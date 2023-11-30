Шлинк - Патмос – Где открылось Небо

Поздним летом 1975 года Бог дал мне возможность, быть на острове Патмос. Друзья предоставили мне маленький домик, где была полная тишина и время для молитвы. Бог даровал мне, провести там несколько недель.

На этом острове, примерно в 95—97 годах после Рождества Иисуса проживал в изгнании Апостол Иоанн. Он сам свидетельствует о том в Откровении: «Я Иоанн... был на острове, называемом Патмос, за слово Божье и за свидетельство о Иисусе Христе» (Откр. 1,9). За свидетельство об Иисусе Христе Иоанн был изгнан во время преследования христиан, что было для него большим страданием, о чем он и пишет: «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа» (Откр. 1, 9).

Я часто поднималась по ослиной тропинке вверх к пещере, которая с первых веков христианства засвидетельствована как историческое место, где Апостолу Иоанну было даровано Откровение Иисуса Христа. То что произошло тогда, до сих пор еще живо ощущается в атмосфере этого грота. Войдя в пещеру меня овеяло Присутствие Божье, и грот показался мне священным храмом. Я должна была преклонить колени, где не только ступали ноги Апостола Иоанна, любимого Ученика Иисуса, но и явился Сам Иисус Христос со своим Величественным Откровением.

Я побывала уже во многих местах, имевших значение для Царства Божья и была благословлена тем, что когда-то происходило там чрез Великие Деяния Божии в жизни слуг Его. На этом святом месте содрогнулось сердце мое пред Величественным Деянием Господа и Царя нашего Иисуса Христа, происходившим здесь. В маленьком проспекте об острове Патмос сказано: Уже однажды Сын Божий снизошел в пещеру. В гроте Вифлеемском Он снизошел как воплотившееся Слово Божье, как младенец. Скалистая пещера в стране Израильской услышала первый плач Новорожденного Сына Божьего. В то время, когда Он в Вифлееме явился в смирении и кротости, то в гроте на острове Пат- моса Он предстал Иоанну во всей Своей Славе и Величии. Доля этого Величия открылась и мне, когда я погружалась в тихую молитву, проводя долгие часы в молитвенном уединении.

Базилея Шлинк – Патмос – Где открылось Небо

Нет выходных данных. – 124 с.

Базилея Шлинк – Патмос - Содержание