Шрайнер - Введение в библейское богословие

«Введение в библейское богословие» — это углубленный курс, представляющий собой всестороннее исследование единой сюжетной линии Священного Писания от Бытия до Откровения. Этот материал был прочитан доктором Томасом Шрайнером и предоставлен широкой аудитории Семинарией Мастерс (The Master's Seminary). Главная задача курса — проследить развитие ключевых тем на протяжении всей истории искупления, делая акцент на том, как различные части Библии связаны между собой. Программа курса предлагает слушателям путь, который начинается с базовых герменевтических принципов толкования Ветхого Завета и ведет к пониманию того, как все Божьи обещания и библейские заветы находят свое окончательное исполнение в пришествии Мессии в Новом Завете.

Библейское богословие рассматривается здесь не просто как набор разрозненных доктрин, а как последовательное раскрытие Божьего замысла в истории. Центральная идея лекций состоит в том, что Писание имеет единый сюжет — обещания Царства Божьего, которые уверенно и необратимо исполняются во Христе. Честность и академическая проницательность каждого урока помогают студентам увидеть, как тема обещанного семени, начиная с третьей главы Бытия, а также заветы с Авраамом и Давидом последовательно развиваются через все исторические книги, Псалтирь и пророков. Для русскоязычного читателя этот курс особенно интересен тем, что он учит ответственно толковать Писание, ясно объяснять библейское послание и видеть неразрывную связь между Ветхим и Новым Заветами.

Шрайнер Томас – Введение в библейское богословие – Курс Семинарии Мастерс

Пер. с англ.; русский перевод и литературная редакция расшифровки лекционного курса. — Сиэтл — Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 236 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Шрайнер Томас – Введение в библейское богословие – Содержание