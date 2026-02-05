Рабби Шнеур-Залман из Ляд

Шнеур-Залман из Ляд - Тора ор - Тора - свет - Тома 1 и 2
Библиотека еврейских текстов - Хасидизм
Красота слов истины — так можно определить вновь изданную книгу Тора ор, которая содержит «слова чистые», слова Б-га живого, вышедшие из святых уст нашего великого Рабби, венца на голове нашей, господина моего и деда, учителя и ребе, величайшего мирового светила, рабби Шнеура-Залмана, да пребывает душа его в Ган Эдене и да будут его заслуги защитой для нас! Ведь он из тех, о ком сказано: «Имя его — выше многих великих». В книге этой приведены маамарим, которые заключают в себе большую часть исследований Торы, сделанных им начиная с 5563 (1803) года и до конца 5572 (1812) года. Многие из них Рабби записал лично, отредактировал, подготовил к изданию и склонялся к тому, чтобы отдать их в печать. Того же мнения придерживался и его преемник, мой дядя и тесть, рабби, учитель и господин наш, [Дов-Бер], да пребывает душа его в Ган Эдене. Он хотел издать слова отца своего в том виде, как они были сказаны, как «вышли явно из святых уст нашего великого Рабби». Однако ему не хотелось издавать их небольшими отрывками, пока не будут собраны вместе все святые записи, о которых говорилось выше. И у меня ушло несколько лет на то, чтобы собрать эти маамарим, отредактировать их и по мере возможности уточнить текст. Ведь из-за частого переписывания чрезвычайно умножились ошибки переписчиков.
Эти маамарим были упорядочены мною в соответствии с главами Торы. Книга состоит из двух частей. Первая часть включает маамарим к двум первым книгам Пятикнижия, а также маамарим на Хануку и Пурим, несколько маамарим на праздник Шавуот — время дарования Торы нашей, в разделе Итро, и несколько маамарим на праздник Песах, в разделе Ваякгель. Вторая часть, с Б-жьей помощью, будет касаться трех [прочих] книг Пятикнижия, а также Шир га-ширим и праздников Рош га-Шана и Йом Kипyp.
Нет надобности перечислять достоинства этой книги, она не нуждается ни в моих похвалах, ни в моем одобрении — такие слова были бы подобны свече при свете солнца. Она свидетельствует сама за себя — в ней найдут успокоение души, взыскующие Всевышнего и Тору Его — учение истины. В большинстве маамарим по крупицам разъяснен проложенный и освещенный им путь святого служения сердцем, то есть молитвы, а также «заповеди — светильника и света Торы».
Имя автора этой книги — под стать ей: имя Шнеур, то есть «два света», перекликается со словами «и возлюби» (Дварим, 6:5), гематрия которых составляет двойную гематрию слова «свет» (ор). Кто же, как не он, сумеет открыть дорогу и указать народу Всевышнего тот путь, по которому следует идти? Слова его подобны пылающим угольям, которые зажигают сердца и приближают их к Отцу нашему небесному; они приводят нас к источникам живой воды — Торе и заповедям. Ведь сказано (Йешаягу, 55:1): «О, все жаждущие, идите к водам...» Да удостоит нас Всевышний и позволит нам достичь тех дней, о которых сказано (Йешаягу, 11:9): «Полна будет земля знанием Г-спода, как полно море водами»!
Рабби Менахем-Мендл из Любавичей, третий Любавичский Ребе, внук рабби Шнеура-Залмана, подготовил к печати и издал книгу Тора ор.
Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Тора ор - Тора - свет - том 1 и 2
Рабби Шнеур-Залман из Ляд
Пер. с иврита Ш. Розеноер
М.: Книжники; Лехаим
Библиотека еврейских текстов. Хасидизм
ISBN 978-5-9953-0250-6 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-0985-9 ("Лехаим")
Перевод с иврита Шломо Розеноера
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Главный редактор Борух Горин
Научная редакция перевода и комментарии Ури Камишов
Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Тора ор - Тора - свет - Том 1
М.: Книжники; Лехаим, 2013. -827[5] с.
ISBN 978-5-9953-0251-3 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-0986-6 ("Лехаим")
Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Тора ор - Тора - свет - Том 1 - Содержание
Предисловия
- Из предисловия рабби Менахема-Мендла из Любавичей (Цемах Цедека) к первому изданию Тора ор («Тора — свет»)
- Ури Кaмишов. Предисловиек русскому изданию
- Рав Шломо-Йосеф Зевин. Удивительная личность автора Таньи
Рабби Шнеур-Залман из Ляд. Тора ор
Книга Берешит
Глава Берешит
-
Маамар «Небеса — престол Мой»
- «А земля — подножие ног Моих»
-
Маамар «Ибо как небеса новые»
- Пояснение к вышесказанному
- Маамар «Следует понять, почему отличается...»
- Маамар «Стих: "И создал Г-сподь Б-г человека..." нуждается в дальнейшем разъяснении»
- Маамар «Нехорошо человеку быть одному»
- Маамар «И сказал Г-сподь Б-г: вот, Адам стал как один из нас»
- Маамар «Следует понять, в чем заключается смысл благословений»
- Маамар «Яваль был отец живущих в шатре со стадами»
- Маамар «Выходите и поглядите»
Глава Hoax Маамар «Многие воды»ояснение к вышесказанному
- Маамар «И сказал Б-г: ведь народ один»
Глава Лех леха
- Маамар на тему стихов: «Иди себе» и «Пустился в странствия свои»
- Маамар «Я щит тебе»
- Маамар «И не будешь ты больше называться Аврам»
- Маамар «И будет завеса отделять вам...»
- Маамар «Сарай, жену твою, не называй Сарай...»
- Маамар «В тот же самый день обрезан был Аврагам»
Глава Вайера
- Маамар «Начал Элиягу: Ты один...»
-
Маамар «Сойду же и посмотрю»
- Примечание
Глава Хаей Сара
- Маамар «Он откроет нам тайный смысл»
- (на тему «Поле Махпела»)
-
Маамар «Следует понять изречение наших мудрецов: "Лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире..."»
- Оригинальный текст Алтер Ребе
- Маамар «И вышел Ицхак гулять в поле»
Глава Тольдот
- Маамар «А вот родословная Ицхака...»
-
Маамар «Многие воды не смогут погасить...»
- Пояснение к вышесказанному
- Маамар «И копали рабы Ицхака в долине...»
- Маамар «Гляди, запах от сына моего, как запах поля, которое благословил Г-сподь»
Глава Вайеце
-
Маамар «И я возвращусь в мире в дом Отца моего»
- Краткое изложение вышесказанного
- Пояснение к вышесказанному
- Примечание
- Маамар «А у Лавана две дочери...»
- Маамар «Если ты не знаешь, прекраснейшая из женщин...»
- Маамар «И встал Лаван рано утром...»
Глава Ваишлах
- Маамар «И послал Яаков перед собою...»
- Маамар «И взял из того, что у него было...»
- Маамар «И боролся человек с ним...»
Глава Вайешев
- Маамар «И поселился Яаков»
- Маамар «И вот, мы вяжем снопы...»
- Маамар «Песнь ступеней. Когда возвратил Г-сподь пленников Сиона, были мы как во сне» (Тегилим, 126:1)
- Маамар «Двадцать пятого кислева начинаются дни Хануки»
- Маамар «Так сказал Г-сподь Цваот...»
Приложения
Библиография
Глоссарий
Личности, упомянутые в книге
Указатель библейских цитат
Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Тора ор - Тора - свет - в 4-х томах - Том 1 - Ури Кaмишов - Предисловиек русскому изданию
Мы рады представить читателю первый перевод на русский язык книги Тора ор («Тора — свет»), содержащей изложение учения хасидизма Хабад его основателем, рабби Шнеуром-Залманом из Ляд (которого принято называть также Алтер Ребе, Старый Ребе).
Особенности этого труда легче понять в сравнении с другой книгой рабби Шнеура-Залмана Ганья, известной читающим по-русски в нескольких изданиях. Существует мнение, что Танья — это «Письменная Тора учения Хабад», то есть квинтэссенция этого учения. Известно также, что стили Письменной и Устной Торы отличаются друг от друга. Первой присуща краткость и сжатость, а второй — подробное и доскональное изложение любого вопроса. С этой точки зрения книгу Тора ор можно назвать «Устной Торой» Хабада. Она охватывает более широкий круг понятий, нежели Танья. В книге Ганья рабби Шнеур-Залман указывает на две причины, по которым следует заниматься изучением глубинных и потаенных частей Торы, исходя из стиха (Диврей га-ямим i, 28:9): «Знай Б-га отца твоего и служи Ему с полным сердцем и с честной душой». В этом стихе содержатся два указания. Первое из них — «знай Б-га отца твоего» — требует от нас изучения вопросов, связанных с осознанием Б-жественных качеств. Эти вопросы обсуждаются главным образом в скрытой части Торы.
Второе указание: «служи Ему с полным сердцем и с честной душой». Для этого также необходимо прикоснуться к самым глубинным разделам Торы, посвященным Б-жественному присутствию в мире, воле Всевышнего, сути Его заповедей. Книга Танья, как указано на ее титульном листе, призвана объяснить стих Писания (Дварим, 30:14): «А весьма близко к тебе дело сие: в устах твоих оно и в сердце твоем, чтобы исполнять его». И хотя это относится главным образом к первой части Танъи, таково же назначение ее второй (см. в конце предисловия автора ко второй части Танъи) и третьей частей. Иными словами, предназначение книги Танья выражено словами: «...служи Ему с полным сердцем и с честной душой». В отличие от Танъи, Тора ор, не оставляя без внимания тему служения Всевышнему, в большей степени посвящена вопросам, относящимся к исполнению указания «знай Б-га отца твоего», то есть постижению Б-жественного, и потому затрагивает более широкий круг вопросов, нежели Танья. Поэтому можно сказать, что Тора ор — труд основоположника учения Хабад, в котором это учение досконально изложено, — совершенно уникален.Мы надеемся, что сказанное здесь пробудит у читателя желание ознакомиться с наследием Алтер Ребе и прикоснуться к миру хасидизма Хабад. Для этого ему придется вооружиться настойчивостью и терпением — Тора ор, книга сложная для понимания и тем более перевода, при всех наших стараниях не стала, да и не могла стать, чтением легким, не требующим особых усилий. Тому есть ряд причин — как общего характера, так и связанных с особенностью данного труда. К общим причинам относится возникшая в силу исторических предпосылок оторванность большого числа наших предполагаемых читателей от их национальных и духовных корней. И хотя со временем ситуация улучшается и все больше евреев приходит к осознанию своего духовного наследия, было бы преждевременным утверждать, что тематика данной книги окажется знакома многим.
Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Тора ор - Тора - свет - Том 2
М.: Книжники; Лехаим, Том 2, 2016 — 615[9]с.
ISBN 978-5-9953-0424-1 («Книжники»)
ISBN 978-5-9003-1025-1 («Лехаим»)
Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Тора ор - Тора - свет - Том 2 - Содержание
Предисловия
Из предисловия рабби Менахема-Мендла из Любавичей (Цемах Цедека) к первому изданию Тора ор («Тора — свет») . .
Ури Камишов. Предисловие к русскому изданию
Рабби Шнеур-Залман из Ляд. Тора ор
Книга Берешит Глава Микец
- Маамар «И было, по истечении двух лет...»
- Маамар «И было, по истечении двух лет фараону снилось: вот, он стоит у реки»
- Маамар «На тему Хануки»
- Маамар «Учат мудрецы: как выполняют заповедь о зажигании ханукальных светильников?»
- Маамар «Потому что у тебя источник жизни, в свете твоем увидим мы свет»
- Пояснение к вышесказанному
- Маамар «Пой и веселись, дочь Циона...»
- Краткое пояснение к вышесказанному
- Маамар «Пой и веселись, дочь Циона, ибо вот прихожу я и обитать буду среди тебя...» . . .
- Пояснение к вышесказанному
- Маамар «Кто как Г-сподь, Б-г наш, восседающий высоко. Склоняющийся, чтобы видеть, — в небесах и на земле»
- Пояснение к вышесказанному
- Маамар «Ибо Ты, Г-споди, светильник мой; и Г-сподь озаряет тьму мою»
- Маамар Разъяснение стиха «Ибо Ты — светильник мой...»
- Маамар «Ханукальный светильник ставят в промежутке тефаха от входа... с левой стороны, так, чтобы мезуза была слева, а ханукальный светильник — справа»
- Пояснение к вышесказанному
Глава Ваигаш
- Маамар «И подошел Йегуда к нему...»
- Пояснение к вышесказанному,
- Маамар «И собрал Йосеф все серебро...»
Глава Вайехи
- Маамар «Йегуда ты! Тебя возблагодарят братья твои...»
- Пояснение к вышесказанному
- Маамар «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе винограда сына ослицы своей. Помыл в вине одежду свою...»
- Маамар «Красны очи от вина и белы зубы от молока»
- Пояснение к вышесказанному
Приложения
Библиография
Глоссарий
Личности, упомянутые в книге
Книги еврейской Библии
Указатель библейских цитат
Получил Книгу. Искал везде полную электронную версию с таким количеством страниц - нашел только тут. Высокое качество сканирования. Формат djvu. Спасибо за качественную работу. Получился качественный контрастный черный текст на чистом белом фоне. Читаю на букридере c элекронными чернилами - глаза не устают. Букридер считывает файл быстро - все листается без проблем. На планшете с чтением файла тоже проблем нет - картинка еще лучше. Мелкий шрифт в сносках читаем тоже хорошо.