Шишонин - Медицина здоровья - Упражнения и питание

Здравствуйте, перед Вами методическое пособие по выполнению базового комплекса упражнений Доктора Шишонина при гипертонии. Сегодня на просторах интернета можно найти очень большое количество информации по интересующей Вас проблеме. Начиная от полетов в космос - заканчивая медициной.

Как правило вся эта информация подается разрозненно, кусками, а часто бывает и так, что эта информация заведомо ложная (как это модно сейчас называть – «вброс»). Именно поэтому и был создан общественный проект «Клуб Бывших Гипертоников» - чтобы дать людям структурированную и достоверную информацию по проблеме борьбы с повышенным артериальным давлением.

Мы надеемся, что и Вы вступите в ряды членов клуба и станете его активным участником. Если Вы еще не член клуба вступайте в него на сайте - http://doctorshishonin.ru.

Всю информацию о проблеме повышенного артериального давления члены клуба получают БЕСПЛАТНО по средствам электронной почты, членство в клубе тоже абсолютно бесплатное (если Вам кто-то предлагает оплатить членство в клубе бывших гипертоников, знайте – это мошенники).

Также у нас есть и платные программы лечения (клиника Доктора Шишонина в Москве и видеокурсы с лекциями Доктора Шишонина). О них Вы можете узнать на наших сайтах или из наших электронных писем.

Алесандр Юрьевич Шишонин – Комплекс базовых упражнений при гипертонии

Электронное издание. – 9 с.

Алесандр Юрьевич Шишонин – Комплекс базовых упражнений при гипертонии - Содержание