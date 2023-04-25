«В шаге от рая» — это захватывающая история, полная приключений, загадок и веры. Это невероятная биография Тул-шука Лингпы, тибетского ламы, жившего не так давно, которому были ниспосланы откровения о Потаенной Долине, скрытой на склонах горы Канченджанга в Сиккиме. Согласно тибетскому преданию, она существует в иной реальности, где нет смерти, болезней и страданий, — но при этом она расположена здесь, в нашем мире, и не нужно умирать, чтобы попасть туда.

Лично меня — впрочем, как и всех, кто читал рукопись, — крайне увлекла эта история. Томас К. Шор потратил годы на тщательные исследования, чтобы поведать об удивительной судьбе Тулшука Лингпы — современного ламы, искавшего вместе с тремя сотнями преданных последователей истинную Шангри-Ла. Автор приложил немало усилий, сделав свое исследование не только точным, но и легким для восприятия. Эта по-настоящему увлекательная книга рассказывает о новейшей политической истории Тибета и Гималаев, а также о малоизвестных особенностях тибетского буддизма. Томас К. Шор не только замечательный писатель — у него уже выходила одна книга «Облака, которые гонит ветер» (Windblown Clouds) про его первые поездки по Индии, — но и замечательный рассказчик. Мне посчастливилось попасть на презентацию «В шаге от рая» и послушать его выступление, люди в зале были очарованы рассказом Шора и потрясены, что подобные события могли происходить совсем недавно.

«В шаге от рая» касается таких аспектов тибетского буддизма, которые во многих отношениях гораздо лучше отражают истинный дух Тибета, чем большинство книг об этом учении. Я не сомневаюсь, что книга будет интересна многим читателям. Это увлекательная история о не слишком известном человеке, обладавшем невероятной харизмой, тронет сердца даже самых закоренелых скептиков и заставит под новым углом посмотреть на то, что мы привыкли считать реальностью

Томас К. Шор - В шаге от рая: Правдивая история путешествия тибетского ламы в Страну Бессмертия

М. : Альпина Паблишер, 2021. — 384 с.

ISBN 978-5-9614-3937-3

Томас К. Шор - В шаге от рая: Правдивая история путешествия тибетского ламы в Страну Бессмертия - Содержание

Предисловие Джетсунма Тензин Палмо

Введение

Глава 1. Трещина в мироздании

Глава 2. Вниз по кроличьей норе

Глава 3. Побег через горный перевал

Глава 4. Позади сердца будды Сострадания

Глава 5. О вторжениях и инкарнациях

Глава 6. Там, где живет пожирательница людей

Глава 7. Жертвоприношения, благодетели и пещеры

Глава 8. Зов

Глава 9. Открытие

Глава 10. Разведка

Глава 11. Гешипа

Глава 12. Священный центр

Глава 13. Возвращение

Глава 14. Сказки лепча

Глава 15. Королевские козни

Глава 16. Немного истории

Глава 17. Королевское расследование

Глава 18. Чудо

Глава 19. Побег

Глава 20. Открытие врат

Глава 21. Что было после

Эпилог

Глоссарий

Действующие лица

Места

Благодарности

Фотографии

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