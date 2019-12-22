Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шнеерсон Менахем-Мендл - Учение об учении

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон - Учение об учении
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience
Седьмой Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон (1902—1994) был едва ли не самым известным еврейским лидером прошлого века.
В течение сорока лет он стоял во главе Любавичского движения хасидизма, благодаря которому произошел ренессанс еврейской духовности в мире, опаленном Холокостом. Он был наставником для тысяч и тысяч евреев. На многих его учениках и сегодня очевиден отпечаток неповторимой личности Ребе. В чем был смысл его духовного учительства? Книга, которую мы начинаем публиковать, стремится ответить на этот вопрос. Ее автор, Арье Саломон, много лет занимался изучением педагогических методов Ребе и защитил диссертацию на эту тему в Мельбурнском университете La Тrobe. Труд Арье Саломона — это первая попытка систематического анализа педагогических воззрений Ребе.

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон - Учение об учении

Сост. А. Саломон ; [Пер. с англ.] — М.: Лехаим, 2006. — 184 с.
ISBN 5-900309-41-Х

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон - Учение об учении - Содержание

  • О том, что человеку изначально присуще стремление к благу
  • Достижение цели всегда возможно
  • Для человека всегда открыта возможность спасения, а потому не следует впадать в отчаяние
  • Падение - залог восхождения
  • Человек может измениться, лишь постоянно преодолевая положенные ему границы
  • Изменение личности на путях преодоления интеллектуальных ограничений
  • Положительное влияние на ближнего, ведущее к его преображению
  • Преображение ближнего через сопереживание
  • Бескомпромиссное служение идеалу
  • Целостность личности человека
  • Преображение мироздания и примат действия
  • Еще о преображении мироздания
  • Синтез и примирение противоположностей
  • Вечность Торы
  • Еще о достижимости духовной цели
  • Изменения к лучшему возможны всегда
  • Еще о возможности спасения
  • Еще о падении как о стимуле взойти на высоту, прежде недосягаемую
  • Символика новогодних праздников
  • Взгляд на мироздание
  • Позитивная экзегеза: толкование во благо
  • Цель обучения - преображение наставника учеником
  • Так возможно ли преображение мироздания?
  • Еще о примате действия
  • Три стадии осуществления и деала
  • Тора и идеальное состояние
  • Выработка алохического правила в контексте трехчастной парадигмы
  • Наставник должен видеть в ученике лучшее
  • Трехчастная парадигма и структуры мироздания
  • Благая природа трансформации ближнего
  • Пути трансформации мироздания
  • Первичность деяний
  • Еще о характере трансформации
  • Слияние противоположностей
  • Искупление как стремление активизировать положительный идеал

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон - Учение об учении - Введение

Любавичское движение хасидизма Хабад придает особое значение пониманию — пониманию Писания, пониманию человеком своей роли в мире. Установка на осознанные действия человека, на признание роли «соработника Б-га» лежит в основе нашего учения. Но что такое понимание? Во многом оно определяется воспитанием и образованием. Однако речь идет о воспитании особого рода — воспитании души.
И с этой точки зрения Хабад может считаться воспитательной организацией. Ребе очень много сделал для развития этого направления в деятельности нашего движения. Труд, предлагаемый вашему вниманию, ставит целью прояснить, что именно Ребе понимал под моральным и религиозным воспитанием. Мы с уверенностью можем утверждать, что он был великим педагогом. Его беседы и послания содержали массу ценных педагогических наблюдений. Но почти всегда эти наблюдения, образующие стройную систему, не были самоценны, а увязывались с другими проблемами, поскольку Ребе свойственна была широта взгляда. Он был мыслителем, ученым, духовным наставником. А. Голдман в некрологе, напеча-танном в «Нью-Йорк тайме» в 1994 году, отметил, что Ребе называли «одним из самых известных в мире еврейских лидеров». Адин Штейнзальц тогда же писал: «Достижения Ребе Шнеерсона столь многочисленны и принадлежат столь разным сферам человеческой деятельности, что нам даже трудно представить, как все это могло быть порождено одним-единственным человеком».
Views 412
Rating 5.0 / 5
Added 22.12.2019
Author brat Nicaeec
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books