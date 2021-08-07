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Шкаруба - Основы иконоведения - богословие в красках

Леонид Михайлович Шкаруба - Основы иконоведения: богословие в красках
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Cultural Studies Art
В последнее двадцатилетие мы стали свидетелями и участниками знаменательного явления: вера православная, решительно отвергнутая и изгонявшаяся, возвращается в нашу жизнь. Восстанавливаются прежние и возводятся новые храмы, возрождается жизнь в монастырских стенах, расширяется сеть духовных учебных заведений. И поскольку православие и икона неразрывны, одновременно с этими благотворными проявлениями занимает свое надлежащее священное место православная икона.
Как святыня православная икона почитается во всем православном мире, но в России, в связи с активным возрождением православной жизни, икона стала также объектом пристального богословско-научного изучения. Переиздается иконоведческая литература конца XIX - начала XX вв., выходят в свет новые исследования, статьи и альбомы, посвященные православной иконе.
Возрождение иконоведения имеет три основных аспекта -теоретический, исторический и практический. Теоретический аспект относится к продолжению богословских исследований, связанных с иконописанием и иконопочитанием. Долгое время изучение иконы почти целиком было отдано на откуп светскому искусствоведению, которое рассматривало икону лишь как предмет изобразительного искусства. Такие важные богословские понятия, как «канон» и «предание» по отношению к иконе светскими искусствоведами чаще всего рассматривались не как основы иконописания, а как препятствие к художественному творчеству.

Леонид Михайлович Шкаруба - Основы иконоведения: богословие в красках

Новосибирск : Издательство «Свиньин и сыновья», 2008. - 704 с., ил.
ISBN 978-5-98502-062-5

Леонид Михайлович Шкаруба - Основы иконоведения: богословие в красках - Содержание

Введение
Часть I. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИКОНОВЕДЕНИЯ
Глава 1. Общие понятия об иконе и иконописании
  • 1.1. Понятие об иконе
  • 1.2. Богословский аспект иконоведения
  • 1.3. Чудотворные иконы
  • 1.4. Уровни восприятия иконы
  • 1.5. Классификация православной иконы
  • 1.6. Икона и картина
Глава 2. Иконописцы. Техника иконописи
  • 2.1. Личность иконописца
  • 2.2. Труд иконописца и его организация
  • 2.3. Подготовка к написанию иконы
  • 2.4. Рисунок, красочный слой
  • 2.5. Оклад, киот
Глава 3. Поэтика иконы
  • 3.1. Символический реализм
  • 3.2. Композиция иконы
  • 3.3. Обратная перспектива
  • 3.4. Пространство, время, движение в иконе
  • 3.5. Свет и цвет иконы
  • 3.6. Пропорции, атрибуты
  • 3.7. Пейзаж, архитектура, слово
Глава 4. Икона в храме, в доме, в быту, в музее
  • 4.1. Икона в храме, иконостас
  • 4.2. Икона в доме
  • 4.3. Икона в быту
  • 4.4. Икона в музее
Глава 5. Краткий очерк истории иконописи
  • 5.1. Раннехристианские изображения
  • 5.2. Византийская иконопись
  • 5.3. Поздневизантийская иконопись, критская икона
  • 5.4. Балканская икона (Болгария, Сербия, Македония)
  • 5.5. Грузинская икона
  • 5.6. Икона Валахии, Молдовы
  • 5.7. Иконопись Древней Руси
  • 5.8. Русская иконопись
  • 5.9. Украинская школа иконописи
  • 5.10. Белорусская иконопись
  • Литература к части I
Часть II. ОСНОВНЫЕ ИКОНОПИСНЫЕ СЮЖЕТЫ
Глава 1. Иконография Иисуса Христа
  • 1.1. Внешний облик Иисуса Христа
  • 1.2. Облик Иисуса Христа на иконах, одежда, атрибуты
  • 1.3. Основные иконографические типы Иисуса Христа
  • 1.4. Евангельские христологические сюжеты на иконе
  • 1.5. Другие иконописные сюжеты христологического цикла
Глава 2. Иконы богородичного цикла
  • 2.1. Иконография Богородицы
  • 2.2. Основные богородичные иконы
Глава 3. Другие иконописные сюжеты
  • 3.1. Особенности иконографии
  • 3.2. Иконография
Заключение
Список основных иконографических типов и иконописных сюжетов
Литература к части II
Дополнительная литература
Тезаурус
Views 322
Rating 5.0 / 5
Added 07.08.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

E
ekspert111 4 years ago

Спасибо

 

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