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Шохин - Проблема зла и теодицеи

Шохин - Проблема зла и теодицеи
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Если вы хотите узнать, на каком этапе находится современная дискуссия о теодицее, этот сборник — лучший проводник. Здесь собраны не просто доклады, а живая мысль лучших экспертов нашего времени.

Книга разбивает стереотип о том, что теодицея — это застывшая догма. Читатель найдет здесь и строгие логические формулы, и глубокие экзистенциальные размышления. Это интеллектуальное путешествие, которое поможет понять, почему проблема зла остается «крестом» для верующего разума и главным аргументом для скептика.

Шохин - Проблема зла и теодицеи - Материалы международной конференции

Материалы международной конференции 6–9 июня 2005 года
Под общей редакцией доктора философских наук В.К. Шохина

М., 2006. – 239 с.

ISBN 5-9540-0054-9

Проблема зла и теодицеи - Материалы международной конференции - Содержание

  • Шохин В.К. Новая для современной России область философско-теологического дискурса

  • Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий Проблема зла в православном богословии

  • Адамс Мэрилин Христос и ужасы

  • Адамс Роберт Любовь и проблема зла

  • Бородай Т.Ю. Проблема зла в языческом античном платонизме: Прокл как критик Плотина

  • Питер ван Инваген Аргумент от зла

  • О'Коннор Тимоти Теодицея и природа человека: Достоевский о святом как свидетеле

  • Кураев Андрей, диакон Генезис зла: человек и не только

  • Мюррей Майкл Бог, зло и страдания животных

  • Отте Ричард Рациональность, наука и тайна зла

  • Петров В.В. Иоанн Скотт о несуществовании зла

  • Серегин А.В. Проблема зла у Оригена

  • Скрипник А.П. Зло как онтологическая проблема

  • Суинберн Ричард Требования к удовлетворительной теодицее

  • Уинн Марк Эмоциональный опыт и проблема зла

  • Фокин А.Р. Ранняя версия христианской теодицеи: Тертуллиан о происхождении и природе зла

  • Шишков А.М. Лейбниц и вопрос об онтологическом статусе зла в европейской теолого-философской традиции

  • Шохин В.К. Индийская версия теодицеи

  • Список сокращений

  • Сведения об авторах

  • Summary

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Added 07.02.2026
Author brat lexmak
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