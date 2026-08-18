Шрайнер - Введение в библейское богословие
«Введение в библейское богословие» — это углубленный курс, представляющий собой всестороннее исследование единой сюжетной линии Священного Писания от Бытия до Откровения. Этот материал был прочитан доктором Томасом Шрайнером и предоставлен широкой аудитории Семинарией Мастерс (The Master's Seminary). Главная задача курса — проследить развитие ключевых тем на протяжении всей истории искупления, делая акцент на том, как различные части Библии связаны между собой. Программа курса предлагает слушателям путь, который начинается с базовых герменевтических принципов толкования Ветхого Завета и ведет к пониманию того, как все Божьи обещания и библейские заветы находят свое окончательное исполнение в пришествии Мессии в Новом Завете.
Библейское богословие рассматривается здесь не просто как набор разрозненных доктрин, а как последовательное раскрытие Божьего замысла в истории. Центральная идея лекций состоит в том, что Писание имеет единый сюжет — обещания Царства Божьего, которые уверенно и необратимо исполняются во Христе. Честность и академическая проницательность каждого урока помогают студентам увидеть, как тема обещанного семени, начиная с третьей главы Бытия, а также заветы с Авраамом и Давидом последовательно развиваются через все исторические книги, Псалтирь и пророков. Для русскоязычного читателя этот курс особенно интересен тем, что он учит ответственно толковать Писание, ясно объяснять библейское послание и видеть неразрывную связь между Ветхим и Новым Заветами.
Шрайнер Томас – Введение в библейское богословие – Курс Семинарии Мастерс
Пер. с англ.; русский перевод и литературная редакция расшифровки лекционного курса. — Сиэтл — Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 236 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Шрайнер Томас – Введение в библейское богословие – Содержание
Вступительные материалы
О преподавателе
О курсе
Ветхозаветная линия Царства и заветов
Лекция 1. Библейское богословие: Царство Божье через заветы, сотворение мира и грехопадение
Лекция 2. Семя жены и семя змея: Каин и Авель, потоп и завет с Ноем, Вавилонская башня
Лекция 3. Завет с Авраамом: обетование, вера и суверенитет Божий
Лекция 4. Обетование о Царе из колена Иуды и Синайский завет: Исход, Пасха и Десять заповедей
Лекция 5. Скиния и Книга Левит: Божье присутствие, жертвоприношения и заместительное искупление
Лекция 6. Законы о чистоте в Книге Левит и богословие Книги Чисел
Лекция 7. Второзаконие и Книга Иисуса Навина: Завет, благодать и обетованная земля
Лекция 8. Иисус Навин, Судьи, Руфь
Лекция 9. Книга Руфь и книги Царств: заветная верность, песнь Анны и падение Саула
Лекция 10. Давидов завет и богословие книг Царств
Лекция 11. Книги Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфири
Лекция 12. Богословие литературы мудрости и книга Иова
Лекция 13. Богословие Книги Иова и макроструктура Псалтири
Лекция 14. Мудрость, суверенитет Бога и пределы человеческого понимания: Книги Притчей и Екклесиаста
Лекция 15. Богословие книг Екклесиаста и Песни Песней
Лекция 16. Книга пророка Исаии: Божье Царство, знамение Иммануила и Царь в Своей красоте
Лекция 17. Исаия и Иеремия: Раб Господень, Новый Исход и суд над отступившим заветом
Лекция 18. Тема восстановления у Иеремии, в книге Плач Иеремии и у Иезекииля
Лекция 19. Пророчества Иезекииля и Даниила: эсхатологический храм, владычество Бога над историей и семьдесят седьмин
Лекция 20. Что такое библейское богословие? Метод, канонический подход и весть Книги Двенадцати пророков
Новозаветное исполнение
Лекция 21. Завершение ветхозаветного канона, межзаветный период и исполнение обетований о Царстве в Евангелии от Матфея
Лекция 22. Иисус как Сын Человеческий и Сын Божий: божественная власть Христа и тайны Царства Небесного
Лекция 23. Евангелие от Матфея: Царство, новый народ Божий и созидание Церкви
Лекция 24. Царство Божье, ученичество и страдающий Мессия в Евангелии от Марка и книге Деяний
Лекция 25. Святой Дух, Царство и христология в богословии Луки
Лекция 26. Богословие Евангелия от Иоанна: вечная жизнь, высокая христология и исполнение
Лекция 27. Богословие Иоанна: христологическое исполнение, суверенитет Бога и жизнь в свете
Лекция 28. Богословие апостола Павла: служение, народ Божий, сила греха и первородный грех
Лекция 29. Эсхатология «уже, но ещё нет», христианская жизнь и завет
Лекция 30. Предостерегающие отрывки в Послании к Евреям и богословие Книги Откровение
Лекция 31. Богословие книги Откровение: христология, страдания святых и эсхатологическая надежда
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