Шлинк - Реальности
Книга Базилеи Шлинк «Реальности. Бог действует и сегодня» — это глубокое свидетельство живого присутствия Бога в современном мире. Автор показывает, что христианская вера — не абстрактная теория и не набор религиозных правил, а реальный духовный опыт, меняющий жизнь человека.
На страницах книги раскрываются подлинные истории Божьего вмешательства: исцеления, освобождения, ответы на молитвы, преображение человеческих судеб. Базилея Шлинк убеждённо доказывает, что Бог действует сегодня так же реально, как и во времена Библии.
Произведение помогает читателю:
укрепить личную веру,
научиться доверять Богу в трудных обстоятельствах,
увидеть духовные законы, действующие в повседневной жизни,
пережить обновление сердца через покаяние и молитву.
Эта книга станет источником вдохновения для всех, кто ищет живых отношений с Богом и хочет увидеть Его реальное действие в своей жизни.
Базилея Шлинк – Реальности – Бог действует и сегодня
Ровно: «Живое слово», 2008. – 208 с.
ISBN 978-966-846646-5־
Базилея Шлинк – Реальности - Содержание
Предисловие
Введение
Бог ищет поклоняющихся Ему. Часовня возникает из ничего - Библейские слова сбываются сегодня - Покаяние прокладывает дорогу — даже разрешению на строительство - Двенадцать коробов полных! - Время молитвы — время чудес - Задаток пришел в тот же час - Почему вагонетка сошла с рельс? - Виновна в том, что шел дождь? - Осмеянная вера - «Есть, и причем бесплатно» - Откуда, собственно, поступали деньги? - Знамение сбылось! Раскаянный грех - На основании лозунга от июня - «Авва, Отче!» - Конфеты в субботний вечер - Он — за нас! Рассказ о празднике по случаю окончания строительства - Я Господь — Целитель твой! Не дремлет Хранящий тебя! - «Пробка в бутылке» - Сливовый участок - Типография по вере - «Небесная математика» - Голубой автобус - 11,80 метра - Окруженные ангелами - Иисус сегодня — на Геннисаретском озере - Маленькое «огуречное испытание веры» и другое - Не заботьтесь! - Доброта Отца в кухне и дома - 5:2 = 300 - Как меблирует Отец Небесный - Наследство при жизни - Обеспечение исключительно из рук Отца - Каникулярные колбаски и горячий завтрак - «Ханаанская корова» - Он дает пищу молодым воронам - Иначе, чем думаем мы - Смелый сберегательный счет - «Царь Валтасар» в году - Закон заправочной станции - Захват страны «Ханаан» у Эберштадта - «Я хочу творить чудеса!» - История строительства одной часовни вознесения хвалы Богу
Послесловие
К 12 изданию: «Ханаан» сегодня
No comments yet. Be the first!