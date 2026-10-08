Шопенгауэр - Афоризмы житейской мудрости
Кого можно назвать счастливым человеком? И как понять, счастлив ли я сам в данный момент? Ответ Артура Шопенгауэра на эти вечные вопросы отличается от большинства банальных представлений своей откровенностью, прямотой и даже некоторой циничностью. По его мнению, счастье, в отличие от страдания, имеет отрицательный характер — это значит, что мы не осознаем своего счастья и замечаем его только тогда, когда наступают несчастливые дни. Поэтому счастье всегда находится в будущем или в прошлом, а настоящее никогда нас не удовлетворяет.
Наша жизнь, учил Шопенгауэр, по существу, есть страдание. Удовлетворение желаний приводит к пресыщению и скуке, а, избавившись от скуки, мы снова испытываем неудовлетворенность — вся наша жизнь проходит в поиске баланса между желанием и удовлетворением. Важно понять, что страдание неизбежно для жизни и навсегда избавиться от него невозможно. Однако это не означает, что все мы должны отчаяться и покориться своей участи, ведь можно овладеть искусством провести свою жизнь как можно более счастливо даже тогда, когда счастье само по себе недостижимо. Руководство к этому искусству Шопенгауэр предлагает в трактате «Афоризмы житейской мудрости», который считается вершиной этики Шопенгауэра, а также отличным введением в его философию.
Шопенгауэр Артур – Афоризмы житейской мудрости
Перевод с немецкого Юлия Айхенвальда; предисловие Натальи Чепелевой. — Москва: МИФ, 2025. — 384 с. — (Philosophy Young Adult).
ISBN 978-5-00214-783-0
Шопенгауэр Артур – Афоризмы житейской мудрости – Содержание
Что такое счастье? — Предисловие Натальи Чепелевой
Философия для мира
Три критерия счастья
Аристократический индивидуализм
Старость и молодость
Введение
Глава I. Основные отделы
Глава II. О том, что есть индивид
Глава III. О том, что имеет индивид
Глава IV. О том, чем индивид представляется
Глава V. Паренезы и максимы
Всеобщее
О нашем поведении по отношению к себе
О нашем поведении относительно других
О нашем поведении относительно миропорядка и судьбы
Глава VI. О различии между возрастами
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