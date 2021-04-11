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Шнеерсон – Мемуары Любавичер ребе – Часть I

Рабби Шнеерсон – Мемуары Любавичер ребе – Часть I
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Religious Studies Atheism
Серия – «Летопись Хабада»
Нет почти во всей Европе города или местечка, которые не были бы так или иначе связаны с еврейским прошлым или настоящим, которые не представляли бы собой солидной главы еврейской истории и где камни и почва не были бы насквозь пропитаны еврейской кровью и еврейскими слезами.
Уже одни названия ряда таких городов и местечек вызывают у нас ассоциации и воскрешают память об еврейских великих людях, отличившихся на протяжении многих поколений своими огромными знаниями Торы и добрыми делами или своей мученической жизнью и смертью. Каждый такой город, городок и местечко вписали свою собственную главу в многострадальную историю евреев. Имеются города и местечки, которые представляют собою целые эпохи, характеризующие исторические движения в еврейской жизни. Таким городком, вернее местечком, является и Любавич.
На протяжении ста двух лет и двух месяцев Любавич был резиденцией четырех поколений еврейских духовных пастырей — ребе хассидского толка «ХАБАД» и центром Хабадского хассидизма с сотнями тысяч последователей — хассидов — по всей России и в других странах. Хабадский хассидизм, основателем которого является «Старый ребе», рабби Шнеур-Залман , автор известной книги «Танья», существует вот уже двести пять лет. Это значит, что сто два года и десять месяцев центр Хабада находился где-то в другом месте или не имел постоянного местопребывания. С самого начала этим центром было местечко Лиозно. В Лиозне Хабад собственно и родился. Затем центр Хабада перекочевал в местечко Ляды, которое больше, чем какой либо другой населенный пункт связано с именем «Старого ребе».
Восемнадцатого дня месяца Хешвана 5676 года (1915 г.), во время первой мировой войны, Любавич вынужден был эвакуироваться. Светлой памяти отцу моему пришлось выехать оттуда со всей семьей. С тех пор Любавич не является больше местом пребывания хабадских ребе и перестал служить центром Хабада. Но имя «Любавич» навсегда останется связанным с историей хабадского хассидизма, будет всегда возбуждать приятные воспоминания у хабадских хассидов. Любавич заключил собой славную страницу истории хабадского хассидизма и еврейской истории вообще.
Хотя Любавич начал фигурировать в истории и в движении Хабада только со второго поколения ребе дома Шнеерсонов, характерно все же, что именно это местечко играет значительную роль в хабадском движении уже с самого начала зарождения этого движения, а возможно и движения хассидизма вообще, и даже еще намного раньше, — тогда, когда нистары, каббалисты и цадики различных толков и направлений оказывали своё влияние на жизнь евреев и подготавливали почву для появления святого Баал -IIIем-Това.
Не без основания назначено было Любавичу играть такую важную роль сначала в жизни скрытых цадиков и каббалистов, а позже в жизни хабадских ребе и хассидов. Благодаря своему географическому положению Любавич оказался подходящем местом для людей с возвышенной душой, стремившихся уйти от окружающего их мира и целиком отдаваться делу изучения Торы и служению Б-гу или начать совсем иную жизнь, основанную на высших и чистейших этических принципах Торы. Местечко Любавич (по-белорусски — Любавичи) находится в Белоруссии, в бывшей некогда Могилевской губернии. Сначала это местечко находилось в составе Бобиновичского уезда, а затем его уездом стал город Орша на реке Днепр.
Любавич издавна окружен большими дремучими лесами, придававшими местечку вид полной оторванности от всего окружающего мира, а у его жителей вызывавшими чувство уединенности. Тем самым Любавич стал притягательным местом для людей, пожелавших оставаться наедине с собой, ближе к Всевышнему и Его творениям. Это и явилось причиной того, что так много скрытых цадиков связало свою судьбу с Любавичем и наложило на это местечко свою печать. Для тех, кто знаком с далеким прошлым и историей самого возникновения Любавича, создалось впечатление будто это местечко скорее легенда, чем действительность, — сказочное место со сказочными людьми. Любавич являет собой нечто своеобразное.

Рабби Шнеерсон – Мемуары Любавичер ребе – Часть I

Издание – «КЕОТ» – 437 с.
Бруклин – 5733 – 1973 г.

Рабби Шнеерсон – Мемуары Любавичер ребе – Часть I – Содержание

  • Местечко, являещееся символом братской любви
  • Нистар
  • Тайное стало явным
  • р. Вольф вновь раскрывает себя
  • Мученик
  • Благотворительность евреев и жестокость гоим
  • Нистары и Баал-Шем
  • Любавичские ученики Баал-Шема
  • Когда баал-шем был еще нистаром
  • Происхосждение дома Шнеерсона
  • Тело и душа
  • Сила надежды
  • Раскрытая тайна
  • Еврейская гордость
  • Еврейская честность
  • Тора и труд
  • Среди своих и чужих
  • Огорчения честного еврея
  • Сватовство
  • Баал-Шем и нистары
  • Тора и мораль
  • Веселый бедняк
  • Для тела и души
  • Евреи-хуторяне
  • Городские и деревенские евреи
  • Два мира
  • Осмеянный
  • Яновичский «вельможа»
  • Хозяин, уважающий своего слугу
  • Пекари и сапожники
  • Город и деревня
  • Молитва среди ночи
  • Отец и сын
  • Первые хассидим
  • Первые евреи города витебска
  • Тайный благотворитель
  • Вынужденный развод
  • Три благословения
  • Мать и дочь
  • Гоим обожают еврейского цадика
  • Ходатаи и благотворители
  • Расстроенные семейные жизни
  • Кровавый навет
  • Признания двух юдофобов
  • Когда евреи нуждаются в защите
  • Гордость и гордецы
  • Святое наследие
  • Капризный помещик
  • Еврейское сердце
  • Где Тора, там и мудрость
  • Признание достоинств простого человека
  • На распутьи
  • Примечательная ешива
  • Новые и старые нистарим
  • р. Элияу-Баал-Шем
  • Нистары и хассиды
  • Когда ученый люд ссорится
  • Покаявшийся
  • Счастливый погорелец
  • Баал-Шем из Замоща
  • Грешник и его покаяние
  • Приложение
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Rating 4.6 / 5
Added 11.04.2021
Author brat librarian
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4.6/5 (4)

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