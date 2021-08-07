В последнее двадцатилетие мы стали свидетелями и участниками знаменательного явления: вера православная, решительно отвергнутая и изгонявшаяся, возвращается в нашу жизнь. Восстанавливаются прежние и возводятся новые храмы, возрождается жизнь в монастырских стенах, расширяется сеть духовных учебных заведений. И поскольку православие и икона неразрывны, одновременно с этими благотворными проявлениями занимает свое надлежащее священное место православная икона.

Как святыня православная икона почитается во всем православном мире, но в России, в связи с активным возрождением православной жизни, икона стала также объектом пристального богословско-научного изучения. Переиздается иконоведческая литература конца XIX - начала XX вв., выходят в свет новые исследования, статьи и альбомы, посвященные православной иконе.

Возрождение иконоведения имеет три основных аспекта -теоретический, исторический и практический. Теоретический аспект относится к продолжению богословских исследований, связанных с иконописанием и иконопочитанием. Долгое время изучение иконы почти целиком было отдано на откуп светскому искусствоведению, которое рассматривало икону лишь как предмет изобразительного искусства. Такие важные богословские понятия, как «канон» и «предание» по отношению к иконе светскими искусствоведами чаще всего рассматривались не как основы иконописания, а как препятствие к художественному творчеству.

Леонид Михайлович Шкаруба - Основы иконоведения: богословие в красках

Новосибирск : Издательство «Свиньин и сыновья», 2008. - 704 с., ил.

ISBN 978-5-98502-062-5

Леонид Михайлович Шкаруба - Основы иконоведения: богословие в красках - Содержание

Введение

Часть I. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИКОНОВЕДЕНИЯ

Глава 1. Общие понятия об иконе и иконописании

1.1. Понятие об иконе

1.2. Богословский аспект иконоведения

1.3. Чудотворные иконы

1.4. Уровни восприятия иконы

1.5. Классификация православной иконы

1.6. Икона и картина

Глава 2. Иконописцы. Техника иконописи

2.1. Личность иконописца

2.2. Труд иконописца и его организация

2.3. Подготовка к написанию иконы

2.4. Рисунок, красочный слой

2.5. Оклад, киот

Глава 3. Поэтика иконы

3.1. Символический реализм

3.2. Композиция иконы

3.3. Обратная перспектива

3.4. Пространство, время, движение в иконе

3.5. Свет и цвет иконы

3.6. Пропорции, атрибуты

3.7. Пейзаж, архитектура, слово

Глава 4. Икона в храме, в доме, в быту, в музее

4.1. Икона в храме, иконостас

4.2. Икона в доме

4.3. Икона в быту

4.4. Икона в музее

Глава 5. Краткий очерк истории иконописи

5.1. Раннехристианские изображения

5.2. Византийская иконопись

5.3. Поздневизантийская иконопись, критская икона

5.4. Балканская икона (Болгария, Сербия, Македония)

5.5. Грузинская икона

5.6. Икона Валахии, Молдовы

5.7. Иконопись Древней Руси

5.8. Русская иконопись

5.9. Украинская школа иконописи

5.10. Белорусская иконопись

Литература к части I

Часть II. ОСНОВНЫЕ ИКОНОПИСНЫЕ СЮЖЕТЫ

Глава 1. Иконография Иисуса Христа

1.1. Внешний облик Иисуса Христа

1.2. Облик Иисуса Христа на иконах, одежда, атрибуты

1.3. Основные иконографические типы Иисуса Христа

1.4. Евангельские христологические сюжеты на иконе

1.5. Другие иконописные сюжеты христологического цикла

Глава 2. Иконы богородичного цикла

2.1. Иконография Богородицы

2.2. Основные богородичные иконы

Глава 3. Другие иконописные сюжеты

3.1. Особенности иконографии

3.2. Иконография

Заключение

Список основных иконографических типов и иконописных сюжетов

Литература к части II

Дополнительная литература

Тезаурус