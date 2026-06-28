Шкаровский - Единоверцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 1917-1991 годах
Книга известного петербургского историка Михаила Витальевича Шкаровского посвящена истории единоверческих общин в Северо-Западном регионе России, где они были значительно распространены и прочно сохраняли свои традиции. В работе кратко излагается история единоверия до 1917 года, однако основное внимание уделяется советскому периоду.
В научный оборот вводятся новые архивные документы за первые послереволюционные десятилетия, а также составлен биографический словарь репрессированных единоверческих священников и прихожан. Данное исследование рекомендуется преподавателям и студентам духовных учебных заведений, теологических факультетов светских вузов, а также всем интересующимся историей единоверия в России.
Шкаровский Михаил – Единоверцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 1917-1991 годах – документы и лица
Составитель М. В. Шкаровский. – СПб.: Издательство СПбДА. – 252 с.
ISBN 978-5-6054639-8-6
Шкаровский Михаил – Единоверцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 1917-1991 годах – Содержание
Предисловие
Введение
ЕДИНОВЕРЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 1800-Е – 1930-Е ГГ.
Возникновение единоверия в Санкт-Петербурге и его развитие в XIX в.
Единоверческие общины столицы в начале ХХ в.
Потрясения первого послереволюционного десятилетия
Разгром единоверческих общин Ленинграда и области
Возрождение единоверия на Северо-Западе России
СПРАВКИ ПО ИСТОРИИ ХРАМОВ И МОЛЕННЫХ
ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
ФОТОДОКУМЕНТЫ
БИОГРАФИИ ПОСТРАДАВШИХ ЗА ВЕРУ ЕДИНОВЕРЧЕСКИХ СВЯЩЕННИКОВ И ПРИХОЖАН
ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПЕРЕЧЕНЬ АРХИВНЫХ ФОНДОВ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Список источников и литературы
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