Данное пособие является руководством по групповому анализу, ведущему направлению групповой терапии в Европе. В его основе лежит мой собственный опыт практикующего специалиста, а также рассказы и опыт участников групп, сталкивающихся с ключевыми вызовами психотерапии — пониманием и изменением.

Книга адресована трем группам читателей. Во-первых, она содержит практическое руководство для использования терапевтами, которое включает подробные описания процесса работы групп, рассказы терапевтов об их практическом опыте и проблемах, с которыми они сталкиваются внутри себя и в своих группах, а также таблицы, диаграммы и списки современной литературы. Теоретический материал иллюстрирован виньетками, собранными в группах разных видов, каждая из которых сопровождается комментарием, в котором обсуждаются динамика и интервенции. Во-вторых, она предназначена для тех, кто обращается за психотерапией, чтобы решить личные проблемы или же найти новые источники смысла в своей жизни. Виньетки предоставят возможность заинтересованному читателю, незнакомому с группанализом, получить представление о группах в процессе работы. И в-третьих, она предназначена для лиц, отвечающих за принятие решений в области законодательства в области психического здоровья, студентов, изучающих различные модели психотерапии и психосоциальную сферу. Обсуждение и сравнение методов и моделей практической работы будут интересны более широким кругам специалистов в области психического здоровья и психотерапии. В книге наряду с группаналитичес-кой моделью обсуждаются и сравниваются другие принципиально психодинамические модели групповой терапии: тэвистокская, интерперсональная, психодинамическая, современная аналитическая и системная, которые используются для создания интегрированного и последовательного подхода.

М.: Когито-Центр, 2022.-698 с. (Современная психотерапия)

ISBN 978-0-415-67220-7 (англ.)

ISBN 978-5-89353-657-7 (рус.)

Джон Р. Шлапоберски - От кушетки к кругу - Группаналитическая терапия на практике - Содержание

Посвящение

Список виньеток - Список таблиц - Список рисунков

Предисловие — Стивен Фрош

Дань уважения - Малькольм Пайне

Исторический обзор - Э. Джеймс Энтони

Благодарности

Введение

Часть I ОСНОВЫ

Обзор части - Глава 1. Цели и словарь психотерапии - Глава 2. Три измерения психотерапии: отношенческое, рефлексивное и репаративное - Глава 3. Индивидуальное и групповое развитие - Глава 4. Язык группы. Монолог, диалог и дискурс в группанализе - Глава 5. Речь и тишина в психотерапии - Глава 6. Варианты применения метода в десяти исследованиях. Длительность, частота, сеттинг - Глава 7. Применение разнообразных моделей метода: группаналитическая модель и другие современные модели

Часть II ГРУППАНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Обзор части - Глава 8. Три измерения группы. Структура, процесс и содержание - Глава 9. Структура. Динамическое администрирование, состав группы, отбор участников - Глава 10. Процесс. Концепции и их применение - Глава 11. Содержание. Основные вопросы, связанные с повествованием, дискурсом и голосом символа - Глава 12. Ведущий. Организатор, терапевт и участник группы

Часть III ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ

Обзор части - Глава 13. Четыре домена коммуникации. Текущий, связанный с переносом, проективный и первичный домены - Глава 14. Что мы теряем или находим в переносе? Перенос, контрперенос, проекция и идентификация в группах - Глава 15. Стремление и принадлежность в переходном пространстве - Глава 16. Метафоры и метаморфозы. Символы, переход и трансформация - Глава 17. Локализация, перевод, интерпретация. Суть группаналитической модели - Глава 18. Заключение и последнее слово

Именной и предметный указатель

От переводчика