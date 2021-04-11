Рабби Шнеерсон – Мемуары Любавичер ребе – Часть I

Серия – «Летопись Хабада»

Нет почти во всей Европе города или местечка, которые не были бы так или иначе связаны с еврейским прошлым или настоящим, которые не представляли бы собой солидной главы еврейской истории и где камни и почва не были бы насквозь пропитаны еврейской кровью и еврейскими слезами.

Уже одни названия ряда таких городов и местечек вызывают у нас ассоциации и воскрешают память об еврейских великих людях, отличившихся на протяжении многих поколений своими огромными знаниями Торы и добрыми делами или своей мученической жизнью и смертью. Каждый такой город, городок и местечко вписали свою собственную главу в многострадальную историю евреев. Имеются города и местечки, которые представляют собою целые эпохи, характеризующие исторические движения в еврейской жизни. Таким городком, вернее местечком, является и Любавич.

На протяжении ста двух лет и двух месяцев Любавич был резиденцией четырех поколений еврейских духовных пастырей — ребе хассидского толка «ХАБАД» и центром Хабадского хассидизма с сотнями тысяч последователей — хассидов — по всей России и в других странах. Хабадский хассидизм, основателем которого является «Старый ребе», рабби Шнеур-Залман , автор известной книги «Танья», существует вот уже двести пять лет. Это значит, что сто два года и десять месяцев центр Хабада находился где-то в другом месте или не имел постоянного местопребывания. С самого начала этим центром было местечко Лиозно. В Лиозне Хабад собственно и родился. Затем центр Хабада перекочевал в местечко Ляды, которое больше, чем какой либо другой населенный пункт связано с именем «Старого ребе».

Восемнадцатого дня месяца Хешвана 5676 года (1915 г.), во время первой мировой войны, Любавич вынужден был эвакуироваться. Светлой памяти отцу моему пришлось выехать оттуда со всей семьей. С тех пор Любавич не является больше местом пребывания хабадских ребе и перестал служить центром Хабада. Но имя «Любавич» навсегда останется связанным с историей хабадского хассидизма, будет всегда возбуждать приятные воспоминания у хабадских хассидов. Любавич заключил собой славную страницу истории хабадского хассидизма и еврейской истории вообще.

Хотя Любавич начал фигурировать в истории и в движении Хабада только со второго поколения ребе дома Шнеерсонов, характерно все же, что именно это местечко играет значительную роль в хабадском движении уже с самого начала зарождения этого движения, а возможно и движения хассидизма вообще, и даже еще намного раньше, — тогда, когда нистары, каббалисты и цадики различных толков и направлений оказывали своё влияние на жизнь евреев и подготавливали почву для появления святого Баал -IIIем-Това.

Не без основания назначено было Любавичу играть такую важную роль сначала в жизни скрытых цадиков и каббалистов, а позже в жизни хабадских ребе и хассидов. Благодаря своему географическому положению Любавич оказался подходящем местом для людей с возвышенной душой, стремившихся уйти от окружающего их мира и целиком отдаваться делу изучения Торы и служению Б-гу или начать совсем иную жизнь, основанную на высших и чистейших этических принципах Торы. Местечко Любавич (по-белорусски — Любавичи) находится в Белоруссии, в бывшей некогда Могилевской губернии. Сначала это местечко находилось в составе Бобиновичского уезда, а затем его уездом стал город Орша на реке Днепр.

Любавич издавна окружен большими дремучими лесами, придававшими местечку вид полной оторванности от всего окружающего мира, а у его жителей вызывавшими чувство уединенности. Тем самым Любавич стал притягательным местом для людей, пожелавших оставаться наедине с собой, ближе к Всевышнему и Его творениям. Это и явилось причиной того, что так много скрытых цадиков связало свою судьбу с Любавичем и наложило на это местечко свою печать. Для тех, кто знаком с далеким прошлым и историей самого возникновения Любавича, создалось впечатление будто это местечко скорее легенда, чем действительность, — сказочное место со сказочными людьми. Любавич являет собой нечто своеобразное.