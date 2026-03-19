Даума - Введение в христианскую этику

Книга Йохема Даумы «Введение в христианскую этику» представляет собой одно из самых основательных и методологически выверенных пособий по моральному богословию в реформатской традиции. Автор, будучи профессором этики, ставит задачу заложить прочный фундамент для христианского размышления, который позволил бы верующему ориентироваться в многообразии современных ценностей. Основная идея произведения заключается в том, что христианская этика — это не автономная дисциплина, а органичное продолжение догматики, где человеческое поведение рассматривается как благодарный ответ на Божье спасение, явленное в Иисусе Христе.

Содержательная часть книги детально анализирует источники и нормы этического суждения: Священное Писание, закон природы, совесть и церковную традицию. Даума последовательно разбирает структуру морального действия, уделяя внимание мотивам, средствам и целям, а также роли Божьих заповедей как ориентиров, а не сухих юридических формул. Автор уделяет значительное внимание понятию «адиафора» (вещи безразличные) и вопросу христианской свободы, объясняя, как вера помогает принимать ответственные решения в ситуациях этических конфликтов. В книге также глубоко исследуется взаимосвязь между индивидуальной и социальной этикой, подчеркивая ответственность христианина перед государством и обществом в свете библейского учения о Божьем царстве.

Текст написан в строгом, аналитическом и при этом пасторски чутком стиле, что делает его ценным ресурсом для академического изучения и духовного формирования. Йохем Даума мастерски соединяет классическое наследие Реформации с актуальными вызовами современности, обучая читателя не просто «правильным ответам», а самому искусству христианского различения. Работа служит фундаментальным ресурсом для студентов, служителей и всех, кто стремится к целостному пониманию воли Божьей для всех сфер человеческого бытия. Это чтение помогает осознать, что путь этики — это путь следования за Христом, требующий как глубокого знания Слова, так и чуткости к руководству Духа в конкретных обстоятельствах жизни.

Пер. с нидерл. А. В. Двухжилова. - СПб.: Мирт, 2001. — 202 с.

SBN 5-88869-123-2.

Йохем Даума - Введение в христианскую этику - Оглавление

Предисловие переводчика

1. МОРАЛЬ И ЭТИКА

1.1. Это касается всех - 1.2. Терминология - 1.3. Актуальность - 1.4. Классификация этики - 1.5. Метаэтика

2. ДЕФИНИЦИЯ

2.1. Цель этой главы - 2.2. Поступать по-человечески - 2.3. Поступать в соответствии с нормами - 2.4. С позиций добра и зла - 2.5. Поступать мотивированно - 2.6. Эмоционально окрашенные поступки - 2.7. Добродетель в поступках - 2.8. Поступать целенаправленно - 2.9. Этика утилитаризма или деонтологическая этика? - 2.10. Христианская этика - 2.11. Библейская или христианская этика?

3. ГРАНИЦЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ

3.1. Зачем нужно было менять дефиницию? - 3.2. Выпадает ли окружающая среда из поля нашего зрения? ., - 3.3. Выпадаем ли мы сами из поля нашего зрения? - 3.4. Догматика и этика - 3.5. Христианская и философская этика - 3.6. Аргументы общие и христианские

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

4.1. Трудности - 4.2. Герменевтика - 4.3. Библицизм - 4.4. Различия внутри самого Писания - 4.5. Обоснованные ссылки на Писание - 4.6. Использовать наш разум - 4.7. Остерегайтесь мотивов - 4.8. Взрослость и чуткость

5. ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

5.1. Основные заповеди - 5.2. Церковь еще у Синая? - 5.3. Закон не путь к спасению, а норма жизни - 5.4. Глубина заповедей - 5.5. Три функции

6. ХРИСТИАНСКАЯ МОРАЛЬ

6.1. Еще раз: этика и мораль - 6.2. Мы во многом поступаем одинаково - 6.3. Иное внутреннее содержание - 6.4. Иное внешнее проявление - 6.5. Христианский образ жизни

7. ЛЮБОВЬ

7.1. Любовь и ситуационная этика - 7.2. Дрожжи и тесто - 7.3. Как хотите, чтобы с вами поступали люди - 7.4. Любовь к себе - 7.5. Три разновидности любви

8. СОВЕСТЬ

8.1. Старая классификация - 8.2. Что такое совесть? - 8.3. Чистая совесть - 8.4. Считаться с голосом совести

9. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ АДИАФОРА?

9.1. О чем идет речь? - 9.2. Термин из Стой - 9.3. Два адиафористических спора - 9.4. Адиафоры нет - 9.5. Свобода от и свобода для - 9.6. Не сводить все к сфере развлечения - 9.7. Дозволенное - 9.8. Познавать лучшее

10. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СТОЛКНОВЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ?

10.1.О чем идет речь - 10.2. Не все заповеди являются абсолютными - 10.3. Трагическое - 10.4. Mendacium officiosum - 10.5. Другие примеры - 10.6. Осторожность

11. КОМПРОМИСС

11.1. Довольствоваться меньшим - 11.2. Несколько примеров - 11.3. Признаки компромисса - 11.4. Границы - 11.5. Делает ли компромисс виновным?

12. КАЗУИСТИКА

12.1.От общего — к частному - 12.2. Дурная слава казуистики - 12.3. Протестантская казуистика - 12.4. Еще несколько возражений - 12.5. Моральная поддержка

13. ДУХОВНОСТЬ

13.1. Духовность и этика - 13.2. Старый предмет: аскетика - 13.3. Почему аскетика вышла из употребления? - 13.4. Духовность: необходимая основа

Предметный указатель

Дополнительная литература

