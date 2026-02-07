Шохин - Проблема зла и теодицеи
Если вы хотите узнать, на каком этапе находится современная дискуссия о теодицее, этот сборник — лучший проводник. Здесь собраны не просто доклады, а живая мысль лучших экспертов нашего времени.
Книга разбивает стереотип о том, что теодицея — это застывшая догма. Читатель найдет здесь и строгие логические формулы, и глубокие экзистенциальные размышления. Это интеллектуальное путешествие, которое поможет понять, почему проблема зла остается «крестом» для верующего разума и главным аргументом для скептика.
Шохин - Проблема зла и теодицеи - Материалы международной конференции
Материалы международной конференции 6–9 июня 2005 года
Под общей редакцией доктора философских наук В.К. Шохина
М., 2006. – 239 с.
ISBN 5-9540-0054-9
Проблема зла и теодицеи - Материалы международной конференции - Содержание
Шохин В.К. Новая для современной России область философско-теологического дискурса
Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий Проблема зла в православном богословии
Адамс Мэрилин Христос и ужасы
Адамс Роберт Любовь и проблема зла
Бородай Т.Ю. Проблема зла в языческом античном платонизме: Прокл как критик Плотина
Питер ван Инваген Аргумент от зла
О'Коннор Тимоти Теодицея и природа человека: Достоевский о святом как свидетеле
Кураев Андрей, диакон Генезис зла: человек и не только
Мюррей Майкл Бог, зло и страдания животных
Отте Ричард Рациональность, наука и тайна зла
Петров В.В. Иоанн Скотт о несуществовании зла
Серегин А.В. Проблема зла у Оригена
Скрипник А.П. Зло как онтологическая проблема
Суинберн Ричард Требования к удовлетворительной теодицее
Уинн Марк Эмоциональный опыт и проблема зла
Фокин А.Р. Ранняя версия христианской теодицеи: Тертуллиан о происхождении и природе зла
Шишков А.М. Лейбниц и вопрос об онтологическом статусе зла в европейской теолого-философской традиции
Шохин В.К. Индийская версия теодицеи
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