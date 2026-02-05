Рабби Шнеур-Залман из Ляд

Красота слов истины — так можно определить вновь изданную книгу Тора ор, которая содержит «слова чистые», слова Б-га живого, вышедшие из святых уст нашего великого Рабби, венца на голове нашей, господина моего и деда, учителя и ребе, величайшего мирового светила, рабби Шнеура-Залмана, да пребывает душа его в Ган Эдене и да будут его заслуги защитой для нас! Ведь он из тех, о ком сказано: «Имя его — выше многих великих». В книге этой приведены маамарим, которые заключают в себе большую часть исследований Торы, сделанных им начиная с 5563 (1803) года и до конца 5572 (1812) года. Многие из них Рабби записал лично, отредактировал, подготовил к изданию и склонялся к тому, чтобы отдать их в печать. Того же мнения придерживался и его преемник, мой дядя и тесть, рабби, учитель и господин наш, [Дов-Бер], да пребывает душа его в Ган Эдене. Он хотел издать слова отца своего в том виде, как они были сказаны, как «вышли явно из святых уст нашего великого Рабби». Однако ему не хотелось издавать их небольшими отрывками, пока не будут собраны вместе все святые записи, о которых говорилось выше. И у меня ушло несколько лет на то, чтобы собрать эти маамарим, отредактировать их и по мере возможности уточнить текст. Ведь из-за частого переписывания чрезвычайно умножились ошибки переписчиков.

Эти маамарим были упорядочены мною в соответствии с главами Торы. Книга состоит из двух частей. Первая часть включает маамарим к двум первым книгам Пятикнижия, а также маамарим на Хануку и Пурим, несколько маамарим на праздник Шавуот — время дарования Торы нашей, в разделе Итро, и несколько маамарим на праздник Песах, в разделе Ваякгель. Вторая часть, с Б-жьей помощью, будет касаться трех [прочих] книг Пятикнижия, а также Шир га-ширим и праздников Рош га-Шана и Йом Kипyp.

Нет надобности перечислять достоинства этой книги, она не нуждается ни в моих похвалах, ни в моем одобрении — такие слова были бы подобны свече при свете солнца. Она свидетельствует сама за себя — в ней найдут успокоение души, взыскующие Всевышнего и Тору Его — учение истины. В большинстве маамарим по крупицам разъяснен проложенный и освещенный им путь святого служения сердцем, то есть молитвы, а также «заповеди — светильника и света Торы».

Имя автора этой книги — под стать ей: имя Шнеур, то есть «два света», перекликается со словами «и возлюби» (Дварим, 6:5), гематрия которых составляет двойную гематрию слова «свет» (ор). Кто же, как не он, сумеет открыть дорогу и указать народу Всевышнего тот путь, по которому следует идти? Слова его подобны пылающим угольям, которые зажигают сердца и приближают их к Отцу нашему небесному; они приводят нас к источникам живой воды — Торе и заповедям. Ведь сказано (Йешаягу, 55:1): «О, все жаждущие, идите к водам...» Да удостоит нас Всевышний и позволит нам достичь тех дней, о которых сказано (Йешаягу, 11:9): «Полна будет земля знанием Г-спода, как полно море водами»!