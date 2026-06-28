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Шкаровский - Единоверцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 1917-1991 годах

Шкаровский - Единоверцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 1917-1991 годах
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, Reference, *Biographies Memoirs

Книга известного петербургского историка Михаила Витальевича Шкаровского посвящена истории единоверческих общин в Северо-Западном регионе России, где они были значительно распространены и прочно сохраняли свои традиции. В работе кратко излагается история единоверия до 1917 года, однако основное внимание уделяется советскому периоду.

В научный оборот вводятся новые архивные документы за первые послереволюционные десятилетия, а также составлен биографический словарь репрессированных единоверческих священников и прихожан. Данное исследование рекомендуется преподавателям и студентам духовных учебных заведений, теологических факультетов светских вузов, а также всем интересующимся историей единоверия в России.

Шкаровский Михаил – Единоверцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 1917-1991 годах – документы и лица

Составитель М. В. Шкаровский. – СПб.: Издательство СПбДА. – 252 с.
ISBN 978-5-6054639-8-6

Шкаровский Михаил – Единоверцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 1917-1991 годах – Содержание

  • Предисловие

  • Введение

  • ЕДИНОВЕРЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 1800-Е – 1930-Е ГГ.

    1. Возникновение единоверия в Санкт-Петербурге и его развитие в XIX в.

    1. Единоверческие общины столицы в начале ХХ в.

    1. Потрясения первого послереволюционного десятилетия

    1. Разгром единоверческих общин Ленинграда и области

    1. Возрождение единоверия на Северо-Западе России

  • СПРАВКИ ПО ИСТОРИИ ХРАМОВ И МОЛЕННЫХ

  • ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

  • ФОТОДОКУМЕНТЫ

  • БИОГРАФИИ ПОСТРАДАВШИХ ЗА ВЕРУ ЕДИНОВЕРЧЕСКИХ СВЯЩЕННИКОВ И ПРИХОЖАН

  • ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

  • ПЕРЕЧЕНЬ АРХИВНЫХ ФОНДОВ

  • СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

  • Список источников и литературы

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Added 28.06.2026
Author brat Vadim
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