«Человек есть то, что он ест», — провозгласив это, немецкий философ-материалист Фейербах был убежден, что этим утверждением положил конец всем «идеалистическим» рассуждениям о природе человека. На самом деле, однако, сам того не подозревая, он выразил самую что ни на есть религиозную идею человека. Ибо задолго до Фейербаха такое же определение человека было дано в Библии. В библейском рассказе о сотворении мира человек представлен, прежде всего, как существо алчущее, а весь мир — как его пища.

Согласно автору первой Книги Бытия, сразу же за приказом плодиться и владычествовать над землею человеку предписывается есть от плодов земли: «...вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя... И всякое древо, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу» [Быт 1:29]. Для того чтобы жить, человек должен есть; он должен принять мир в свое тело и превратить его в себя, в свои плоть и кровь. Человек, действительно, есть то, что он ест, а весь мир явлен как праздничная трапеза. Этот образ праздничного пира, пронизывающий всю Библию, и есть центральный образ жизни. Образ жизни при ее сотворении, а также образ жизни в ее конце и исполнении: «...да ядите и пиете за трапезою Моею, в Царствии Моем»

[Лк 22:30].

Протопресвитер Александр Шмеман - За жизнь мира

М.: ГРАНАТ, 2018. 152 с.

ISBN 978-5-906456-24-3

Протопресвитер Александр Шмеман - За жизнь мира - Содержание

Предисловие

Глава первая. Жизнь мира

Глава вторая. Евхаристия

Глава третья. Время

Глава четвертая. Водою и Духом

Глава пятая. Таинство любви

Глава шестая. «Смертию смерть поправ»

Заключение. «Вы же свидетели сему...»

Протопресвитер Александр Шмеман - За жизнь мира - Предисловие

Эта небольшая книжка была написана в 1963 г. по просьбе устроителей всеамериканской конференции Национальной христианской студенческой федерации. В то время в США нарастала очередная волна горячих споров о месте и роли христиан в мире. В этих спорах обострялось разделение между теми, кто звал христиан и христианские церкви к принятию секуляризации, к участию в социальной, экономической и политической борьбе, и теми, кто чаял духовного возрождения Церкви. И те и другие, надо сказать, очень мало знали о Православии.

Их представление исчерпывалось длинными архаическими службами, равнодушием к мирским делам, заботой о спасении души и полным отрывом от «современности». Но вот нашлись среди них несколько человек более осведомленных, получивших — в богослужении, в книгах, в личных встречах — не только большее знание Православия, но и личный опыт его. И они уговорили устроителей конференции пригласить православного богослова, который объяснил бы подлинное отношение Православия к миру и (самое трудное для западного христианина) укорененность этого отношения в православном богослужении, в литургическом предании. Этим богословом на конференции в городе Афины штата Огайо в декабре 1963 года оказался я. Каждому участнику конференции (а их было свыше двух тысяч) была послана моя книга как своего рода ее программа.

По всей вероятности, с Божьей помощью мне что-то удалось разъяснить, ибо книга получила широкое распространение и за истекшие двадцать лет вышла в переводах на французский, немецкий, итальянский, сербский, греческий, финский и японский языки. Однако в течение последующих лет я неизменно отказывался от издания ее на моем родном — русском — языке, и вот по какой причине. Написанная по-английски и для читателей, религиозный и церковный опыт которых глубоко отличен от опыта русского, книга всегда ощущалась мной как созданная не в русской тональности, а в такой, которая может быть понята как «поучение» тем живущим в условиях гонений на религию, от которых нам надобно поучаться верности Церкви, жажде узнать ее веру и жить по ней, искать, превыше всего, Христа и Им и в Нем даруемого Царства Божия. Но участившиеся просьбы — в основном из России — издать книгу по-русски пересилили мое сопротивление, и я сдался.

Кое-что относящееся исключительно к западной или даже к американской религиозной ситуации я опустил, многое переписал. Не знаю, помогло это или повредило книге, написанной в оригинале одним «порывом». Об этом да судит читатель. Но даже если немногие найдут для себя в этой книге нечто полезное, я буду благодарен Богу. Для меня же обращаться к русскому верующему или ищущему веры — большая радость. Я хочу выразить мою глубокую благодарность Е. А. Львовой, руководительнице издательства «Религиозные книги для России», за настойчивость, проявленную в деле издания книги; Ларисе Волохонской за перевод на русский язык и О. Б. Максимовой за напечатание на пишущей машинке и приготовление текста к печати.

Александр Шмеман Великий пост., 1983 г.