Шкаровский - Единоверцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 1917-1991 годах

Книга известного петербургского историка Михаила Витальевича Шкаровского посвящена истории единоверческих общин в Северо-Западном регионе России, где они были значительно распространены и прочно сохраняли свои традиции. В работе кратко излагается история единоверия до 1917 года, однако основное внимание уделяется советскому периоду.

В научный оборот вводятся новые архивные документы за первые послереволюционные десятилетия, а также составлен биографический словарь репрессированных единоверческих священников и прихожан. Данное исследование рекомендуется преподавателям и студентам духовных учебных заведений, теологических факультетов светских вузов, а также всем интересующимся историей единоверия в России.

Шкаровский Михаил – Единоверцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 1917-1991 годах – документы и лица

Составитель М. В. Шкаровский. – СПб.: Издательство СПбДА. – 252 с.

ISBN 978-5-6054639-8-6

Шкаровский Михаил – Единоверцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 1917-1991 годах – Содержание