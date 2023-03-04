Шишонин - Медицина здоровья - Упражнения и питание
Здравствуйте, перед Вами методическое пособие по выполнению базового комплекса упражнений Доктора Шишонина при гипертонии. Сегодня на просторах интернета можно найти очень большое количество информации по интересующей Вас проблеме. Начиная от полетов в космос - заканчивая медициной.
Как правило вся эта информация подается разрозненно, кусками, а часто бывает и так, что эта информация заведомо ложная (как это модно сейчас называть – «вброс»). Именно поэтому и был создан общественный проект «Клуб Бывших Гипертоников» - чтобы дать людям структурированную и достоверную информацию по проблеме борьбы с повышенным артериальным давлением.
Мы надеемся, что и Вы вступите в ряды членов клуба и станете его активным участником. Если Вы еще не член клуба вступайте в него на сайте - http://doctorshishonin.ru.
Всю информацию о проблеме повышенного артериального давления члены клуба получают БЕСПЛАТНО по средствам электронной почты, членство в клубе тоже абсолютно бесплатное (если Вам кто-то предлагает оплатить членство в клубе бывших гипертоников, знайте – это мошенники).
Также у нас есть и платные программы лечения (клиника Доктора Шишонина в Москве и видеокурсы с лекциями Доктора Шишонина). О них Вы можете узнать на наших сайтах или из наших электронных писем.
Алесандр Юрьевич Шишонин – Комплекс базовых упражнений при гипертонии
Электронное издание. – 9 с.
Алесандр Юрьевич Шишонин – Комплекс базовых упражнений при гипертонии - Содержание
- ВСТУПЛЕНИЕ
- СОДЕРЖАНИЕ
- РАЗМИНКА
- УПРАЖНЕНИЕ 1
- УПРАЖНЕНИЕ 2
- УПРАЖНЕНИЕ 3
- УПРАЖНЕНИЕ 4
- УПРАЖНЕНИЕ 5
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Александр Шишонин - Термодинамическое питание - теория: продукты, рецепты, советы и рекомендации
Москва 2018 г.
Александр Шишонин - Термодинамическое питание - теория:продукты, рецепты, советы и рекомендации - Содержание
- Вкусно есть не запретишь?!
- Термодинамическое питание: теория
- Списки продуктов
- Примеры блюд на весь день
- Любимые рецепты доктора Шишонина
- Рекомендации что и как
- Дневники питания
Александр Шишонин - Медицина здоровья против медицины болезней - другой путь. Как избавиться от гипертонии, диабета и атеросклероза
Москва: Издательство АСТ, 2019 г. – 288 с.
ISBN 978-5-17-114087-8
Александр Шишонин - Медицина здоровья против медицины болезней - другой путь. Как избавиться от гипертонии, диабета и атеросклероза - Содержание
Представление
Пациенты делают врача (вместо введения)
Часть 1. Как работает наше тело
- Черный квадрат и черный ящик - Гипертония: Да вас просто распирает! - Диабет: «Сладкая жизнь» - Атеросклероз: «Дело – труба!» - Как приседает ваш ребенок? - О самой страшной болезни - «Лет до ста расти нам без старости»
Часть 2. Практика здорового питания
- Кал и калории - Сахар, фастфуд и ХНИЗ - Гормональный дисбаланс - Как сбросить вес и избавиться от болезней без диет и самоистязания - Термодинамический тип питания - Примеры меню на день - Мои рецепты - Спросите доктора - Некоторые советы по переходу к новой жизни
Часть 3. Физика здоровья
- Термодинамика организма - Механизмы самообновления - Механизм восстановления - Механизм распада - Централизованная компенсация энергобаланса - Как мы стареем - Примеры критической адаптации - Остеопороз и как с ним бороться - Физическая нагрузка (кинезиотерапия) - Восстановление кровотока по позвоночным артериям и венам - Барокамера - Баня и криосауна - Экономика здоровья
Приложение Комплекс упражнений для шейного отдела позвоночника
Глоссарий
Доктор Шишонин - Практик и теоретик сверхновой медицины
STORY - Обыкновенные судьбы необыкновенных людей
2018 г. - 40 с.
Доктор Шишонин - Практик и теоретик сверхновой медицины - Содержание
- Альтернативщик - Есть система мер, ликвидирующая болезнь вместе с её причиной? Чтобы не просто симптомы убивала, а вырывала зло с корнем? Есть. У доктора Шишонина
- «Почему вредно лечить гипертонию» - Среди взрослых и пожилых от гипертонии страдают почти все. Нет более распространённого заболевания! Но и более недооценённого. Почему?
- «Жирная пища как лекарство от атеросклероза» - Доктор Шишонин рекомендует своим пациентам особую диету -высокожировую... Пора отбросить миф о вреде жирной пищи?
- «Дети - наше будущее. И его можно исправить» - Разные бывают симптомы при задержке в развитии: ребёнок поздно начал говорить и ходить, слишком вялый или, наоборот, гиперактивный. А корень проблем может быть один. Какой же?
- «Что такое рак и как с ним бороться» - Если рак поймали на ранней стадии, современная онкология знает, что нужно делать и как не дать человеку умереть. Но после удачного лечения расслабляться рано, рак может вернуться. Доктор Шишонин рассказывает о секретах послеонкологической реабилитации
- «Как продлить жизнь и повысить её качество» - В этот раз доктор Шишонин доказывает, что старение - сродни болезни, и вполне поддаётся «лечению». А главное, дает ясный ответ на вопрос:« Что нужно делать, чтобы не загонять организм в старость?»
Александр Шишонин - Кибержизнь. Контуры медицины будущего
«ЛитРес: Самиздат», 2017 г. – 129 с.
Александр Шишонин - Кибержизнь. Контуры медицины будущего - Содержание
Эпиграф
Об авторе
Предисловие ко второму зданию
К читателю
Новый взгляд на биологическую регуляцию
Тайны регуляции биосистем
Новые технологии врачевания
Человек и термодинамическая среда
Тайны биологии старения
Термодинамика стволовых клеток
На пути познания основ жизни
Раздел I: Великие учителя науки, заложившие фундамент термодинамической биологии
- Бауэр Эрвин Симонович - Мечников Илья Ильич - Пригожин Илья Романович - Доброборский Борис Самуилович - Павлов Иван Петрович - Отто Генрих Варбург - Ляпунов Алексей Андреевич - Зубов Владимир Иванович - Путилов Константин Анатольевич - Эрвин Рудольф Шрёдингер
Раздел II: Термодинамическая биология
-
1. Учение об устройстве иерархически соподчиненных термодинамических сфер в структуре организма
- Первая термодинамическая сфера - Вторая термодинамическая сфера - Третья термодинамическая сфера - Принцип самообновления (Синтез и распад) - Механизм синтеза - Механизм распада
-
2. Специальные теории термодинамической биологии
- Теория Централизованной Аэробно-Анаэробной - Компенсации Энергетического Баланса организма человека (ЦААКЭБ) - Термодинамическая теория старения - Свободно-радикальная теория старения - Теория «перекрестных сшивок» - Теория апоптоза - Теломерная теория старения - Элевационная теория старения - Формулировка термодинамической теории старения - Теория физиологической регенерации
- 3. Термодинамика разумных биосистем (Учение о значительном продлении жизни и молодости)
- 4. Несколько слов об ощущении времени (или «Как отличить реальность от иллюзии…»)
-
5. Прикладная медицинская термодинамика (Термодинамический взгляд на разные заболевания)
- Гипертония (Адаптивное состояние длительной аэробной компенсации энергетики организма) - Метаболический синдром (Адаптивное состояние первой ступени анаэробной компенсации энергетики организма) - Атеросклероз (Адаптивное состояние второй ступени анаэробной компенсации энергетики организма) - Остеопороз (Нарушение гомеостаза костной ткани) - Онкология (Критическая адаптация или адаптивное состояние анаэробного режима работы стволовых клеток) - Старение (Прогрессирующее нарушение макрофагально стволового баланса во всех тканях организма)
-
6. Методология термодинамического воздействия на организм
- Кинезиотерапия (Физическая нагрузка) - Коррекция (Восстановление кровотока по позвоночным артериям и венам) - Гипербарическая медицина - Термическое воздействие - Роль центральных биорегуляторов - Газовая медицина - Комплексная регуляция работы внутренних органов
Раздел III: Теория конвергентных биопроцессов
- 1. Моделирование биопроцессов - 2. Подходы к моделированию интеллектуального процесса
Эпилог
Глоссарий
No comments yet. Be the first!