Книга «Истоки хасидизма. Сефер Газихройнойс» представляет собой воспоминания шестого Любавичского Ребе — рабби Йосефа Ицхака Шнеерсона. В этих мемуарах автор рассказывает о зарождении и развитии хасидского движения, о его духовных корнях, выдающихся учителях и традициях.

В книге описываются события из жизни основателей и лидеров хасидизма, их духовные наставления, а также история хасидских общин. Особое внимание уделяется внутренней духовной жизни, учению хасидизма и его влиянию на еврейскую религиозную культуру.

Мемуары сочетают исторические сведения, личные воспоминания и духовные размышления, позволяя читателю глубже понять атмосферу и традиции хасидского мира.

Книга будет интересна читателям, изучающим иудаизм, историю хасидизма и духовное наследие Любавичского движения.

Издательство – «Еврейская Книга» – 580 с.

Иерусалим – Днепропетровск – 5770 – 2009 г.

ISBN 978-965-7412-22-0

Йосеф Ицхак Шнеерсон - Истоки хасидизма - Сефер Газихройнойс – Воспоминания любавичского ребе – Содержание

Часть 1

История местечка Любавичи - Биньомин и Вольф - Рав Йосеф - Развитие Хасидизма - Рождение боруха - Начало самостоятельной жизни - Новая работа - Кузница в Добромыслях - Посещение Витебска - Авремл - Сватоство Боруха - Требования Боруха - Продолжение учебы - Авром-Биньомин - Яновичи - Залман-Хаим - р. Яаков-Айзик - Авром-Ицхок - В корчме - Снова добромысли - Витебские йешивы - Рав Нохум и князь Камбари - р. Тевл, сын р.Нохума - р. Нохум, внук р. Нохума - Двора - Сефер-Тора богатого сироты - От Зхарьи-Йерухама до Звулуна-Мордехая - Богатый бедняк - р. Габриэль - р. Хаим-Шимон - Кровавый навет - Происшествие в бане - Единственный сыночек - Капризный помещик - Третий зять кузнеца - р. Нисан - р. Мойше-Лейб - Элийоу Баал-Шем из Вормса - Ультиматум гаонов Германии - Гавриэль-Шломо - Пожар в песах - На мельнице

Часть 2

Раби Йоэль - Баал-Шем из Замостья - Раскаявшийся грешник - Поруш из Дубровно - Гецл-Шломо - Песах-француз - Борух из Вызны - Адам Баал-Шем - Рассказ молодого Рош-Йешивы - Двора-Лея - Изгнание нечистой силы - Маараль из Праги - Коэн и разведенная - Маарал и принц - Клятва против отступничества - Диспут Маараля - От маараля до р. Мойше - Рохель - бабушка основателя хабада - Яаков-Карпель - Йосеф-Ицхок, илуй из череи - Ваад четырех земель - Илуй из сельца - Виленский гаон - Травля евреев Витебска - Основа Хасидизма - р. Мойше - Диспут в ватикане - Гдалья-Мойше Гордон - Праведный прозелит - Переезд в Минск - Минский банщик - Борух-Батлан и р.Мойше - Благословение Ошера-Йоносона - Гордый еврей - Два сватовства - Гонения на евреев Познани - Возвращение Боруха - Пинские йешивы

Приложения

Словарь терминов

Указатель имен