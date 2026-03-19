Сигрин - Десять заповедей

Книга Дэниэла Сигрина «Десять заповедей — Скрижали любви» предлагает свежий и глубоко воодушевляющий взгляд на Декалог, отходя от образа закона как холодного свода правил. Автор ставит задачу показать, что за каждым «не» в Божьих заповедях стоит утвердительное «да» Его бесконечной любви к человеку. Основная идея произведения заключается в том, что Десять заповедей являются не цепями, ограничивающими свободу, а защитными барьерами, возведенными Творцом, чтобы уберечь Свое творение от саморазрушения и направить его к истинному счастью и полноте жизни.

Содержательная часть книги детально анализирует каждую из десяти заповедей через призму Божьего характера, представляя их как «инструкцию по эксплуатации» человеческой души. Сигрин последовательно раскрывает, как первые четыре заповеди учат нас любить Бога всем сердцем, защищая нас от пустых идолов, а остальные шесть — как любить ближнего, созидая здоровое общество и крепкие семьи. Автор уделяет значительное внимание внутреннему мотиву послушания, подчеркивая, что истинное соблюдение закона возможно только тогда, когда он записан Духом Святым на «плотяных скрижалях сердца». В книге исследуется каждая заповедь не только в историческом контексте Синая, но и в свете Нагорной проповеди Иисуса Христа, где буква закона наполняется духом жертвенной любви.

Текст написан в теплом, пастырском и доступном стиле, что делает сложные теологические истины понятными для широкого круга читателей. Дэниэл Сигрин мастерски соединяет библейскую экзегетику с практическими иллюстрациями из современной жизни, помогая увидеть в древних словах «не кради» или «не лжесвидетельствуй» проявление глубокой заботы о достоинстве и безопасности личности. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет переоткрыть для себя красоту Божьего закона и обрести прочное основание для нравственной жизни в нестабильном мире. Это чтение помогает осознать, что путь святости — это прежде всего путь любви, которая находит свое высшее выражение в послушании Небесному Отцу.

Дэниэл Сигрин - Десять заповедей - Скрижали любви

Санкт-Петербург: ЕМО "КРЕДО", 1998. – 226 с.

Дэниэл Сигрин - Десять заповедей - Скрижали любви - Содержание

Предисловие

Глава 1. Бог превыше всего

Глава 2. Недопустимость идолопоклонства

Глава 3. Святость Бога

Глава 4. Суббота

Глава 5. Залог семейного благополучия

Глава 6. Священность человеческой жизни

Глава 7. Супружеская верность

Глава 8. Щедрость

Глава 9. Правда

Глава 10. Спокойствие

Глава 11. Законы и слухи о законах

Эпилог