Шишков - Бог во плоти - Уверовавшим в 90-е посвящается...

Мы начинаем разговор о преображении. О том пути, который проходит человек, прежде чем встретиться как личность с Личностью, вживую с Богом. С Тем, о Ком мечтает, Кого боится, для Кого растет и старается. Встреча с Богом не то действие, которое попадает под понятие «рост во Христе». Лучше вообще избежать всех ступеней, градаций, уровней и тому подобных милых человеку делений. Я думаю, для каждого христианина критерием, определяющим его блаженство, является встреча с Богом. Разговор не о молитве. Часто так случается, что христиане отношения заменяют общением, ответственность перед Богом - ответами от Него. Но сейчас вся мысль о Нем. О том, как жить для Господа. О самой идее Богоискания, которая все-таки приводит нас через Слово к Самому Христу, умершему и воскресшему ради личности в каждом человеке.

Отец, говори нам Святым Духом.

Позволь прикоснуться к Тебе, наполни нас Собой.

Благослови Своим учением, откройся, пожалуйста, через Великое Слово Твое.

Ты спасение и надежда всякого человека, Бог Живой.

К Тебе прибегаем и Твоего Лица ищем.

Благослови нас Своим откровением.

Благодарим Тебя, Бога Славного, Отца, Сына и Святого Духа.

Аминь.

Христианин человек или нет, прикосновение, действие Бога в своей жизни он чувствует. Сегодня невозможно игнорировать наличие Бога, присутствие церквей и веры в личной и общественной жизни. Но христианство само по себе Бога не заменит. Бог ЛИЧНО обращается к человеку. Не обращает внимание на Себя, а обращается. Говорит.

«...Το что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами (или Богом, или богами; Elohim в подлиннике на иврите): славою и честью увенчал его».

Псалом 8:5,6

Только лучшее произведение осмеливается спорить с Создателем. Прекрасно все понимающий и ясно ощущающий бренность своего существования, человек идет напролом, игнорируя Слово Бога.

Для Бога слово «неверующий» - нонсенс. Ошибка. Боль. Недоумение. Представить, что после грехопадения в Эдеме все закончится монологом... Бога, было невозможно.

Кажется, откуда в человеке такая наглость и гордыня, позволяющая ему НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ на Господа?

Шишков А.В. - Бог во плоти - Уверовавшим в 90-е посвящается...

СПб.: Издательство ХЦ «Древо Жизни», 2006. - 166 с.

ISBN 5-71870-729-4

Шишков А.В. - Бог во плоти – Содержание

Часть 1 «Терновый куст, или Бог, Который рядом»

Глава 1 «Бог моего неуюта»

Глава 2 «Попытки и пытки»

Глава 3 «Не жили хорошо, нечего и начинать»

Глава 4 «Рядом с тобой»

Часть 2 «Распятый Бог»

Глава 5 «Holy wood, или «Не дай себе состояться»

Глава 6 «Сын Живого Бога»

Глава 7 «Когда кипело сердце мое...»

Глава 8 «Драться с Богом»

Глава 9 «Если Бог живой»

Глава 10 «Почему он?»

Часть 3 «Ожить для Христа»

Глава 11 «По-настоящему - это как?»

Глава 12 «Зачем мне моя весна?»

Глава 13 «Ты надобен Господу!»

Часть 4 «Преображение» Глава 14 «Яркий «сэйв»

Глава 15 «Священные коровы»

Глава 16 «Кому ты поклоняешься?»

Глава 17 «Бог во плоти»

Глава 18 «Преображение»

Литература