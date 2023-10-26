Освальд Шпенглер - Закат Западного мира - Очерки морфологии мировой истории

Шпенглер - Закат Западного мира
При завершении занявшего десять лет жизни труда, который из первого краткого наброска вырос в неожиданно объемистый окончательный вариант, будет, пожалуй, уместно бросить прощальный взгляд на то, чего я желал и чего достиг, каким образом я это отыскал и как на все это смотрю теперь. Во введении к изданию 1918 г., этом фрагменте как по форме, так и сущностно, я писал, что тут, по моему убеждению, дается неопровержимая формулировка мысли, которую, стоит ее раз высказать, никто уже не возьмется оспаривать. Мне следовало бы сказать: стоит ей быть понятой. Ибо для этого необходимо, как мне все более очевидно, причем не только в данном случае, но и в истории идей вообще, новое поколение, которое уже явилось бы на свет с нужными задатками.
Еще я тогда прибавил, что это — лишь первая проба, отягощенная всеми присущими ей промахами, проба неполная и, разумеется, не лишенная внутренних противоречий. Однако замечание это не было воспринято с той серьезностью, которую придавал ему я сам. Всякий, кому удалось заглянуть глубоко в предпосылки живого мышления, знает, что внутренне непротиворечивое узрение последних оснований бытия нам недоступно. Мыслитель — это человек, которому на веку написано символически изобразить свою эпоху через собственные наблюдение и понимание. Ему не остается выбора. Он мыслит так, как должен мыслить, и в конечном счете для него истинно то, что явилось на свет вместе с ним в качестве картины его мира. Вот то, что он не измышляет, но открывает в себе самом. Это его двойник, собственная его сущность, ухваченная в слове, оформленный в учение смысл его личности, неизменный для его жизни, потому что он тождествен своей жизни. Необходим лишь этот символический момент, вместилище и выражение человеческой истории. Все же возникающее как порождение философской учености — излишне и только множит залежи специальной литературы.
Так что да будет мне позволено назвать суть мною открытого лишь словом «истинное», истинное для меня, и, как я полагаю, для ведущих умов грядущего, а не истинное «само по себе», т. е. в отвлечении от условий крови и истории, потому что такого не существует в природе. Однако все записанное мной посреди бури и натиска тех лет было, разумеется, лишь чрезвычайно несовершенным выражением того, что до отчетливости ясно маячило передо мной, так что задачей последующих лет являлось придание моим мыслям убедительного вида — на том уровне, который для меня достижим, — через расстановку фактов и оттачивание словесной формы, в которую они облечены.
Освальд Шпенглер - Закат Западного мира: Очерки морфологии мировой истории
пер. с нем. И. Маханькова
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2023, 1152 с.
Non-Fiction. Большие книги
ISBN 978-5-389-23638-7
Освальд Шпенглер - Закат Западного мира: Очерки морфологии мировой истории - Оглавление
Предисловие к исправленному изданию (новая редакция)
Том 1 ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
- Предисловие к первому изданию первого тома
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. О смысле чисел
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ГЛАВА ВТОРАЯ. Проблема всемирной истории
- I. Физиономика и систематика
- II. Идея судьбы и принцип каузальности
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Макрокосм
- I. Символика картины мира и проблема пространства
- II. Аполлоническая, фаустовская, магическая душа
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Музыка и скульптура
- I. Изобразительные искусства
- II. Обнаженная фигура и портрет
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ГЛАВА ПЯТАЯ. Образ души и жизнеощущение
- I. О форме души
- II. Буддизм, стоицизм, социализм
- ГЛАВА ШЕСТАЯ. Фаустовское и аполлоническое познание природы
Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. Первоначало и ландшафт
- I. Космическое и микрокосм
- II. Группа высших культур
- III. Отношения между культурами
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ГЛАВА ВТОРАЯ. Города и народы
- I. Душа города
- II. Народы, расы, языки
- III. Пранароды, культурные народы, феллахские народы
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Проблемы арабской культуры
- I. Исторические псевдоморфозы
- II. Магическая душа
- III. Пифагор, Мухаммед, Кромвель
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Государство
- I. Проблема сословий: знать и духовенство
- II. Государство и история
- III. Философия политики
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ГЛАВА ПЯТАЯ. Миф форм экономической жизни
- I. Деньги
- II. Машина
ПРИЛОЖЕНИЕ
- От переводчика
- И. И. Маханьков. Мир — это дух
- Примечания. И. И. Маханьков
- Указатель имен
Супер!