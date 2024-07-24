Шмидт Альвин - Как христианство изменило мир

Мы живем в период, который некоторые называют «постхристианской эрой», но новые книги о Христе появляются с завидной регулярностью. Особенностью большинства таких произведений является то, что выводимый образ — скорее, карикатура, а не Христос, причем карикатура наукообразная. О христианстве, которое основал Спаситель, пишут в том же ключе: его вклад в мировую цивилизацию игнорируют или же сосредотачиваются на отрицательных моментах истории Церкви, забывая при этом, что в каждом таком случае имел место отход от истинной веры. Стало «политически корректно» обвинять христианство в авторитаризме и репрессиях, веру - в распространении фанатизма, религиозных войнах, удушении науки и свободомыслия.

В наши дни все более усиливается обмирщение общества, все большее внимание уделяется многокультурности, особенно в области религии, а потому огромное влияние, которое христианство оказало на нашу цивилизацию, нередко как бы не замечается, приуменьшается или вообще отрицается. По этой причине, и по ряду других, давно следовало бы ожидать появления серьезного и аргументированного опровержения не только в интересах защиты веры, но, что еще более важно, ради восстановления исторической правды. Данная книга как раз и представляет собой такое опровержение.

Книга Д. Джеймса Кеннеди и Джерри Ньюкомба «Что было бы, если бы Христос никогда не родился?» стала одной из первых попыток возвращения доброго имени и должного уважения христианству и напоминания о потрясающем, богатейшем наследии, которое оно оставило нашей цивилизации. Однако именно книга Альвина Дж. Шмидта, почетного профессора социологии из Иллинойского колледжа, представляет собой залог победы в этой борьбе. Он тщательно собирал документы и свидетельства о том, как христианство изменяло к лучшему наш мир на протяжении двадцати веков и насколько разительными оказались эти перемены в самых разных областях культуры.

Даже те верующие, которые хорошо знакомы с историей, будут удивлены, узнав, как много из существующих сегодня общественныхьинститутов и ценностей имеют христианское происхождение. Не только миллионы жизней преобразились при встрече с Иисусом Христом, но вся цивилизация стала иной. Смотрите, как изменился древний мир.