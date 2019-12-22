Шнеерсон Менахем-Мендл - Учение об учении
Седьмой Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон (1902—1994) был едва ли не самым известным еврейским лидером прошлого века.
В течение сорока лет он стоял во главе Любавичского движения хасидизма, благодаря которому произошел ренессанс еврейской духовности в мире, опаленном Холокостом. Он был наставником для тысяч и тысяч евреев. На многих его учениках и сегодня очевиден отпечаток неповторимой личности Ребе. В чем был смысл его духовного учительства? Книга, которую мы начинаем публиковать, стремится ответить на этот вопрос. Ее автор, Арье Саломон, много лет занимался изучением педагогических методов Ребе и защитил диссертацию на эту тему в Мельбурнском университете La Тrobe. Труд Арье Саломона — это первая попытка систематического анализа педагогических воззрений Ребе.
Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон - Учение об учении
Сост. А. Саломон ; [Пер. с англ.] — М.: Лехаим, 2006. — 184 с.
ISBN 5-900309-41-Х
Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон - Учение об учении - Содержание
- О том, что человеку изначально присуще стремление к благу
- Достижение цели всегда возможно
- Для человека всегда открыта возможность спасения, а потому не следует впадать в отчаяние
- Падение - залог восхождения
- Человек может измениться, лишь постоянно преодолевая положенные ему границы
- Изменение личности на путях преодоления интеллектуальных ограничений
- Положительное влияние на ближнего, ведущее к его преображению
- Преображение ближнего через сопереживание
- Бескомпромиссное служение идеалу
- Целостность личности человека
- Преображение мироздания и примат действия
- Еще о преображении мироздания
- Синтез и примирение противоположностей
- Вечность Торы
- Еще о достижимости духовной цели
- Изменения к лучшему возможны всегда
- Еще о возможности спасения
- Еще о падении как о стимуле взойти на высоту, прежде недосягаемую
- Символика новогодних праздников
- Взгляд на мироздание
- Позитивная экзегеза: толкование во благо
- Цель обучения - преображение наставника учеником
- Так возможно ли преображение мироздания?
- Еще о примате действия
- Три стадии осуществления и деала
- Тора и идеальное состояние
- Выработка алохического правила в контексте трехчастной парадигмы
- Наставник должен видеть в ученике лучшее
- Трехчастная парадигма и структуры мироздания
- Благая природа трансформации ближнего
- Пути трансформации мироздания
- Первичность деяний
- Еще о характере трансформации
- Слияние противоположностей
- Искупление как стремление активизировать положительный идеал
Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон - Учение об учении - Введение
Любавичское движение хасидизма Хабад придает особое значение пониманию — пониманию Писания, пониманию человеком своей роли в мире. Установка на осознанные действия человека, на признание роли «соработника Б-га» лежит в основе нашего учения. Но что такое понимание? Во многом оно определяется воспитанием и образованием. Однако речь идет о воспитании особого рода — воспитании души.
И с этой точки зрения Хабад может считаться воспитательной организацией. Ребе очень много сделал для развития этого направления в деятельности нашего движения. Труд, предлагаемый вашему вниманию, ставит целью прояснить, что именно Ребе понимал под моральным и религиозным воспитанием. Мы с уверенностью можем утверждать, что он был великим педагогом. Его беседы и послания содержали массу ценных педагогических наблюдений. Но почти всегда эти наблюдения, образующие стройную систему, не были самоценны, а увязывались с другими проблемами, поскольку Ребе свойственна была широта взгляда. Он был мыслителем, ученым, духовным наставником. А. Голдман в некрологе, напеча-танном в «Нью-Йорк тайме» в 1994 году, отметил, что Ребе называли «одним из самых известных в мире еврейских лидеров». Адин Штейнзальц тогда же писал: «Достижения Ребе Шнеерсона столь многочисленны и принадлежат столь разным сферам человеческой деятельности, что нам даже трудно представить, как все это могло быть порождено одним-единственным человеком».
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