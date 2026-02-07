Если вы хотите узнать, на каком этапе находится современная дискуссия о теодицее, этот сборник — лучший проводник. Здесь собраны не просто доклады, а живая мысль лучших экспертов нашего времени.

Книга разбивает стереотип о том, что теодицея — это застывшая догма. Читатель найдет здесь и строгие логические формулы, и глубокие экзистенциальные размышления. Это интеллектуальное путешествие, которое поможет понять, почему проблема зла остается «крестом» для верующего разума и главным аргументом для скептика.

Шохин - Проблема зла и теодицеи - Материалы международной конференции

Материалы международной конференции 6–9 июня 2005 года

Под общей редакцией доктора философских наук В.К. Шохина

М., 2006. – 239 с.

ISBN 5-9540-0054-9

Проблема зла и теодицеи - Материалы международной конференции - Содержание