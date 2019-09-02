Кардинал Фома Шпидлик — выдающийся современный ученый, признанный авторитет в области сравнительного богословия и духовной традиции христианского востока. Фома Шпидлик (Toma§ Spidlik) родился 17 декабря 1919 г. в Моравии (Чешская республика). По окончании школы в 1938 г. поступил на философский факультет Университета в Брно. В 1940 г. вступил в Общество Иисуса (орден иезуитов) в местечке Бенешов, около Праги. Когда городок в 1942 г. оккупировали немцы, послушники были переведены в монастырь в Велеграде (Моравия) — в город, куда в 1885 г. были перенесены мощи св. Мефодия, Просветителя славян.

24 сентября 1942 г. брат Фома принес монашеские обеты.

С 1942 по 1945 г. он изучал философию в Велеграде, по окончании курса (молодому монаху, кстати, несколько раз пришлось прервать обучение в связи с мобилизацией в трудармию) год занимал пост префекта и преподавателя чешского и русского языков в Велеградской средней школе отцов-иезуитов. После Второй мировой войны Шпидлик был переведен в Маастрих (Голландия) для изучения богословия. Там же, 22 августа 1949 г., он был рукоположен во священника. В 1951 г. о. Фома получил приглашение работать в Чешской секции Радио Ватикана и с тех пор постоянно живет в Риме. Именно в годы работы на радио сформировалась особая проповедническая миссия о. Шпидлика, снискавшая ему широкую известность на родине, несмотря на противодействие коммунистических властей. Сборники его воскресных проповедей выходили на чешском, польском, румынском и итальянском языках. В течение 38 лет он был духовным отцом студентов Папской семинарии им. св. Яна Непомука (бьгош. Богемской семинарии). В июне 1955 г. о. Фома защитил докторскую диссертацию в Папском Восточном институте в Риме; это положило начало плодотворной научно-исследовательской и преподавательской деятельности.

Кардинал Шпидлик Фома - Размышления о Евангелии, том I

Пер. с итал. Алексея Юдина, Виктории Тимофеевой

М.: Паолине, 2008. 336 с.

ISBN 978-5-900086-46-0

Кардинал Шпидлик Фома - Размышления о Евангелии, том I - Оглавление

Об авторе

Введение

Светлая Седмица, Неделя вторая по Пасхе, о Фоме

Неделя третья по Пасхе, о мироносицах

Неделя четвертая по Пасхе, о расслабленном

Неделя пятая по Пасхе, о самаряныне

Неделя шестая по Пасхе, о слепом

Неделя седьмая по Пасхе, святых Отец

Неделя Пятидесятницы

Неделя всех святых

Неделя всех святых, в земле Российской просиявших

Неделя 3 по Пятидесятнице

Неделя 4 по Пятидесятнице

Неделя 5 по Пятидесятнице

Неделя 6 по Пятидесятнице

Неделя 7 по Пятидесятнице

Неделя 8 по Пятидесятнице

Неделя 9 по Пятидесятнице

Неделя 10 по Пятидесятнице

Неделя 11 по Пятидесятнице

Неделя 12 по Пятидесятнице

Неделя 13 по Пятидесятнице

Неделя 14 по Пятидесятнице

Неделя 15 по Пятидесятнице

Кардинал Шпидлик Фома - Размышления о Евангелии, том I - Введение

Священное Писание — два слова, очень разные по смыслу. Письменная речь — это способ коммуникации. Страница текста — послание от кого-то, с кем нас разделяют пространство и время. Благодаря письму тайное раскрывается и становится достоянием всех. Слово «Священное» указывает в противоположном направлении. Первоначально сакральное было табуировано, недостижимо: обычный смертный ни в коем случае не мог приблизиться к нему. Итак, словосочетание «Священное Писание» объединяет два полюса. Божественные тайны, непостижимые для человеческого разума, открываются на страницах Священных книг. Библию следовало бы читать на коленях, как письмо, отправленное из рая. Христианское богослужение состоит из двух главных частей: литургии слова и Евхаристической литургии. Христос нисходит к нам под видом слова, а затем — под видом хлеба и вина. В обоих случаях Церковь «преломляет» и раздает Его. Слова Писания нужно не только прочесть, но и истолковать. Проповеди, поучения после Евангелия — не школа научной экзегетики, но свидетельство о том, как слова Писания входят в повседневную жизнь христианина. Тексты, словно семена, произрастают по-разному в зависимости от почвы, в какую они попали.

В литургии — и католической, и православной — чтения разделены таким образом, что в течение года прочитывается вся Благая Весть об Иисусе. Толкование Четвероевангелия вверено, прежде всего, пресвитерам. Однако в наши дни Библию, как молитву, читают и многие миряне — индивидуально и в группах. Конституция II Ватиканского собора «Dei Verbum» («Слово Божие») призывает всех верующих ежедневно открывать для себя Священное Писание в размышлениях и молитве. «Незнание Писания, — пишет св. Иероним, — есть незнание Христа». Ему вторит св. Амвросий: «Молясь, мы говорим с Ним, читая же Божественные глаголы, мы внимаем тому, что Он говорит». Чтение и слушание — неотделимые друг от друга аспекты молитвы. В обоих случаях принесет пользу подспорье для чтения — даже не научный комментарий и не тщательно подготовленная проповедь, а ключ к размышлению, «проводник» по священным текстам, помогающий вступить в диалог с Богом. Эта книга — приглашение к размышлению над евангельскими чтениями литургического года. Она следует древнейшей церковной традиции: так комментировали Библию Отцы первых веков. Книга побуждает вновь и вновь возвращаться к святым словам, «вкушать» их, каждый раз открывая в них новый смысл. Это — своего рода введение в диалог со словом Божьим, помогающее спроецировать евангельскую весть на нашу жизнь. Книга построена в соответствии с литургическим годом восточных христиан. Предлагаемые комментарии многоплановы: есть в них элементы экзегезы, есть истории из жизни святых, размышления известных авторов и анализ опыта современной жизни. Святые, богословы, писатели: западные и восточные, древние и современные, внесшие каждый свою лепту в единую сокровищницу христианской духовности, — становятся нашими ежедневными собеседниками. Читатели извлекут наибольшую пользу из этого текста, если сделают его отправной точкой для собственных размышлений.

Кардинал Фома Шпидлик

Кардинал Шпидлик Фома - Размышления о Евангелии, том II

Пер. ситал. Виктории Тимофеевой

М.: Паолине, 2008. 304 с.

ISBN 978-5-900086-48-4

Кардинал Шпидлик Фома - Размышления о Евангелии, том II - Оглавление

Неделя 16 по Пятидесятнице

Неделя 17 по Пятидесятнице

Неделя 18 по Пятидесятнице

Неделя 19 по Пятидесятнице

Неделя 20 по Пятидесятнице

Неделя 21 по Пятидесятнице

Неделя 22 по Пятидесятнице

Неделя 23 по Пятидесятнице

Неделя 24 по Пятидесятнице

Неделя 25 по Пятидесятнице

Неделя 26 по Пятидесятнице

Неделя 27 по Пятидесятнице

Неделя 28 по Пятидесятнице

Неделя 29 по Пятидесятнице

Неделя 30 по Пятидесятнице

Неделя 31 по Пятидесятнице

Неделя 32 по Пятидесятнице

Неделя о мытаре и фарисее

Неделя о блудном сыне

Неделя мясопустная

Неделя сыропустная

Суббота первая Поста

Воскресенье первое Поста

Суббота вторая Поста

Воскресенье второе Поста

Суббота третья Поста

Воскресенье третье Поста

Суббота четвертая Поста

Воскресенье четвертое Поста

Суббота пятая Поста

Воскресенье пятое Поста

Суббота шестая, Лазарева

Вербное Воскресенье

Указатель евангельских чтений