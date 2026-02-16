Истоки хасидизма

«Сефер Газихройнойс» («Книга воспоминаний»), созданная на основе записок раби Йосефа Ицхака Шнеерсона из Любавичей - шестого любавичского Ребе, не является мемуарами в общепринятом смысле этого слова. Здесь описания мест и исторических событий, фактов и фрагментов биографий, раскрывающих перед читателем историю возникновения и развития учения Хасидизма.

Книга показывает жизнь выдающихся и простых людей, сердце и ум которых постигли духовный смысл тайных знаний, открытых Тв-рцом через великих кабалистов раби Ицхака Лурие (Аризаля) и раби Исраэля Баал-Шем-Това (Бешта). Перелистывая страницы, мы ощущаем свет хасидизма, мысленно приближаясь к его истокам. «Сефер Газихройнойс», начиная с 1947 года много раз переиздавалась на идише и иврите, переводилась на английский и французский языки.

Первый сокращённый перевод этой книги на русский язык был сделан более тридцати лет назад. Предлагаемое читателю издание это новый перевод, плод работы творческого коллектива молодёжной организации русскоязычных евреев «Геула», который возглавляли раввины-консультанты Йеорам Ульман и Мешулом Брукман. Все затраты по подготовке к печати и изданию книги взял на себя Департамент еврейского образования Днепропетровской общины «Шиурей Тора Любавич».

Издательство – «Еврейская Книга» – 580 с.

Иерусалим – Днепропетровск – 5770 – 2009 г.

ISBN 978-965-7412-22-0

Йосеф Ицхак Шнеерсон - Истоки хасидизма - Сефер Газихройнойс – Воспоминания любавичского ребе – Содержание

Часть 1

История местечка Любавичи

Биньомин и Вольф

Рав Йосеф

Развитие Хасидизма

Рождение боруха

Начало самостоятельной жизни

Новая работа

Кузница в Добромыслях

Посещение Витебска

Авремл

Сватоство Боруха

Требования Боруха

Продолжение учебы

Авром-Биньомин

Яновичи

Залман-Хаим

р. Яаков-Айзик

Авром-Ицхок

В корчме

Снова добромысли

Витебские йешивы

Рав Нохум и князь Камбари

р. Тевл, сын р.Нохума

р. Нохум, внук р. Нохума

Двора

Сефер-Тора богатого сироты

От Зхарьи-Йерухама до Звулуна-Мордехая

Богатый бедняк

р. Габриэль

р. Хаим-Шимон

Кровавый навет

Происшествие в бане

Единственный сыночек

Капризный помещик

Третий зять кузнеца

р. Нисан

р. Мойше-Лейб

Элийоу Баал-Шем из Вормса

Ультиматум гаонов Германии

Гавриэль-Шломо

Пожар в песах

На мельнице

часть 2

Раби Йоэль - Баал-Шем из Замостья

Раскаявшийся грешник

Поруш из Дубровно

Гецл-Шломо

Песах-француз

Борух из Вызны

Адам Баал-Шем

Рассказ молодого Рош-Йешивы

Двора-Лея

Изгнание нечистой силы

Маараль из Праги

Коэн и разведенная

Маарал и принц

Клятва против отступничества

Диспут Маараля

От маараля до р. Мойше

Рохель - бабушка основателя хабада

Яаков-Карпель

Йосеф-Ицхок, илуй из череи

Ваад четырех земель

Илуй из сельца - Виленский гаон

Травля евреев Витебска

Основа Хасидизма

р. Мойше

Диспут в ватикане

Гдалья-Мойше Гордон

Праведный прозелит

Переезд в Минск

Минский банщик

Борух-Батлан и р.Мойше

Благословение Ошера-Йоносона

Гордый еврей

Два сватовства

Гонения на евреев Познани

Возвращение Боруха

Пинские йешивы

Приложения

Словарь терминов

Указатель имен

История местечка Любавичи

Почти нигде в Европе нет города или местечка, которые не были бы так или иначе связаны с еврейским прошлым или настоящим, которые не представляли бы собой солидной главы еврейской истории и где камни и почва не были бы насквозь пропитаны еврейской кровью и еврейскими слезами. Уже одни названия таких городов и местечек пробуждают память и перед нашим взором проносятся светлые образы великих личностей, отличившихся на протяжении многих поколений своими огромными знаниями Торы и добрыми делами. Каждый такой город, городок или местечко вписали свою собственную главу в многострадальную историю евреев. Есть города и местечки, которые представляют собою целые эпохи, характеризующие исторические движения в еврейской жизни.

Таким городком, вернее местечком, являются Любавичи. На протяжении ста двух лет и двух месяцев Любавичи были резиденцией четырех поколений еврейских наставников - ребе хасидского толка ХаБаД и центром хабадского хасидизма с сотнями тысяч последователей - хасидов - по всей России и в других странах. Хабадский хасидизм, основателем которого является Алтер ребе, раби Шнеур-Залман, автор известной книги «Тания», существует уже более двухсот лет. Это значит, что большую часть своего существования центр ХаБаДа находился где-то в другом месте или не имел постоянного местопребывания. С самого начала этим центром было местечко Лиозно, в котором ХаБаД, собственно, и родился. Затем центр ХаБаДа перекочевал в местечко Ляды, которое больше, чем какой-либо другой населенный пункт, связано с именем Алтер ребе.

Восемнадцатого дня месяца хешван 5676 (1915) года, во время Первой мировой войны, Любавичи вынуждены были эвакуироваться. С тех пор Любавичи не являются больше местом пребывания хабадских ребе и перестали служить центром ХаБаДа. Но имя «Любавич» (так евреи произносили название этого местечка) навсегда останется связанным с историей хабадского хасидизма, будет всегда пробуждать приятные воспоминания у хабадников. Любавичи заключили собой славную страницу истории ХаБаДа и еврейской истории вообще. Хотя Любавичи начали фигурировать в истории и движении ХаБаДа только со второго поколения его руководителей, характерно все же, что именно это местечко играет значительную роль в хабадском движении уже с самого его зарождения.

Возможно, и с зарождения движения хасидизма вообще, и даже еще раньше тогда, когда нистары, кабалисты и цадики различных толков и направлений оказывали свое влияние на жизнь евреев и подготавливали почву для появления святого Баал-Шем-Това. Не без основания назначено было Любавичам играть такую важную роль сначала в жизни скрытых цадиков и кабалистов, а позже в жизни хабадских ребе и хасидов. Благодаря своему географическому положению Любавичи оказались подходящим местом для людей с возвышенной душой, стремившихся уйти от окружающего их мира и целиком отдаться делу изучения Торы и служению Б-гу, начать совсем иную жизнь, основанную на высших и чистейших этических принципах Торы. Местечко Любавичи находится в Белоруссии.

Сначала это местечко входило в состав Бабиновичского, затем - Оршанского уезда Могилевской губернии. (Сегодня - деревня в Руднянском районе Смоленской области Российской Федерации.) Любавичи издавна окружены большими дремучими лесами, придававшими местечку вид полной оторванности от окружающего мира, вызывавшими ощущение уединенности у его жителей. Тем самым Любавичи стали притягательным местом для людей, пожелавших оставаться наедине с собой, быть ближе ко Всевышнему и Его творениям. Это и явилось причиной того, что так много скрытых цадиков связало свою судьбу с Любавичами, это и наложило на местечко свою печать.

У тех, кто знакомится с историей возникновения Любавичей, создается впечатление, будто это местечко скорее легенда, чем действительность, - сказочное место со сказочными людьми. Это воодушевляющая, пробуждающая воображение глава из истории еврейской жизни. Уже при появлении Любавичей впервые выступает на сцену примечательная еврейская личность, память о которой сохранилась на протяжении поколений вплоть до наших дней. Звали этого еврея реб Меир. Он принадлежал к той категории цадиков, которые пожелали жить только собственным трудом.

Не желая оставаться на своей родине и задумав положить основу нового образа жизни для себя и для других евреев, он и с ним еще три семьи оставили свои родные места и пустились в путь искать где-либо уединенный уголок, чтобы осесть на земле и питаться трудом своих рук. Раби Меир, видимо, давно уже мечтал создать еврейскую колонию, лелея мысль, которая была позже подхвачена любавичскими ребе и осуществлена на практике. Как рассказывают, р. Меир занялся образованием задуманной колонии на том самом месте, где находится местечко Любавичи. Окруженная лесами и расположенная на берегах реки земля оказалась самой подходящей для устройства здесь сельскохозяйственной колонии.

А потому р. Меир и последовавшие за ним семьи сейчас же по прибытии на место взялись за работу валили деревья в лесу и строили дома. Какое название, если над этим вообще задумывались, было в самом начале дано этому маленькому поселению, неизвестно. Но имя Любавичи, которым было позже названа основанная р. Меиром колония, должно было представлять и характеризовать ее основателя. Как рассказывают, р. Меир отличался своей большой любовью к людям - к евреям и неевреям. Его любовь к своим братьям положительно не знала границ. Не меньшую любовь он проявлял и к любым человеческим существам. С его уст не сходила поговорка: «кто мил людям, тот мил и Всевышнему» (Пиркей авот 3:1).