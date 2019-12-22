Седьмой Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон (1902—1994) был едва ли не самым известным еврейским лидером прошлого века.

В течение сорока лет он стоял во главе Любавичского движения хасидизма, благодаря которому произошел ренессанс еврейской духовности в мире, опаленном Холокостом. Он был наставником для тысяч и тысяч евреев. На многих его учениках и сегодня очевиден отпечаток неповторимой личности Ребе. В чем был смысл его духовного учительства? Книга, которую мы начинаем публиковать, стремится ответить на этот вопрос. Ее автор, Арье Саломон, много лет занимался изучением педагогических методов Ребе и защитил диссертацию на эту тему в Мельбурнском университете La Тrobe. Труд Арье Саломона — это первая попытка систематического анализа педагогических воззрений Ребе.

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон - Учение об учении

Сост. А. Саломон ; [Пер. с англ.] — М.: Лехаим, 2006. — 184 с.

ISBN 5-900309-41-Х

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон - Учение об учении - Содержание

О том, что человеку изначально присуще стремление к благу

Достижение цели всегда возможно

Для человека всегда открыта возможность спасения, а потому не следует впадать в отчаяние

Падение - залог восхождения

Человек может измениться, лишь постоянно преодолевая положенные ему границы

Изменение личности на путях преодоления интеллектуальных ограничений

Положительное влияние на ближнего, ведущее к его преображению

Преображение ближнего через сопереживание

Бескомпромиссное служение идеалу

Целостность личности человека

Преображение мироздания и примат действия

Еще о преображении мироздания

Синтез и примирение противоположностей

Вечность Торы

Еще о достижимости духовной цели

Изменения к лучшему возможны всегда

Еще о возможности спасения

Еще о падении как о стимуле взойти на высоту, прежде недосягаемую

Символика новогодних праздников

Взгляд на мироздание

Позитивная экзегеза: толкование во благо

Цель обучения - преображение наставника учеником

Так возможно ли преображение мироздания?

Еще о примате действия

Три стадии осуществления и деала

Тора и идеальное состояние

Выработка алохического правила в контексте трехчастной парадигмы

Наставник должен видеть в ученике лучшее

Трехчастная парадигма и структуры мироздания

Благая природа трансформации ближнего

Пути трансформации мироздания

Первичность деяний

Еще о характере трансформации

Слияние противоположностей

Искупление как стремление активизировать положительный идеал

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон - Учение об учении - Введение

Любавичское движение хасидизма Хабад придает особое значение пониманию — пониманию Писания, пониманию человеком своей роли в мире. Установка на осознанные действия человека, на признание роли «соработника Б-га» лежит в основе нашего учения. Но что такое понимание? Во многом оно определяется воспитанием и образованием. Однако речь идет о воспитании особого рода — воспитании души.

И с этой точки зрения Хабад может считаться воспитательной организацией. Ребе очень много сделал для развития этого направления в деятельности нашего движения. Труд, предлагаемый вашему вниманию, ставит целью прояснить, что именно Ребе понимал под моральным и религиозным воспитанием. Мы с уверенностью можем утверждать, что он был великим педагогом. Его беседы и послания содержали массу ценных педагогических наблюдений. Но почти всегда эти наблюдения, образующие стройную систему, не были самоценны, а увязывались с другими проблемами, поскольку Ребе свойственна была широта взгляда. Он был мыслителем, ученым, духовным наставником. А. Голдман в некрологе, напеча-танном в «Нью-Йорк тайме» в 1994 году, отметил, что Ребе называли «одним из самых известных в мире еврейских лидеров». Адин Штейнзальц тогда же писал: «Достижения Ребе Шнеерсона столь многочисленны и принадлежат столь разным сферам человеческой деятельности, что нам даже трудно представить, как все это могло быть порождено одним-единственным человеком».