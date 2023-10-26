Освальд Шпенглер - Закат Западного мира - Очерки морфологии мировой истории

При завершении занявшего десять лет жизни труда, который из первого краткого наброска вырос в неожиданно объемистый окончательный вариант, будет, пожалуй, уместно бросить прощальный взгляд на то, чего я желал и чего достиг, каким образом я это отыскал и как на все это смотрю теперь. Во введении к изданию 1918 г., этом фрагменте как по форме, так и сущностно, я писал, что тут, по моему убеждению, дается неопровержимая формулировка мысли, которую, стоит ее раз высказать, никто уже не возьмется оспаривать. Мне следовало бы сказать: стоит ей быть понятой. Ибо для этого необходимо, как мне все более очевидно, причем не только в данном случае, но и в истории идей вообще, новое поколение, которое уже явилось бы на свет с нужными задатками.

Еще я тогда прибавил, что это — лишь первая проба, отягощенная всеми присущими ей промахами, проба неполная и, разумеется, не лишенная внутренних противоречий. Однако замечание это не было воспринято с той серьезностью, которую придавал ему я сам. Всякий, кому удалось заглянуть глубоко в предпосылки живого мышления, знает, что внутренне непротиворечивое узрение последних оснований бытия нам недоступно. Мыслитель — это человек, которому на веку написано символически изобразить свою эпоху через собственные наблюдение и понимание. Ему не остается выбора. Он мыслит так, как должен мыслить, и в конечном счете для него истинно то, что явилось на свет вместе с ним в качестве картины его мира. Вот то, что он не измышляет, но открывает в себе самом. Это его двойник, собственная его сущность, ухваченная в слове, оформленный в учение смысл его личности, неизменный для его жизни, потому что он тождествен своей жизни. Необходим лишь этот символический момент, вместилище и выражение человеческой истории. Все же возникающее как порождение философской учености — излишне и только множит залежи специальной литературы.

Так что да будет мне позволено назвать суть мною открытого лишь словом «истинное», истинное для меня, и, как я полагаю, для ведущих умов грядущего, а не истинное «само по себе», т. е. в отвлечении от условий крови и истории, потому что такого не существует в природе. Однако все записанное мной посреди бури и натиска тех лет было, разумеется, лишь чрезвычайно несовершенным выражением того, что до отчетливости ясно маячило передо мной, так что задачей последующих лет являлось придание моим мыслям убедительного вида — на том уровне, который для меня достижим, — через расстановку фактов и оттачивание словесной формы, в которую они облечены.

Освальд Шпенглер - Закат Западного мира: Очерки морфологии мировой истории

пер. с нем. И. Маханькова

СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2023, 1152 с.

Non-Fiction. Большие книги

ISBN 978-5-389-23638-7

Освальд Шпенглер - Закат Западного мира: Очерки морфологии мировой истории - Оглавление

Предисловие к исправленному изданию (новая редакция)

Том 1 ОБРАЗ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Предисловие к первому изданию первого тома

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. О смысле чисел

ГЛАВА ВТОРАЯ. Проблема всемирной истории I. Физиономика и систематика II. Идея судьбы и принцип каузальности

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Макрокосм I. Символика картины мира и проблема пространства II. Аполлоническая, фаустовская, магическая душа

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Музыка и скульптура I. Изобразительные искусства II. Обнаженная фигура и портрет

ГЛАВА ПЯТАЯ. Образ души и жизнеощущение I. О форме души II. Буддизм, стоицизм, социализм

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Фаустовское и аполлоническое познание природы

Том 2 ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Первоначало и ландшафт I. Космическое и микрокосм II. Группа высших культур III. Отношения между культурами

ГЛАВА ВТОРАЯ. Города и народы I. Душа города II. Народы, расы, языки III. Пранароды, культурные народы, феллахские народы

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Проблемы арабской культуры I. Исторические псевдоморфозы II. Магическая душа III. Пифагор, Мухаммед, Кромвель

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Государство I. Проблема сословий: знать и духовенство II. Государство и история III. Философия политики

ГЛАВА ПЯТАЯ. Миф форм экономической жизни I. Деньги II. Машина



ПРИЛОЖЕНИЕ