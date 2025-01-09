Книга Базилеи Шлинк «Реальности. Бог действует и сегодня» — это глубокое свидетельство живого присутствия Бога в современном мире. Автор показывает, что христианская вера — не абстрактная теория и не набор религиозных правил, а реальный духовный опыт, меняющий жизнь человека.

На страницах книги раскрываются подлинные истории Божьего вмешательства: исцеления, освобождения, ответы на молитвы, преображение человеческих судеб. Базилея Шлинк убеждённо доказывает, что Бог действует сегодня так же реально, как и во времена Библии.

Произведение помогает читателю:

укрепить личную веру,

научиться доверять Богу в трудных обстоятельствах,

увидеть духовные законы, действующие в повседневной жизни,

пережить обновление сердца через покаяние и молитву.

Эта книга станет источником вдохновения для всех, кто ищет живых отношений с Богом и хочет увидеть Его реальное действие в своей жизни.

Базилея Шлинк – Реальности – Бог действует и сегодня

Ровно: «Живое слово», 2008. – 208 с.

ISBN 978-966-846646-5־

Базилея Шлинк – Реальности - Содержание