Я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает» (Мф. 8:8-9). Иисус похвалил центуриона за его веру, также сделав акцент на необходимости жить по закону. Когда Иисус столкнулся с вопросом о том, платить или не платить налог римской администрации, то ответил: «...отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Лк. 20:20-25).

Бог дал нам самый большой и самый комплексный набор принципов. В Старом Завете они называются Десять заповедей или просто Закон (Декалог). В Новом Завете эти принципы изложены в формате набора духовных стандартов, направленных к сердцу человека, его отношению, а не лишь на определенные сугубо внешние действия. Живя по словам 5 главы Евангелия от Матфея, можно обогатить нашу жизнь, улучшить наши браки и приготовить нас к вечности.

Я думаю, что в наше время непринужденного и даже легкомысленного отношения к законам и принципам, которые способны поддерживать нашу связь с Богом и партнерами, современный посыл к Десяти заповедям Книги Исхода может быть полезен. То, что написано в этой книге, - «Десять заповедей для супругов» - это правила, исполнение которых может лишь укрепить и улучшить наши брачные узы. Поэтому изучите ее, и если найдете здесь практическую ценность, включайте их в свою супружескую и семейную жизнь. Полезного чтения!

Гловер Шипп - Десять заповедей для пар

Пер. з анг. А. Білий. — К.: Книгоноша, 2024.

ISBN 0-89900-846-1

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