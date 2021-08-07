Шкаруба - Основы иконоведения - богословие в красках
В последнее двадцатилетие мы стали свидетелями и участниками знаменательного явления: вера православная, решительно отвергнутая и изгонявшаяся, возвращается в нашу жизнь. Восстанавливаются прежние и возводятся новые храмы, возрождается жизнь в монастырских стенах, расширяется сеть духовных учебных заведений. И поскольку православие и икона неразрывны, одновременно с этими благотворными проявлениями занимает свое надлежащее священное место православная икона.
Как святыня православная икона почитается во всем православном мире, но в России, в связи с активным возрождением православной жизни, икона стала также объектом пристального богословско-научного изучения. Переиздается иконоведческая литература конца XIX - начала XX вв., выходят в свет новые исследования, статьи и альбомы, посвященные православной иконе.
Возрождение иконоведения имеет три основных аспекта -теоретический, исторический и практический. Теоретический аспект относится к продолжению богословских исследований, связанных с иконописанием и иконопочитанием. Долгое время изучение иконы почти целиком было отдано на откуп светскому искусствоведению, которое рассматривало икону лишь как предмет изобразительного искусства. Такие важные богословские понятия, как «канон» и «предание» по отношению к иконе светскими искусствоведами чаще всего рассматривались не как основы иконописания, а как препятствие к художественному творчеству.
Леонид Михайлович Шкаруба - Основы иконоведения: богословие в красках
Новосибирск : Издательство «Свиньин и сыновья», 2008. - 704 с., ил.
ISBN 978-5-98502-062-5
Леонид Михайлович Шкаруба - Основы иконоведения: богословие в красках - Содержание
Введение
Часть I. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИКОНОВЕДЕНИЯ
Глава 1. Общие понятия об иконе и иконописании
- 1.1. Понятие об иконе
- 1.2. Богословский аспект иконоведения
- 1.3. Чудотворные иконы
- 1.4. Уровни восприятия иконы
- 1.5. Классификация православной иконы
- 1.6. Икона и картина
Глава 2. Иконописцы. Техника иконописи
- 2.1. Личность иконописца
- 2.2. Труд иконописца и его организация
- 2.3. Подготовка к написанию иконы
- 2.4. Рисунок, красочный слой
- 2.5. Оклад, киот
Глава 3. Поэтика иконы
- 3.1. Символический реализм
- 3.2. Композиция иконы
- 3.3. Обратная перспектива
- 3.4. Пространство, время, движение в иконе
- 3.5. Свет и цвет иконы
- 3.6. Пропорции, атрибуты
- 3.7. Пейзаж, архитектура, слово
Глава 4. Икона в храме, в доме, в быту, в музее
- 4.1. Икона в храме, иконостас
- 4.2. Икона в доме
- 4.3. Икона в быту
- 4.4. Икона в музее
Глава 5. Краткий очерк истории иконописи
- 5.1. Раннехристианские изображения
- 5.2. Византийская иконопись
- 5.3. Поздневизантийская иконопись, критская икона
- 5.4. Балканская икона (Болгария, Сербия, Македония)
- 5.5. Грузинская икона
- 5.6. Икона Валахии, Молдовы
- 5.7. Иконопись Древней Руси
- 5.8. Русская иконопись
- 5.9. Украинская школа иконописи
- 5.10. Белорусская иконопись
- Литература к части I
Часть II. ОСНОВНЫЕ ИКОНОПИСНЫЕ СЮЖЕТЫ
Глава 1. Иконография Иисуса Христа
- 1.1. Внешний облик Иисуса Христа
- 1.2. Облик Иисуса Христа на иконах, одежда, атрибуты
- 1.3. Основные иконографические типы Иисуса Христа
- 1.4. Евангельские христологические сюжеты на иконе
- 1.5. Другие иконописные сюжеты христологического цикла
Глава 2. Иконы богородичного цикла
- 2.1. Иконография Богородицы
- 2.2. Основные богородичные иконы
Глава 3. Другие иконописные сюжеты
- 3.1. Особенности иконографии
- 3.2. Иконография
Заключение
Список основных иконографических типов и иконописных сюжетов
Литература к части II
Дополнительная литература
Тезаурус
Спасибо