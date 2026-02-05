ЭЛИЯУ БЕН ШЛОМО-ЗАЛМАН, более известный как Виленский Гаон, родился в первый день праздника Песах 5480 /1720/ года в местечке Селец, Брестское воеводство, Польша (ныне Брестская область, Беларусь). Среди его предков были знаменитые раввины и ученые: р. Ицхак Кремер раввин Вильно, р. Моше Ривкес автор галахического труда «Беер Ьа-гола» («Кладезь изгнания») и др. С раннего детства Элияу обратил на себя внимание исключительными способностями. В отличие от веками установленного порядка он учился самостоятельно и лишь в 1727 году в возрасте семи лет некоторое время занимался с раби Моше Марголисом, автором знаменитого комментария к Иерусалимскому Талмуду. Помимо Танаха, Устного Закона и раввинистической литературы Виленский Гаон в процессе самообразования большое место уделял постижению теоретической кабалы, а также изучал светские дисциплины, в том числе астрономию, геометрию, алгебру. Женившись в возрасте восемнадцати лет, р. Элияу поселился рядом с тестем, взявшим на себя заботу о пропитании молодой семьи, и целиком посвятил себя учебе. Вскоре его имя получило широкую известность к молодому Гаону стали обращаться со сложными алахическими вопросами из многих общин Литвы. Не желая мирской славы и почестей, р. Элияу, подобно многим подвижникам той эпохи, в течение пяти лет с сумой и посохом странствовал по еврейским общинам Польши и Германии. Однако избежать известности не удалось его имя гремело по всей Европе. В 1745 году р. Элияу поселился в Вильно (ныне Вильнюс), где прожил до конца жизни. Отказываясь занять пост раввина, он погрузился в изучение Талмуда и раввинистической литературы. С 1760-х годов Виленский Гаон стал одним из выдающихся духовных авторитетов ортодоксального еврейства, наиболее значимой фигурой среди знатоков Талмуда и Алахи Восточной Европы. Р. Элияу был призван в Небесную Йешиву в праздник Сукот, 19 тишрей 5558 /1797/ года.

Элияу Бен Шломо-Залман - Учение Виленского Гаона - Цельный камень - Комментарий к Агадот

The Teachings of Vilna Gaon Even Shlema Aggadah Commentary

תורתו של הגאון מוילנא אבן שלמה פרוש אגדות

Цельный камень

Комментарий к агадот равы Бар Бар Ханы תורתו של הגאון מוילנא Учение виленского гаона תרגום ופירושים: גרשון ברמז Перевод и комментарии: Г. Берман ИЕРУСАЛИМ ЗАПОРОЖЬЕ 5772 2011 ISBN 978-965-7412-36-7

Элияу Бен Шломо-Залман - Учение Виленского Гаона - Цельный камень - Комментарий к Агадот - Содержание

Цельный камень Предисловие Глава первая. Устранение плохих свойств личности как корень и основа служения Всевышнему

Глава вторая, объясняющая свойства плохих черт, как-то: гнев, сладострастие, гордыня

Глава третья. Объяснение преимуществ таких человеческих качеств, как уверенность [в поддержке Всевышнего битахон] и умеренность; кроме того, в ней говорится о страсти к деньгам и о возможности честно вести коммерческие дела

Глава четвертая. Общие установки служения Всевышнему и советы о том, как победить в войне со злым началом, пригодные для всех людей, и в особенности для тех, кто посвятил себя учению Торы

Глава пятая. О страхе перед Всевышним, любви к Нему и выполнении мицвот

Глава шестая. О важности воспитания детей, о его путях, о возможности увещевания и указания на ошибки

Глава седьмая. О пустых разговорах и делах, и о преимуществе усердного изучения Торы. Объяснение отличия заповеди изучения Торы от остальных мицвот

Глава восьмая. Объяснение путей Торы, учеба во имя небес и не во имя небес, внутренний, глубинный смысл Торы

Глава девятая. Некоторые разъяснения по поводу молитвы и подготовка к ней

Глава десятая. О воздаянии и наказании, Ган Эдене и Гееноме. И о том, что проходит человек, пока не окажется там, где он обретает успокоение

Глава одиннадцатая. Об эрев рае и хевлей Машиах родовых муках прихода Машиаха и будущей Геуле да свершится она в ближайшее время, в наши дни! Агадот Комментарий Гаона к некоторым историям Рави бар Бар Ханы и к некоторым другим историям, рассказываемым в Талмуде Вступление История о волне, которая пыталась потопить корабль меж двумя волнами

Ормин бар Лилит

История о диком быке одного дня от роду

История о лягушке

Место, где соединяются земля с небом

Агада из трактата «Шабат»

Агада из трактата «Бехорот»

Элияу Бен Шломо-Залман - Учение Виленского Гаона - Цельный камень - Комментарий к Агадот - От издательства

Одной из особенностей мировоззрения Виленского Гаона была концепция о вечности Торы. Он рассматривал малейшее пренебрежение какой-либо деталью Алахи или одной из заповедей Торы как удар по всему Учению в целом. Р. Элияу настаивал на строгом соблюдении буквы Закона и подчеркивал, что в данном случае не следует считаться с авторитетами. Так, он критиковал р. Моше Исерлеса и других известных законодателей Алахи за их послабления в соблюдении субботы, празднования Песаха и др., стремясь восстановить некоторые обычаи талмудической эпохи, отмененные из-за изменившихся условий жизни. Десятки лет Виленский Гаон занимался уточнением и объяснением трудных мест Талмуда (в особенности Иерусалимского), проводя сравнительный анализ текста, часто основанный на грамматике и синтаксисе иврита и арамейского языка. В комментариях к Мишне он иногда делал акцент не на заключениях Гемары, а на объяснении самой Мишны в соответствии с ее буквальным смыслом. В понятие Торы р. Элияу включал «Зоар» и другие ранние кабалистические труды. Он и здесь уделял особое внимание уточнению текста на основе тщательного сравнения рукописей. Целью Виленского Гаона было объяснить кабалистические источники таким образом, чтобы устранить кажущиеся противоречия между ними и Талмудом. Уделяя кабале значительное внимание, Виленский Гаон был против того, чтобы отдавать ей предпочтение перед изучением Алахи. Р. Элияу вел аскетический и отшельнический образ жизни. По рассказам сыновей, он спал не больше четырех часов в сутки и лишь по полчаса подряд. Практически нет вопроса, касающегося иудаизма, на который Виленский Гаон не ответил трудами, заметками или комментариями, составляющими иногда целые книги. Ему приписывают авторство свыше семидесяти сочинений, из которых более пятидесяти были изданы посмертно, в том числе комментарии к Танаху, Талмуду, книгам «Зоар» и «Шулхан Арух». Обычно р. Элияу делал свои пометки на полях изучаемых книг. В 1760 году он начал читать лекции группе выдающихся ученых-талмудистов. Многие из учеников Виленского Гаона записывали его высказывания, пояснения и толкования. С тех пор это знание передавалось из уст в уста оно было Устной Торой в буквальном смысле этого слова. Сокровенное учение Гаона, относящееся к вопросам этики, педагогики и еврейского миро воззрения, собрано в книге «Эвен Шлема» («Цельный камень»), составленной р. Шмуэлем Мальцаном. Теперь мы представляем эту книгу русскоязычному читателю в переводе и с подробным комментарием р. Гершона Бермана, известного своим фундаментальным трудом «Учение раби Нахмана из Браслава».