Шмонин Дмитрий - Теология и университет

Один из стереотипов, заложенных XVIII веком — веком Просвещения — и доживших до наших дней, состоит в том, что наука и христианство противоречат друг другу мировоззренчески: наука пытливо изучает явления объективного мира, а религия навязывает человеку мистическое и, в силу этого, искаженное мировосприятие. Сбитое, затертое клише. Но его привычно используют. Без попыток критики и анализа, на обыденном уровне. С этим связано скептическое отношение у многих к теологии в образовании и нежелание признавать за ней статуса науки в современной классификации научного знания.

Постоянно возникающие вопросы на эту тему — на занятиях со студентами и аспирантами, в беседах с коллегами-преподавателями — послужили причиной написать эту небольшую книгу. Классическая наука (отсчет которой обычно начинают с экспериментально- математического естествознания XVII столетия) рождается именно в христианской Европе, в логике изучения Книги природы как продолжения Книги библейского Откровения.

Верно ли это? И почему именно христианство стало средой для возникновения классической науки Нового времени? Ведь важную роль в сохранении античного научного наследия сыграло арабское средневековье, а ряд выдающихся научно-технических открытий были сделаны в Китае. Ответ прост: в китайской и других восточных культурах идеал познания состоит в нравственном и социальном самосовершенствовании человека. Технические достижения, система образования находятся вне контекста научного прогресса: китайские по происхождению компас, порох, пушки впервые становятся эффективными, только оказавшись на европейском морском корабле. Напомним мысль замечательного историка и философа науки М. К. Петрова, согласно которой, образ этого корабля — как образ ковчега спасения (или церковного нефа, который напоминает корпус корабля изнутри) — наполняет элементы интеллектуальной китайской культуры, включая бумагу, печатный станок, экзамены, общей идеей движения, развития.