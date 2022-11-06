Шмонин Дмитрий - Теология и университет
Один из стереотипов, заложенных XVIII веком — веком Просвещения — и доживших до наших дней, состоит в том, что наука и христианство противоречат друг другу мировоззренчески: наука пытливо изучает явления объективного мира, а религия навязывает человеку мистическое и, в силу этого, искаженное мировосприятие. Сбитое, затертое клише. Но его привычно используют. Без попыток критики и анализа, на обыденном уровне. С этим связано скептическое отношение у многих к теологии в образовании и нежелание признавать за ней статуса науки в современной классификации научного знания.
Постоянно возникающие вопросы на эту тему — на занятиях со студентами и аспирантами, в беседах с коллегами-преподавателями — послужили причиной написать эту небольшую книгу. Классическая наука (отсчет которой обычно начинают с экспериментально- математического естествознания XVII столетия) рождается именно в христианской Европе, в логике изучения Книги природы как продолжения Книги библейского Откровения.
Верно ли это? И почему именно христианство стало средой для возникновения классической науки Нового времени? Ведь важную роль в сохранении античного научного наследия сыграло арабское средневековье, а ряд выдающихся научно-технических открытий были сделаны в Китае. Ответ прост: в китайской и других восточных культурах идеал познания состоит в нравственном и социальном самосовершенствовании человека. Технические достижения, система образования находятся вне контекста научного прогресса: китайские по происхождению компас, порох, пушки впервые становятся эффективными, только оказавшись на европейском морском корабле. Напомним мысль замечательного историка и философа науки М. К. Петрова, согласно которой, образ этого корабля — как образ ковчега спасения (или церковного нефа, который напоминает корпус корабля изнутри) — наполняет элементы интеллектуальной китайской культуры, включая бумагу, печатный станок, экзамены, общей идеей движения, развития.
Христианство как религия спасения, как максимально открытое развитию человеческой личности учение выполнило роль катализатора научного прогресса на первоначальном — «доклассическом» — его этапе. Но это не означает отсутствия перспективы взаимодействия христианской доктрины и современного естествознания (как, впрочем, современной гуманитаристики или социальных наук).
Шмонин Дмитрий - Теология и университет
учебное пособие
Д. В. Шмонин. — М.: МАРХИ, 2022. -220 с., ил.
ISBN 978-5-907303-36-2
Шмонин Дмитрий - Теология и университет - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
От стереотипов — к понятиям. Здравый смысл, логика и вера
Теология в античном мире: старшая сестра философии
АКСИОМАТИКА ТЕОЛОГИИ
Теология в первом значении: «И стало так...»
Теология во втором значении: воплощенное Слово и Свет знания
Первоначала теологии
ТЕОЛОГИЯ В ТРЕТЬЕМ ЗНАЧЕНИИ: SAPIENTIA, DOCTRINA, SCIENTIA
Зачем философам теология?
Науки — философия — теология: два классификационных подхода
Теология и теологии
НА ПУТИ К УНИВЕРСИТЕТУ
Христианский образовательный стандарт
Виварий: ученый монастырь
Теология в универсальной системе знания
УНИВЕРСИТЕТ, ВЕРСИЯ 1.0
Схоластика как школа и как наука
Universitas magistrorum et scholarium
Механические искусства и средневековый университет
УНИВЕРСИТЕТ, ВЕРСИЯ 2.0: «ОТЕЧЕСТВУ НА ПОЛЬЗУ»
Процессы секуляризации в университетском образовании
Заметки на полях. Почему в допетровской Руси не было университетов
«Теология токмо Синоду предается...»
Православие в Академии наук и обоих университетах. М. В. Ломоносов
УНИВЕРСИТЕТ, ВЕРСИЯ 3.0: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ВОСПИТАНИЕ
Берлинская модель: единство образования и исследований
Гумбольдтовский идеал в Санкт-Петербурге
Богословские курсы в российских университетах XIX века
Прагматика «краснокирпичных» университетов
Дублинская модель. Культура и воспитание
УНИВЕРСИТЕТ, ВЕРСИЯ 4.0: ПРОФЕССИЯ, КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИЯ
Университет XX века: идея и миссия
Массовый университет
Общая культура и профессия
Профессия и идеология
УНИВЕРСИТЕТ, ВЕРСИЯ 5.0: КОНТУРЫ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ
Современная наука и мировоззрение ученого
Университет и общая культура. Изменение пропорции
Образ выпускника: наброски, проблемы, риски
Теология в новой пропорции: квалификация и профили
Теология как наука: специальности и исследовательские направления
Конфессиональная окрашенность и междисциплинарность исследований
Теология как общероссийский проект: межвузовское взаимодействие
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБЩАЯ КУЛЬТУРА И ТЕОЛОГИЯ
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